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EXPLAINER: গাঁজার স্বর্গরাজ্যে মাদকের দেখভালে মহসিন! ভারতের প্রত্যাখ্যাত পাক প্রভাবশালীকে 'চোর' স্লোগান, কেন এত বিতর্কিত তিনি?

গাঁজার স্বর্গরাজ্যে পাকিস্তান। সেখানে মাদকের দেখভালে রয়েছেন মহসিন নকভি! ভারতের প্রত্যাখ্যাত এই পাক প্রভাবশালীকে 'চোর' স্লোগান! বিসিসিআই এবং ভারতের জন্য় কেন এত বিতর্কিত তিনি?

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 14, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 01:47 PM IST
EXPLAINER: গাঁজার স্বর্গরাজ্যে মাদকের দেখভালে মহসিন! ভারতের প্রত্যাখ্যাত পাক প্রভাবশালীকে 'চোর' স্লোগান, কেন এত বিতর্কিত তিনি?
Image Credit: নকভিকে চোর স্লোগান!

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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