EXPLAINER: গাঁজার স্বর্গরাজ্যে মাদকের দেখভালে মহসিন! ভারতের প্রত্যাখ্যাত পাক প্রভাবশালীকে 'চোর' স্লোগান, কেন এত বিতর্কিত তিনি?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চামারি আট্টাপাট্টুর শ্রীলঙ্কাকে ৭২ রানে হারিয়ে হরমনপ্রীত কৌরের ভারত এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আটবার মহিলাদের এশিয়া কাপ জিতে ভারত নিজেদের রেকর্ড আরও উন্নত করল। গত রবিবার ভারত-শ্রীলঙ্কা ফাইনালের পর, দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ম্যাচ-পরবর্তী আনুষ্ঠানিকতা ৪৫ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে বিলম্বিত হয়! কারণ উভয় দলের খেলোয়াড়রাই তাদের নিজেদের ড্রেসিংরুমের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। আর এই বিলম্বের নেপথ্য়ে রয়েছে সেই চেনা ছবি! ভারত জিতেও ফের উইনার্স ট্রফি নিতে অস্বীকার করেছেন হরমনপ্রীতরা। কারণ ট্রফি তুলে দেওয়ার জন্য় মাঠে এসেছিলেন সেই বিতর্কিত মহসিন নকভিই। কারণ পিসিবি চেয়ারম্যান এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলেরও চেয়ারম্যান।
গতবছরের ঘটনার কথা ভীষণ ভাবেই প্রাসঙ্গিক
গতবছর ছেলেদের এশিয়া কাপের ফাইনালে সূর্যকুমার যাদবরাও এই মাঠে ফাইনাল জিতে ট্রফি নেননি। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারানোর পর সূর্যদেরকেও এশিয়া কাপ দিতে মাঠে এসেছিলেন মহসিন। শত্রুদেশের ক্রিকেট বোর্ডের প্রধানের হাত থেকে ভারত কোনও ট্রফি নেবে না। পহেলগাঁও কাণ্ডের প্রতিবাদে ও দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সম্মানে সূর্যদের অবস্থান এক চুলও সরেনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। তাঁরা পাকিস্তানের কোনও ক্রিকেটারের সঙ্গে করমর্দনও করেননি। আর সেবার গ্রুপ পর্বের পর সুপার ফোর এবং ফাইনাল মিলিয়ে মোট তিনবার সূর্যদের সঙ্গে খেলেছিলেন সলমানরা। তিনবারই গো হারা হেরেছিল পাকিস্তান। সূর্যরা ঠিক যা করেছিলেন হরমনপ্রীতরাও তাই করলেন। ৩৫০ দিন পরেও বদলাল না চিত্র। ভারত-পাকিস্তান চলমান রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণেই যে ভারত শত্রুদেশের কোনও প্রতিনিধির হাত থেকে ট্রফি নেবে না, তা একপ্রকার ঠিকই ছিল। আর সেটাই ঘটল। মহসিন এশিয়া কাপের ট্রফি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন গতবছর। এখনও সেই ট্রফি ভারত পেয়েছে বলে কোনও খবরই নেই। মেয়েদের ফাইনালে মাঠে মহসিন ট্রফি দিতে আসার পরেই গ্যালারি থেকে 'ট্রফি চোর...ট্রফি চোর' বিদ্রুপে কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছিল তাঁর!
ট্রফি না নেওয়ার প্রসঙ্গে বিসিসিআই
হরমনপ্রীতদের হেড কোচ অমল মজুমদার ম্যাচের পর সাংবাদিক বৈঠিকে বলেছেন, 'ট্রফি না নেওয়ার বিষয়ে বিসিসিআইয়ের এই অবস্থান এবং আমাদের এর প্রতি পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। আমাদের কাছে এই টুর্নামেন্ট এখানেই শেষ। আমরাই চ্যাম্পিয়ন—এটাই যথেষ্ট। বড় পর্দায় দেখানো হয়েছিল যে ভারত এশিয়া কাপ ২০২৬-এর চ্যাম্পিয়ন। আমাদের জন্য টুর্নামেন্টটি আনুষ্ঠানিক ভাবে শেষ হয়ে গিয়েছে। চ্যাম্পিয়ন হতে পেরে আমরা আনন্দিত। এখন আমরা এশিয়ান গেমস নিয়ে ভাবছি। চ্যাম্পিয়ন হতে পেরে আমরা সত্যিই খুব খুশি এবং দলের প্রত্যেকের জন্য গর্বিত, যার মধ্যে অবশ্যই খেলোয়াড় ও সাপোর্ট স্টাফ দুই রয়েছে।' বোর্ডের সচিব দেবজিত্ সাইকিয়া এই প্রসঙ্গে বলেন, 'দেখুন ভারতীয় দল মহসিন নাকভির কাছ থেকে এশিয়া কাপ ট্রফি গ্রহণ করার ঘোর বিরোধী ছিল, কিন্তু তারপরেও তাঁকে কয়েকটি বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। বিসিসিআই নাকভিকে প্রস্তাব দিয়েছিল যে এশিয়া কাপ ট্রফিটি এসিসি-র ডেপুটি চেয়ারম্যান খালিদ আল জারুনির মাধ্যমে ভারতীয় দলের হাতে তুলে দেওয়া হোক, যা তিনি অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।' সাম্প্রতিক নিয়ম অনুযায়ী, টুর্নামেন্ট বিজয়ী বোর্ডের প্রতিনিধিকে ট্রফি হস্তান্তর করার অনুমতি দেওয়া হতে পারে। তবে, নাকভি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন এবং ভারতীয় দলও নিজেদের অবস্থানে অনড় থেকে ট্রফিটি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়।
মহসিন নকভি কেন এত বিতর্কিত?
ক্রিকেট প্রশাসক হিসেবে দ্বৈত ভূমিকার পাশাপাশি, নকভি পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিও দেখেন তিনি। ভারত ও বিসিসিআইয়ের কাছে পাকিস্তানের এক কর্মরত ক্যাবিনেট মন্ত্রী, বিশেষ করে যিনি অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার মতো সংবেদনশীল দফতরের দায়িত্বে আছেন, তার সঙ্গে ক্রিকেট-কেন্দ্রিক কূটনৈতিক যোগাযোগ রক্ষা করাটা খেলাধুলা ও রাষ্ট্রীয় রাজনীতির মধ্যের সীমারেখাকে অস্পষ্ট করে তোলে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অঙ্গনে নকভি একজন প্রভাবশালী 'এস্টাবলিশমেন্ট' ব্যক্তিত্ব এবং সামরিক নেতৃত্বের অত্যন্ত আস্থাভাজন হিসেবে পরিচিত। বিসিসিআই এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ বা আলোচনাকে পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে বোঝাপড়ার মতোই মনে করে; ফলে দুই দেশের মধ্যের দ্বিপাক্ষিক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে স্বাভাবিক ক্রীড়া-আদানপ্রদান বিষয়টি এখন অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়ে গিয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে নকভির প্রকাশ্য ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের বিভিন্ন মন্তব্য সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার সম্ভাবনাকে আরও জটিল করে তুলেছে। তিনি ভারতীয় নেতৃত্বের উদ্দেশ্যে সরাসরি অনলাইনে কটাক্ষ করেছেন এবং আন্তঃসীমান্ত নিরাপত্তা বিরোধ ও সামরিক সংঘাতপূর্ণ বিষয়গুলি উল্লেখ করে নানা বক্তব্য বা কন্টেন্ট প্রকাশ করেছেন। খেলাধুলা ও রাজনীতিকে যে আলাদা রাখা উচিত, এই মূলনীতির সরাসরি লঙ্ঘন হিসেবেই ভারত ক্রীড়া প্রশাসনের সঙ্গে ভূ-রাজনৈতিক বৈরিতার এই মিশ্রণকে বিবেচনা করে।
মাদকের স্বর্গরাজ্য পাকিস্তানে মহসিন
আগেই বলা হয়েছে নকভি পাকিস্তানের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণমন্ত্রী। মাথায় রাখতে হবে মাদকাসক্তি ও মাদক পাচারের দিক থেকে পাকিস্তানের বিরাট নামডাক। বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ মাদক ব্যবহারকারী রাষ্ট্র পাকিস্তান।মাদকের কারণেই গুরুতর সংকটের মুখোমুখি তারা। বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী পাকিস্তানে এখন মাদকাসক্তের সংখ্যা ৭০ লাখ থেকে ৭৬ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। গাঁজা-আফিমের পাশাপাশি এখন কৃত্রিম মাদক যেমন ক্রিস্টাল মেথ বা 'আইস'-এর ব্যবহারও বিপজ্জনক হারে বাড়ছে সেখানে। পাকিস্তান আবার বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম অবৈধ আফিম ও হেরোইন উৎপাদনকারী অঞ্চল 'গোল্ডেন ক্রিসেন্ট'-এর অংশ (যার মধ্যে আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ইরান রয়েছে)। পাকিস্তানে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত এবং উৎপাদিত মাদক গাঁজা, আফগান সীমান্ত থেকে আসা হেরোইন ও আফিমের ব্যবহার দেশটিতে অত্যন্ত বেশি। বর্তমানে পাকিস্তানে সিন্থেটিক ড্রাগস এবং বেনজোডিয়াজেপাইনের মতো কৃত্রিম মাদকের অপব্যবহার বিরাট হারে বাড়ছে... যা মহসিনের মুখ পোড়াচ্ছে আরও
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