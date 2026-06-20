মুখ ঢাকায় 'ঐতিহাসিক' লাল কার্ড প্যারাগুয়ের ফুটবলারকে! ফিফার নতুন নিয়মে কী কী ভুলে মাঠ ছাড়তেই হবে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্যারাগুয়ে ১-০ গোলে তুর্কিয়েকে হারিয়েই তাদের এবারের বিশ্বকাপ থেকে বার করে দিয়েছে। পাশাপাশি নিজেদের নকআউটের আশা জিইয়ে রেখেছে প্যারাগুয়ে। আপাত নিরীহ ম্যাচে প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল প্যারাগুয়ের মিগুয়েল অ্যানহেল আলমাইরন রেহালাকে। বিরতির পর ১০ জনে খেলা প্যারাগুয়েকেও হারাতে পারেনি তুর্কিয়ে। ফাউল বা কোনও সহিংস আচরণের কারণে মিগুয়েলকে 'মার্চিং অর্ডার' দেখাননি রেফারি। তিনি লাল কার্ড দেখেছেন নিজের মুখ ঢেকে! ঠিকই পড়লেন। এহেন আচরণে ফুটবল ইতিহাসের প্রথম প্রথম লাল কার্ড পাওয়া ফুটবলারই হয়েছেন মেজর লিগ সকারে আটলান্টা ইউনাইটেডের হয়ে খেলা ৩২ বছরের অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার।
এখন অনেকেরই প্রশ্ন- নিজের মুখ ঢাকায় কেউ কী করে লাল কার্ড দেখতে পারেন? লাল কার্ড দেওযার ক্ষেত্রে বিশ্বকাপের আগেই ফিফা জোড়া নিয়ম জুড়েছে। যা টুর্নামেন্টে কার্যকর হয়েছেন। এক) ম্যাচে বচসা চলাকালীন যদি কোনও ফুটবলার হাত বা জার্সি দিয়ে নিজের মুখ ঢাকেন, তাহলে তাঁকে লাল কার্ড দেখানো হবে। দুই) রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ইচ্ছাকৃত ভাবে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া ফুটবলার বা টিম অফিসিয়ালকে মাঠ থেকে বার করে দেওয়া হবে। এই ধরনের আচরণের কারণে কোনও দল ম্যাচ অসমাপ্ত রেখে চলে গেলেও তাদের ম্যাচটি হেরে যাওয়ার (বা পয়েন্ট হারানোর) ঝুঁকিও থাকে। ঘটনাচক্রে নিজের মুখ ঢাকায় লাল কার্ড পাওয়ার বিষয়টি রীতিমতো বিতর্কিত। স্বয়ং ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো এই নিয়ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁর যথেষ্ট জোরাল যুক্তি ছিল। তিনি বলেছিলেন মাঠে কোনও ফুটবলার যদি খারাপ কথা না বলে, তাহলে হাত দিয়ে তাঁর মুখ ঢাকার কী দরকার আছে? এই ম্যাচে তুরস্কের মার্ট মুল্ডারের সঙ্গে বাতবিতণ্ডার সময়ে আলমাইরন হাত দিয়ে মুখ ঢেকেছিলেন, তখনই তাঁকে লাল কার্ড দেখানো হয়।
এই দুই নিয়মের বাইরে কী কী কারণে লাল কার্ড ?
দুটি বুকিংযোগ্য অপরাধ (হলুদ কার্ড): একই ম্যাচে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড পেলে তা সরাসরি লাল কার্ডে বদলে যায় ও এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা জারি হয়।
স্পষ্ট গোল করার সুযোগ নষ্ট করা: গোল আটকাতে ইচ্ছাকৃত ভাবে হাতে বল ধরা, অথবা গোলের দিকে এগিয়ে যাওয়া কোনও প্রতিপক্ষের ফুটবলারকে ফাউল করলে লাল কার্ড।
গুরুতর ফাউল: এমন ট্যাকল বা চ্যালেঞ্জ যা প্রতিপক্ষের ফুটবলার বিপন্ন করে বা অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করে।
হিংসাত্মক আচরণ: বল জড়িত থাকুক বা না থাকুক, কাউকে আঘাত করা, থুতু ফেলা বা তার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করলেও লাল কার্ড।
আপত্তিকর, অপমানজনক বা কুরুচিপূর্ণ ভাষা/ইঙ্গিত: টিম অফিসিয়াল, অন্য ফুটবলার বা দর্শকদের প্রতি অপমানজনক বা অত্যন্ত অনুপযুক্ত আচরণ করলেও লাল কার্ড।
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