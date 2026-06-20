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মুখ ঢাকায় 'ঐতিহাসিক' লাল কার্ড প্যারাগুয়ের ফুটবলারকে! ফিফার নতুন নিয়মে কী কী ভুলে মাঠ ছাড়তেই হবে?

 Paraguay's Footballer Red Card: নিজের মুখ ঢাকায় 'ঐতিহাসিক' লাল কার্ড দেখেছেন প্যারাগুয়ের ফুটবলার! ফিফার নতুন নিয়মে কী কী ভুল করলেই সোজা 'মার্চিং অর্ডার' প্লেয়ার ও অফিসিয়ালকে? জানুন বিশদে।

Written BySubhapam SahaEdited By:Subhapam Saha
Published: Jun 20, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:37 PM IST
মুখ ঢাকায় 'ঐতিহাসিক' লাল কার্ড প্যারাগুয়ের ফুটবলারকে! ফিফার নতুন নিয়মে কী কী ভুলে মাঠ ছাড়তেই হবে?
Image Credit: হতাশায় মাঠ ছাড়ছেন মিগুয়েল

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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