Sourav Ganguly's Security EXPLAINED: রাজ্যে পালাবদলের পরই বড় পদক্ষেপ, বিজেপি সরকার কেন কমাল সৌরভের নিরাপত্তা! ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কের জন্য কী বরাদ্দ হল?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে পালাবদলের পরেই বিজেপি সরকারের (BJP Government) বড় পদক্ষেপ। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিরাপত্তার বহর কমানো হল (Sourav Ganguly's Security Cover Downgraded)! সিএবি প্রেসিডেন্ট (CAB President Sourav Ganguly) এবার থেকে আর পাবেন না 'জেড ক্যাটেগরি'! দু'ধাপ কমিয়ে তা করে দেওয়া হল 'ওয়াই ক্যাটেগরি'! ব্যাপক নিরাপত্তা পুনর্মূল্যায়ন এবং হুমকির মাত্রা বিশ্লেষণের পরই রাজ্যের নিরাপত্তা শাখার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
'ওয়াই' থেকে 'জেড' হয়ে 'ওয়াই'
এর আগে ২০২৩ সালে সৌরভের নিরাপত্তা ব্যবস্থা 'ওয়াই' থেকে 'জেড ক্যাটেগরি' করা হয়েছিল। তিন বছর পর তা ফিরল 'ওয়াই ক্যাটেগরি'-তে। 'ওয়াই ক্যাটেগরি'র নিরাপত্তা বলয়ে থাকাকালীন সৌরভের সিকিউরিটি কর্ডনে স্পেশাল ব্রাঞ্চের তিনজন পুলিস আধিকারিক নিয়োজিত থাকতেন এবং সমসংখ্যক আইনরক্ষী তাঁর বেহালার বাসভবন পাহারা দিতেন। পরবর্তীকালে 'জেড ক্যাটেগরি'র নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ভারতীয় ক্রিকেট আইকনকে ৮ থেকে ১০ জনের পুলিস সদস্যের একটি দল সুরক্ষা প্রদান করত। তবে, সেই উন্নততর নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।
সৌরভের নিরাপত্তা কেন কমানো হল?
নিয়মিত প্রশাসনিক মূল্যায়নের পর প্রাথমিক ভাবে সৌরভকে উচ্চস্তরীয় 'জেড ক্যাটেগরি'র নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছিল। এই স্তরের নিরাপত্তার আওতায় তাঁর বেহালার বাসভবনে সর্বদা মোতায়েন থাকার জন্য এক বিশেষ নিরাপত্তা দলও বরাদ্দ ছিল। পাশাপাশি এই রাজ্যে ভ্রমণের সময়ে সশস্ত্র রক্ষীরা সৌরভের সফরসঙ্গী হতেন। তবে, রাজ্যের নতুন নিরাপত্তা বিধি অনুযায়ী, সৌরভকে ঘিরে সম্ভাব্য ঝুঁকির যে হালনাগাদ মূল্যায়ন করা হয়েছে, তাতে আর 'জেড ক্যাটেগরি'র নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা দেখা যাচ্ছে না। যদিও এই অবসরপ্রাপ্ত ক্রিকেটার প্রয়োজনীয় পুলিসি নিরাপত্তা পেতেই থাকবেন, তবুও 'জেড ক্যাটেগরি'র অধীনে বরাদ্দকৃত ব্যাপক ভিআইপি নিরাপত্তা বলয় বাসভবনে মোতায়েন হোম গার্ড এবং বিশেষ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা আধিকারিকদের (পিএসও) সংখ্যা বা পরিসর কমিয়ে আনা হয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের আধিকারিকরা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে, সৌরভের নিরাপত্তা কমিয়ে আনার এই সিদ্ধান্ত কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বরং এটি ভিআইপি নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধি-ব্যবস্থার রাজ্যব্যাপী পুনর্গঠন প্রক্রিয়ারই একটি অংশ। আরও জানা গিয়েছে যে, এই প্রশাসনিক সংস্কারের মূল উদ্দেশ্যই হল—কোনও ব্যক্তির সক্রিয় সাংবিধানিক ভূমিকা, দফতরের মর্যাদা এবং তাঁর উপর সম্ভাব্য ঝুঁকির হালনাগাদ মূল্যায়নের সঙ্গে সাঞ্জস্য রেখে নিরাপত্তা মোতায়েন ব্যবস্থাকে সুনির্দিষ্ট ভাবে সাজিয়ে তোলা। বর্তমানে সৌরভকে এমন কোনও শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, যেখানে তাঁর উপর সম্ভাব্য ঝুঁকির মাত্রা মোকাবিলায় জেড ক্যাটেগরি'র নিরাপত্তার প্রয়োজন হবে।
ভারতে সুরক্ষায় ৬ ক্যাটেগরি
ভারতে ভিআইপি এবং ভিভিআইপিদের সুরক্ষা দেয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর দেওয়া হুমকি-সংক্রান্ত তথ্যের মূল্যায়নের ভিত্তিতেই তা নির্ধারিত হয়। দেশের হেভিওয়েটদের সুরক্ষায় এখন ৬টি ক্যাটেগরি রয়েছে। সেগুলি: ১) 'এসপিজি (স্পেশ্যাল প্রোটেকশন গ্রুপ)', ২) 'জেড প্লাস ক্যাটেগরি', ৩) 'জেড ক্যাটেগরি', ৪) 'ওয়াই প্লাস ক্যাটেগরি', ৫) 'ওয়াই ক্যাটেগরি' ও ৬) 'এক্স ক্যাটেগরি'
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