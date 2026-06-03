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Sourav Ganguly's Security EXPLAINED: রাজ্যে পালাবদলের পরই বড় পদক্ষেপ, বিজেপি সরকার কেন কমাল সৌরভের নিরাপত্তা! ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কের জন্য কী বরাদ্দ হল?

Sourav Ganguly's Security: রাজ্যে পালাবদলের পরই বড় পদক্ষেপ নিল বিজেপি সরকার। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভের নিরাপত্তা বহর কমানো হল। কিন্তু কেন? সিএবি সভাপতির  জন্য কী বরাদ্দ হল?

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 03, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 04:07 PM IST
Sourav Ganguly's Security EXPLAINED: রাজ্যে পালাবদলের পরই বড় পদক্ষেপ, বিজেপি সরকার কেন কমাল সৌরভের নিরাপত্তা! ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কের জন্য কী বরাদ্দ হল?

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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