/মেসি-রোনাল্ডোর মুলাকাত আর হচ্ছে না! রাউন্ড অফ ৩২ লিখে দিল তাঁদের নিয়তি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের গল্প শেষ হয়ে গেল। ২৯ জুন সোমবার থেকে শুরু নকআউট। তবে ফুটবলবিশ্ব আশা করেছিল যে, খুব শিগগিরি বিশ্বকাপে এবার দেখা হচ্ছে লিয়োনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। তবে ফাইনালের আগে আর দুই মহানক্ষত্রের দেখা হচ্ছে না। নেই কোনও সম্ভাবনাই।
মেসি-রোনাল্ডোর মুলাকাত কেন হচ্ছে না?
কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করে পর্তুগাল 'কে' গ্রুপে দুয়ে শেষ করল। কলম্বিয়া হয়ে গেল গ্রুপের বিজয়ী। ফলে রাউন্ড অফ থার্টিটুতে ক্রোয়েশিয়ার মুখোমুখি হবেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোরা। অন্যদিকে আর্জেন্টিনা 'জে' গ্রুপে জয়ের হ্যাটট্রি করেই টেবল টপার হয়ে নকআউটে। বত্রিশের মহাসংগ্রামে তাদের সামনে কেপ ভার্দে। যারা এই টুর্নামেন্টের অন্যতম চমক। এই ভাবেই আর্জেন্টিনা-পর্তুগালের যাত্রাপথ মূলত আলাদা হয়ে গেল।
মেসি-রোনাল্ডো দ্বৈরথ কেন ফাইনালে সম্ভব?
পর্তুগালের পরের ধাপ শুরু ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে। রোনাল্ডোরা জিতলে রাউন্ড অফ সিক্সটিনে মুখোমুখি হবে স্পেন এবং গ্রুপ 'জে' রানার্স দলের মধ্যে জয়ী দলের। আর এটাই তাদের রাস্তা কঠিন করে তুলেছে, তবে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে যাচ্ছে যে, এর ফলে বিশ্বকাপের ড্রয়ে তাদের অবস্থান বা 'ব্র্যাকেট লেন' নির্ধারিত হয়ে যায়। পর্তুগাল-ক্রোয়েশিয়া ম্যাচের জয়ী দল কোয়ার্টার-ফাইনাল এবং পরে প্রথম সেমি-ফাইনালে খেলার সুযোগ পাবে। আর্জেন্টিনার রাস্তা পুরো আলাদা। কেপ ভার্দেকে হারালে রাউন্ড অফ সিক্সটিনে অস্ট্রেলিয়া ও মিশরের মধ্যের জয়ী দলের মুখোমুখি হবে। সেক্ষেত্রে তাদের সম্ভাব্য কোয়ার্টার-ফাইনাল হবে ড্রয়ের সম্পূর্ণ ভিন্ন অংশ থেকে। সেই পথ তাদের প্রথম সেমি-ফাইনালের বদলে দ্বিতীয় সেমি-ফাইনালের দিকে নিয়ে যাবে। ঠিক এই কারণেই ফাইনালের আগে পর্তুগাল ও আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হওয়ার কোনও সুযোগ নেই।
তাহলে কীভাবে সম্ভব হবে দ্বৈরথ?
পর্তুগাল এবং আর্জেন্টিনা দুই ভিন্ন সেমিফাইনালে উঠবে। এমনকী উভয় দলই যদি পরপর জিততে থাকে, তবুও ফাইনালের আগে পর্যন্ত তারা একে অপরের সঙ্গে আলাদাই থাকবে। সহজ কথায় পর্তুগালের সফল যাত্রাপথ হতে হবে ক্রোয়েশিয়াকে হারিয়ে রাউন্ড অফ সিক্সটিনে জেতা, কোয়ার্টার-ফাইনাল এবং প্রথম সেমি-ফাইনাল জেতা। আর্জেন্টিনার সফল যাত্রাপথটি হবে: কেপ ভার্দেকে হারিয়ে, রাউন্ড অফ সিক্সটিনে যাওয়া, কোয়ার্টার-ফাইনাল এবং দ্বিতীয় সেমি-ফাইনাল জেতা। কেবল তখনই দেখা হতে পারে দুই মহানক্ষত্রের। তবে এক্ষেত্রে একটি টেকনিক্যাল ব্যতিক্রম রয়েছে, যদিও তা শিরোপা জয়ের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যদি উভয় দলই সেমি-ফাইনালে ওঠে এবং উভয়ই হেরে যায়, তবে তারা তৃতীয় স্থান নির্ধারক ম্যাচে মুখোমুখি হতে পারে। কিন্তু সেই স্বপ্নের লড়াই—যার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি এবং যেখানে মেসি বনাম রোনাল্ডো বা আর্জেন্টিনা বনাম পর্তুগাল দ্বৈরথে বিশ্বকাপ শিরোপা জয়ের প্রশ্ন জড়িত—তার জন্য ড্র-এর কাঠামো অনুযায়ী কেবল একটিই ধাপ বা পর্যায়ে সম্ভব, তা ফাইনাল
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