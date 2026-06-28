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মেসি-রোনাল্ডোর মুলাকাত আর হচ্ছে না! রাউন্ড অফ ৩২ লিখে দিল তাঁদের নিয়তি

মেসি-রোনাল্ডোর মুলাকাত আর হচ্ছে না! বত্রিশের মহাসংগ্রামে পরের এপিসোড লেখা হয়ে গেল। কিন্তু কেন দুই মহারথীর দেখা হবে না?

 

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 28, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:41 PM IST
মেসি-রোনাল্ডোর মুলাকাত আর হচ্ছে না! রাউন্ড অফ ৩২ লিখে দিল তাঁদের নিয়তি
Image Credit: মেসি বনাম রোনাল্ডোSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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মেসি-রোনাল্ডোর মুলাকাত আর হচ্ছে না! রাউন্ড অফ ৩২ লিখে দিল তাঁদের নিয়তি
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