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সুন্দরী মালকিনের বাসনা মিটিয়েছেন বারবার! IPL 2027 সিজনেই ক্যাপ্টেনসির বিরাট প্রমোশন? নক্ষত্র ক্রিকেটারকে নিয়ে বড় খবর অন্য সংসারে

IPL 2027 NEWS: চলতি বছর আইপিএলে বাজে পারফরম্যান্সের জেরে অধিনায়ক হিসেবে ঋষভ পন্থ সরে দাঁড়ান। লখনউ সুপার জায়ান্টস এখন নেতাহীন। কে নেবেন দলের দায়িত্ব? ভীষণ ভাবে শোনা যাচ্ছে এই প্রোটিয়া স্টারের নাম...

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 06, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 02:49 PM IST
সুন্দরী মালকিনের বাসনা মিটিয়েছেন বারবার! IPL 2027 সিজনেই ক্যাপ্টেনসির বিরাট প্রমোশন? নক্ষত্র ক্রিকেটারকে নিয়ে বড় খবর অন্য সংসারে
Image Credit: গোয়েঙ্কার দলের নেতা কে?

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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