/সুন্দরী মালকিনের বাসনা মিটিয়েছেন বারবার! IPL 2027 সিজনেই ক্যাপ্টেনসির বিরাট প্রমোশন? নক্ষত্র ক্রিকেটারকে নিয়ে বড় খবর অন্য সংসারে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলতি বছর আইপিএলে লখনউ সুপার জায়ান্টস ১৪ ম্য়াচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে ১০ নম্বরে শেষ করেছিল। সঞ্জীব গোয়েঙ্কা ২৭ কোটি টাকা ইনভেস্ট করেছিল ভারতের স্টার উইকেটকিপার-ব্য়াটার ঋষভ পন্থের জন্য়। তাঁর ক্যাপ্টেনসিতেই এলএসজি-র পরপর দুই মরসুমে চরম ভরাডুবি হয়েছিল! গতবছর সাতে শেষ করেছিল পন্থের এলএসজি। লখনউ এই বছর আইপিএল শেষ হওয়ার আগেই পন্থকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেয়। পন্থ নিজেও পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে দলই ছেড়ে দেন। আগামী বছর তাঁকে পুরনো ফ্র্য়াঞ্চাইজি দিল্লি ক্যাপিটালসেই খেলতে দেখা যাবে। যদিও তাঁর পারিশ্রমিক ১২ কোটি টাকা কমে ১৫ কোটি টাকা হয়েছে। লখনউ আপাতত অধিনায়কহীন? এখন প্রশ্ন- নবাবের শহরের মসনদে কে বসবেন? আইপিএলের অন্দরমহলের খবর অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে সবার আগে রয়েছে আইডেন মাক্রম।
মাক্রম কি এলএসজি-র পরবর্তী অধিনায়ক?
এক স্পোর্টস ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাত্কারে মাক্রম বলেছেন, ' দেখুন এই ব্যাপারে আমার কোনও ধারণাই নেই। তারা যা ভালো মনে করবে, সেই সিদ্ধান্তই নেবে। আমাদের দলে তো বেশ কয়েকজন দক্ষ নেতা রয়েছে। তাই এই বিষয় নিয়ে আমি খুব একটা চিন্তিত নই। যার কাঁধেই এই দায়িত্ব বর্তাক না কেন, আমি নিশ্চিত যে, সে তা ভালোভাবেই সামলাবে। তবে এই নিয়ে আমার নিজের মধ্যে এখনও তেমন কোনো ভাবনা কাজ করেনি।' টি-টোয়েন্টি খেলার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে মাক্রম বলেন, 'স্বাভাবিক ভাবেই এটা অনেক দ্রুতগতির খেলা। বিশেষ করে এক প্রান্ত থেকে টানা ১০ বল করার বিষয় তো রয়েছেই। কখনও কখনও মনে হতে পারে যে পাঁচ বল করে ফেলেছেন, কিন্তু তখন খেয়াল হবে যে শর্ট সাইডের দিকে আরও পাঁচ বল বাকি আছে বা পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন। তবে বিষয়টি বেশ উপভোগ্য, ক্যাম্পটিও দারুণ এবং খেলার মানও খুব উঁচু। তাই আমি পুরো ব্যাপার দারুণ ভাবে উপভোগ করছি।'
এলএসজি-র সঙ্গে মাক্রমের পর্ব
৩১ বছর বয়সী প্রোটিয়া তারকা ২০২৫ আইপিএল মৌরসুমের আগেই এলএসজি-তে যোগ দিয়েছিলেন। গোয়েঙ্কার ফ্র্যাঞ্চাইজিটি ২০২৫ সালে তাঁকে ২ কোটি টাকায় দলে নিয়েছিল এবং এই মূল্যেই ২০২৬ মৌসুমেও তাঁকে ধরে রাখে। এলএসজি-র সম্ভাব্য প্রার্থীদের তালিকায় মাক্রমের নাম বেশ জোরাল ভাবেই উঠে আসছে। কারণ তিনি এসএ২০ এবং দ্য হান্ড্রেডে এলএসজি-র সহযোগী ফ্র্যাঞ্চাইজি ডারবান সুপার জায়ান্টসের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটে প্রোটিয়া দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার ভালো অভিজ্ঞতাও তাঁর রয়েছে। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে মাক্রম সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপকে দু'বার চ্যাম্পিয়নও করেছেন অধিনায়ক হিসেবে। ২০২২ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত মারক্রম আইপিএলে কাব্য় মারানের টিম সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে খেলেছেন। এখন যে টিমের নেতা অজি মহারথী প্য়াট কামিন্স।
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