ISL 2025-26: আইএসএল নিয়ে এল বিরাট আপডেট, ১৩ ক্লাবের সঙ্গে বৈঠক করল এআইএফএফ, সেপ্টেম্বরেই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা আগেই জানিয়েছিল যে, আইএসএল যাতে হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার অর্থাত্ আজ দুপুরে নয়াদিল্লিতে এআইএফএফ বৈঠকে বসেছিল আইএসএলে অংশগ্রহণকারী ১৩ ক্লাবের প্রতিনিধিদের সঙ্গে। বৈঠকের নিটফল যা দাঁড়াচ্ছে, তাতে করা বলা যেতে পারে যে, আইএসএল হলেও তাতে কিছু বদল আসতে চলেছে...
অনিশ্চয়তা
এদিনের বৈঠকের পরেও কিন্তু আইএসএল নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটল না। ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে এদিন বলেন, 'আমরা আশা করছি যে, এই মরসুমে আইএসএল হবে। তবে এটি কিছুটা দেরিতে হতে পারে। তবে কিছু বদল আসতে পারে। হয়তো ফর্ম্যাট বা অন্যান্য বিষয়। এই নিয়ে পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এখনও এই বিষয়গুলি নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। আইএসএল ক্লাবগুলি যাতে পর্যাপ্ত প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচের সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করার জন্য এআইএফএফ প্রস্তাব করেছে যে সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহ থেকে সুপার কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হোক। এআইএফএফ এবং ১৩টি আইএসএল ক্লাব সম্মিলিতভাবে জাতীয় স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে আবার দেখা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব।' দুই প্রধানের হয়ে খেলা প্রাক্তন গোলকিপার আশার বাণীই শোনালেন। তবে তিনি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারলেন না যে, ঠিক কবে থেকে শুরু হবে আইএসএল!
আন্তর্জাতিক দায়িত্ব
৯ এবং ১৪ অক্টোবর এএফসি এশিয়ান কাপের কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে, ভারতের সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে সেখানে খেলা রয়েছে, এই আন্তর্জাতিক ম্যাচের আগেই সুপার কাপ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট, এবং ওড়িশা এফসির প্রতিনিধিরা ভার্চুয়ালি ভিডিয়ো কনফারেন্সে সভায় উপস্থিত ছিলেন, বাকি ১০টি ক্লাবের প্রতিনিধিরা ব্যক্তিগত ভাবে ছিলেন।
আইএসএল-এআইএফএফ
আইএসএল সাধারণত সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত চলে। বিগত মাসখানেকে ভারতীয় ফুটবলের আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন! চলতি বছর আইএসএল ২০২৫-২৬ মুলতুবি রাখার সিদ্ধান্তই নিয়েছে ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড ওরফে এফএসডিএল। এফএসডিএল এবং সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের মধ্যে স্বাক্ষরিত হওয়া মাস্টার্স রাইটস্ এগ্রিমেন্ট (এমআরএ) আগামী ৮ ডিসেম্বর শেষ হচ্ছে। এই চুক্তি লিগের কাঠামো, কার্যক্রম এবং বাণিজ্যিক কাঠামোকে ভিত্তি করেই হয়েছে। আর এই চুক্তি জটিলতাতেই আইএসএল অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় ফুটবল ইকোসিস্টেমই ঘাঁটতে চলেছে। বিশেষ করে আইএসএলের কথাই বলতেই হবে। কারণ দেশের এক নম্বর লিগ এখন আইএসএল। ক্লাব, খেলোয়াড় এবং স্পনসরদের জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম। গত ২৬ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের শুনানির সময়ে, আদালতের পর্যবেক্ষণ শোনার পর, ফেডারেশনের আইনি পরামর্শদাতারা, নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এমআরএ নবায়ন করা উচিত নয়। যার ফলস্বরূপ, ফেডারেশন জানিয়েছে, ভারতের সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত চুক্তির সম্প্রসারণের বিষয়ে সমস্ত আলোচনা স্থগিত রাখা হয়েছে।
ক্লাব পরিচালনা
অনিশ্চয়তার আবহে ক্লাবগুলির কার্যক্রমের উপর প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। বেঙ্গালুরু এফসি, ওড়িশা এফসি এবং চেন্নাইয়িন এফসি প্রথম দলের খেলোয়াড় এবং কর্মীদের জন্য কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে, কারণ তারা আইএসএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্পষ্টতার অভাবের কথাই উল্লেখ করেছেন। কল্যাণ এদিন জানিয়েছেন যে, ফেডারেশন ক্লাব পরিচালনায় কোনও হস্তক্ষেপ করবে না।
