/বিশ্বকাপে হেরে অবসর নিচ্ছেন অশ্রুসজল মেসি? খেলবেন না কোপা আমেরিকাও? বিগ আপডেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০০৬ বিশ্বকাপে লিওনেল মেসি যখন প্রথম মাঠে নেমেছিলেন, তখন থেকেই বিশ্বফুটবল এক অন্যরকম যাদু প্রত্যক্ষ করে আসছে। ২০২২ সালে আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ জয়ের পর অনেকেই ভেবেছিলেন মেসি হয়তো এবার বুট জোড়া তুলে রাখবেন। তবে পরবর্তীতে তিনি ২০২৪ কোপা আমেরিকা খেলেছেন। খেললেন ২০২৬-এর বিশ্বকাপেও। এবং তিনি এখনও মাঠে তাঁর নিজের সেরাটাই দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু বিশ্বকাপ হেরে তিনি কি এবার পাকাপাকি অবসরে? কিন্তু এখন ভক্তদের মনে প্রশ্ন একটিই-- ২০২৭ সালের কোপা আমেরিকায় কি মেসিকে মাঠে খেলতে দেখা যাবে? সম্প্রতি লিওনেল মেসির ভবিষ্যৎ এবং ২০২৭ কোপা আমেরিকায় তাঁর খেলার এই প্রসঙ্গ নিয়ে মুখ খুলেছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী কোচ লিওনেল স্কালোনি। কী বলেছেন তিনি?
স্কালোনির প্রতিক্রিয়া
আর্জেন্টাইন কোচের কাছে বরাবরই প্রশ্ন করা হয়েছে, মেসি কতদিন খেলা চালিয়ে যাবেন। স্কালোনি সংবাদমাধ্যমের সামনে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, মেসির অবসর বা ২০২৭ সালের টুর্নামেন্টে খেলার বিষয়টি সম্পূর্ণ মেসির নিজস্ব সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে। স্কালোনি স্পষ্ট জানান, "মেসি যতদিন ফুটবল উপভোগ করছেন এবং সুস্থ বোধ করছেন, জাতীয় দলের দরজা তাঁর জন্য সবসময় খোলা থাকবে। ২০২৭ কোপা আমেরিকায় তিনি থাকবেন কি না, সেই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ তাঁর। আমরা তাঁকে কোনো তাড়াহুড়ো বা চাপ দিতে চাই না। জাতীয় দলের হয়ে খেলা শেষ করার দিনটি যেদিন আসবে, সেটা উনি নিজেই ঠিক করবেন।"
আর মেসি কী বলছেন?
কিন্তু মেসি নিজে কী ভাবছেন? মেসি নিজেও একাধিক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, বয়স এখন একটি বড় বিষয়। তিনি নিজের শরীরের ফিটনেস এবং মাঠের পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি ম্যাচ ধরে এগোতে চান। ২০২৭ সালে মেসির বয়স হবে ৪০ বছর। তখনও যদি তিনি নিজের শারীরিক সক্ষমতা এবং পারফর্ম করার মানসিকতা বজায় রাখতে পারেন, তবেই জাতীয় দলের জার্সিতে মাঠে নামবেন, না হলে নয়।
ক্লাব ফুটবল থেকেও কি সরবেন?
মেসি কি এবার ক্লাব ফুটবল থেকেও সরে যাবেন? ইন্টার মায়ামির সঙ্গে তাঁর চুক্তি ২০২৮ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। ফলে, অন্তত ৪০-৪১ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি ক্লাব ফুটবলে সক্রিয় থাকবেন এবং মায়ামির নতুন স্টেডিয়াম 'মায়ামি ফ্রিডম পার্কে' ক্লাবকে তিনিই নেতৃত্ব দেবেন-- এরকম মোটামুটি ঠিক হয়েই আছে। সংক্ষেপে এর অর্থ, মেসির ক্লাব কেরিয়ার আপাতত ২০২৮ পর্যন্ত সুরক্ষিতই। তবে জাতীয় দল এবং ২০২৭ কোপা আমেরিকায় তাঁর অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ নির্ভর করছে তাঁর নিজস্ব শারীরিক সক্ষমতা এবং পারফর্ম করার মানসিকতার উপরই।
কোপায় থাকবেন তো?
মেসির অবসর নিয়ে আর্জেন্টিনার কোচ বা দল পরিচালনা পর্ষদ কেউই কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেননি। স্কালোনির ভাষায়, মেসি যখনই খেলবেন, তিনি দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবেই থাকবেন। তবে ২০২৭ সালের কোপা আমেরিকায় তিনি খেলবেন নাকি তার আগেই বিদায় জানাবেন, তা জানতে ফুটবলপ্রেমীদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।
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