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বিশ্বকাপে হেরে অবসর নিচ্ছেন অশ্রুসজল মেসি? খেলবেন না কোপা আমেরিকাও? বিগ আপডেট

Will Messi Retire after World Cup 2026?: আর্জেন্টাইন কোচের কাছে প্রশ্ন করা হয়, মেসি কতদিন খেলা চালিয়ে যাবেন? স্কালোনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন, মেসির অবসর বা ২০২৭ সালের টুর্নামেন্টে তাঁর খেলার বিষয়টি সম্পূর্ণ মেসিরই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে। মেসি যতদিন ফুটবল উপভোগ করছেন, ততদিন জাতীয় দলের দরজা তাঁর জন্য খোলা।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 20, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:40 AM IST
বিশ্বকাপে হেরে অবসর নিচ্ছেন অশ্রুসজল মেসি? খেলবেন না কোপা আমেরিকাও? বিগ আপডেট
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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