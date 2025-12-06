Neymar In FIFA World Cup 2026: বিশ্বকাপে নেই নেইমার! ব্রাজিলের কোচ বললেন, 'কারোর কাছে ঋণ নেই'...

Neymar In FIFA World Cup 2026: বিশ্বকাপে নেই নেইমার! ব্রাজিলের কোচ বললেন, 'কারোর কাছে ঋণ নেই'...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগামী বছরই ফের সেই বহু প্রতীক্ষিত ফুটবল বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2026)। ইতিহাসের সব চেয়ে বড় কাপযুদ্ধ শুরু ২৫ মে। ফাইনাল ১৯ জুলাই। প্রথমবার ৪৮ দলের লড়াই দেখবে বিশ্বকাপ। এবার বিশ্বকাপ হবে তিন দেশে। ফুটবলের সবচেয়ে বড় শো-পিস ইভেন্ট আয়োজনের দায়িত্বে আমেরিকা, মেক্সিকো ও কানাডা। মোট ১৬ শহরে খেলা। ১৯৯৪ সালের পর প্রথমবারের মতো উত্তর আমেরিকায় ফুটবলের চতুর্বার্ষিক চ্যাম্পিয়নশিপ ফিরে আসছে।
আনচেলোত্তি-নেইমার
আসন্ন বিরাট বিশ্বকাপে কি আদৌ দেখা যাবে ব্রাজিলের সুপারস্টার নেইমারকে? ব্রাজিলের হাই-প্রোফাইল কোচ কার্লো আনচেলোত্তি কিন্তু ঠারেঠোরে বুঝিয়েই দিলেন যে, বিশ্বকাপে ভিনিসিয়াস জুনিয়র-রডরিগোদের পাশে নেইমারকে না দেখার সম্ভাবনাই বেশি। গত মে মাসে দরিভাল জুনিয়রকে কোচের পদ থেকে ছাঁটাই করে ব্রাজিল। এরপরই সেলেকাওদের দায়িত্বে আসেন রিয়াল মাদ্রিদের সর্বকালের অন্যতম সেরা কোচ। এখনও পর্যন্ত একবারও কিন্তু আনচেলোত্তি, জাতীয় দলে ডাকেননি স্যান্টোসের (Santos FC) ৩৩ বছরের ফরোয়ার্ডকে। এখন প্রশ্ন প্রাক্তন অধিনায়ক কি বিশ্বকাপেও ব্রাত্য থাকবেন? কোচ হিসেবে সর্বোচ্চ পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগজয়ী আনচেলোত্তি, কি পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের দল গড়বেন নেইমারকে ছাড়াই?
আনচেলোত্তির সাফ কথা
ওয়াশিংটনে বিশ্বকাপের ড্রয়ে হাজির ছিলেন কোচ আনচেলোত্তি। এরপর সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'আপনাদের নেইমারকে নিয়ে অনেক আগ্রহ। দেখুন, নেইমার যদি ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দলে থাকার যোগ্য হয়, তাহলে ও থাকবে। নেইমার যদি বাকিদের থেকে ভালো হয় তাহলে বিশ্বকাপ খেলবে। তবে আমার কিন্তু কারোর কাছে কোনও ঋণ নেই। আমরা নেইমারকে নিয়ে কথা বলছি। বাকিদের নিয়েও কথা বলতে হবে। আরও একটা কথা বলতে চাই, আমাদের ব্রাজিলের কথা ভাবতে হবে। নেইমারকে দলে নিয়ে অথবা ছাড়া, অন্য খেলোয়াড়দের দলে নিয়ে অথবা ছাড়া। মার্চ মাসে ফিফার সূচির পরেই আমরা চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করব। আমাদের আছে বিশ্বের সেরা গোলরক্ষকদেরই একজন আছে। তেমনই সেরা ডিফেন্ডার, মিডফিল্ডার এবং কিছু ফুটবলার আছে। আমি এমন খেলোয়াড় চাই না যারা বিশ্বের সেরা হতে চায়, আমি এমন খেলোয়াড় চাই যারা বিশ্বকাপ জিততে চায়।
গ্রুপ 'সি'-তে ব্রাজিল
বিশ্বকাপে গ্রুপ 'সি'-তে ব্রাজিল রয়েছে হাকিমির মরক্কো, রবার্টসনের স্কটল্যান্ড ও বেলগ্রেডদের হাইতির সঙ্গে। প্রতি গ্রুপ থেকে দুই দল যাবে পরের রাউন্ডে।আনচেলোত্তি বলছেন, 'আমরা তিনটি ম্যাচই জিততে পারি, আমাদের ধারণা খুবই স্পষ্ট। পুরো বিশ্বকাপ জুড়ে আমাদের প্রতিযোগিতামূলক থাকতে হবে। আমাদের লক্ষ্য ফাইনাল খেলা এবং তা হওয়াতে হলে আপনাকে যেভাবেই হোক খুব শক্তিশালী দলের মুখোমুখি হতে হবে।' ২০০২ সালের পর থেকে ব্রাজিল আর ট্রফির মুখ দেখেনি। এখানেই শেষ নয়, সেই চেনা সেলেকাও কোথাও যেন হারিয়েই গিয়েছে। বড় টুর্নামেন্টে ব্রাজিলের আর সেই দাপট দেখা যায় না। ফলে আনচেলোত্তির লড়াই খুবই কঠিন হতে চলেছে।
নেইমার
ব্রাজিলের হয়ে নেইমার শেষবার মাঠে নেমেছিলেন ২০২৩ সালের ১৮ অক্টোবর। উরুগুয়ের বিপক্ষে (০-২) ম্যাচে যদিও মাত্র একটি অর্ধই খেলেছিলেন। জাতীয় দলের হয়ে নেইমারের মোট ১২৮ বার মাঠে নেমেছেন। ৭৯টি গোল করেছেন। ৫৯টি অ্যাসিস্টে লিখেছেন নিজের নাম। ২০২৩ সালের অক্টোবরে উরুগুয়ের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে, নেইমারের এসিএল ছিঁড়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে সেই চোট তিনি আর পুরোপুরি সারিয়ে উঠতে পারেননি।
