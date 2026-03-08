English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • খেলা
  • T20 World Cup Final 2026: ফাইনালে ফল যাই হোক না কেন, অমদাবাদেই অস্তাচলে ৩৫ বছরের টিম ইন্ডিয়ার যোদ্ধার, ভক্তরা মন শক্ত করুন এখনই...

T20 World Cup Final 2026: ফাইনালে ফল যাই হোক না কেন, অমদাবাদেই অস্তাচলে ৩৫ বছরের টিম ইন্ডিয়ার যোদ্ধার, ভক্তরা মন শক্ত করুন এখনই...

Suryakumar Yadav Retire After T20 World Cup 2026: টি-২০ বিশ্বকাপ ফাইনালের পরেই নাকি দেশের জার্সিকে আলবিদা বলবেন ভারতীয় মেগাযোদ্ধা। ভক্তরা মন শক্ত করুন এখনই। চলে এল বিরাট আপডেট।   

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 8, 2026, 06:16 PM IST
T20 World Cup Final 2026: ফাইনালে ফল যাই হোক না কেন, অমদাবাদেই অস্তাচলে ৩৫ বছরের টিম ইন্ডিয়ার যোদ্ধার, ভক্তরা মন শক্ত করুন এখনই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা, তারপরেই বাইশগজ পেয়ে যাবে আরও এক চ্যাম্পিয়ন দলকে। হতে পুরনো বা নতুন। রবিবাসরীয় অমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে মুখোমুখি দুই হেভিওয়েট ভারত-নিউ জিল্যান্ড (India vs New Zealand Abhishek Sharma T20 World Cup Final)। হাইভোল্টেজ মেগাযুদ্ধে যে জিতবে সেই ভুবনজয়ী।

Add Zee News as a Preferred Source

আজই শেষ

ফাইনালে ফল যাই হোক না কেন, আজই নাকি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে আলবিদা বলবেন ৩৫ বছরের টিম ইন্ডিয়ার যোদ্ধা। বয়সজনিত কারণেই হয়তো তাঁকে আর দেখা যাবে না দেশের জার্সিতে। কথা হচ্ছে ভারতের টি-২০আই অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে নিয়ে (Suryakumar Yadav Retire After T20 World Cup 2026)। একাধিক মিডিয়ার রিপোর্ট বলছে অমদাবাদেই অস্তাচলে ভারেতর মিস্টার ৩৬০ ডিগ্রি (Mr.360)

রোহিতের আসনে সূর্য

সূর্যকুমারের নেতৃত্বে ভারত চলতি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অসাধারণ পারফর্ম করেছে। মেন-ইন-ব্লু নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আজ ফাইনাল খেলছে এবং টুর্নামেন্টের ইতিহাসে তৃতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার থেকে মাত্র এক কদম দূরে। সূর্য নেতা হিসেবে বেশ ভালো কাজই করেছেন, ২০২৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে লং-অফে অবিশ্বাস্য ক্যাচ তালুবন্দি করেই দেশকে দিয়েছিলেন টি-২০ বিশ্বকাপ। আর তারপরেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সূর্যকেই দেন নেতৃত্বের ব্যাটন। রোহিত শর্মার স্থলাভিষিক্ত হন সূর্য।

আরও পড়ুন: আজ ফাইনালে আর রেয়াত নয়, 'অপ্রস্তুত' অভিষেককে নিয়ে এল বিরাট আপডেট, দলে এন্ট্রি বিধ্বংসী IPL তারকার
 

সেই সূর্য আর কোথায়! 

ডানহাতি মারকুটে ব্যাটার বিশ্বকাপ শুরুর আগে সেভাবে ছন্দে ছিলেন না। প্রায় ১৪ মাস ধরে ও ২৪ ম্যাচ জুড়ে সূর্যর রানের খরা চলছিল। বছর তিনেক আগেও বিশ্বের তাবড় বোলাররা বুঝতে পারতেন না যে সূর্যকে কোথায় বল করলে পরাস্ত করা যাবে। কখনও ফাইন লেগের ওপর দিয়ে নটরাজ সুইপ, তো কখনও ওয়াইড লং অন দিয়ে হেলিকপ্টার হুইপ! প্রয়োজনে এক্সট্রা কভারের ওপর দিয়ে ড্রাইভ থেকে ব়্যাম্প ওভার উইকেটকিপার। আবার স্কোয়ারের ওপর দিয়ে কাট। বিচিত্র সব শটেই ঘুম উড়িয়ে দিতেন বোলারদের। সেই সূর্য এখন আর সেই সূর্য নেই। বিশ্বকাপে আমেরিকার বিরুদ্ধে ৮৪* রানের ম্যাচজয়ী ইনিংস দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু এরপর আর তিনি সেভাবে প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফাইনালের আগে পর্যন্ত সূর্য ৮ ইনিংসে ২৪২ রান করেছেন। ৩৪.৩৭ তাঁর গড় এবং ১৩৭.৫০ স্ট্রাইক রেট। সেই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং স্টাইলই যেন অতীতে।

অস্তাচলে অধিনায়ক সূর্যকুমার

উল্লেখযোগ্য ভাবে সূর্য ২০২৪ সালের জুলাইতে দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই দেশের টি-২০ অধিনায়ক হিসেবে দুর্দান্ত কাজ করেছেন। কারণ তাঁর নেতৃত্বে ভারত একটিও টি-টোয়েন্টি সিরিজ হারেনি। তবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড স্রেফ অধিনায়কত্বের ভিত্তিতে খেলা চালিয়ে যেতে দেয় না। বিশ্বকাপের দল ঘোষণার আগেই জানা গিয়েছিল যে, টি-২০ বিশ্বকাপই অধিনায়ক হিসেবে সূর্যকুমারের শেষ টুর্নামেন্ট। সূর্যর বয়স ইতিমধ্যেই ৩৫ পেরিয়ে গিয়েছে এবং তিনি দেশের জার্সিতে স্রেফ টি-২০ সংস্করণেই খেলেন। গতবছর সূর্যর ফর্মে বিরাট ভাটা পড়েছিল। ২১ ম্যাচে ১৩.৬২-এর গড়ে এবং ১২৩.১৬ স্ট্রাইক রেটে ২১৮ রান করেছিলেন। ২০২৬ সালের শুরু থেকে তিনি ১৩ ম্যাচে ৪৮.৪০ গড়ে এবং ১৬১.৮৭ স্ট্রাইক রেটে ৪৮৪ রান করেছেন। যদিও সূর্য এই বছর চারটি অর্ধশতক হাঁকিয়েছেন, কিন্তু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মতো বড় টুর্নামেন্টে তাঁকে বেশ নিস্প্রভই দেখিয়েছে।

নেতা হিসেবে সূর্য

১টি টেস্ট (২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নাগপুরে) ও ৩৭টি ওডিআই (২০১২-২০২৩) খেলা সূর্য ২০২১ সালে টি-২০আই অভিষেক করেন আইপিএল মাতিয়ে। এখনও পর্যন্ত ১১২ ম্যাচে তিনি ৩২৭২ রান করেছেন। গতবছর সূর্যর নেতৃত্বে ভারত এশিয়া কাপ জিতেছে। ২০২২ ও ২০২৩ সালে আইসিসি-র বর্ষসেরা টি-২০আই ক্রিকেটার ২০২৩ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের মতো দলের বিরুদ্ধে দেশের জয়ধ্বজা উড়িয়েছেন টি-২০ সিরিজে। জয়ের শতকরার (৮০.৮৫%) বিচারে সূর্যই দেশের সবচেয়ে সফল টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক।

আরও পড়ুন: ইংরেজদের বিরুদ্ধে রেকর্ডের পর রেকর্ড ইন্ডিয়ার, কোহলিকে ছুঁয়ে সঞ্জু ভাঙলেন যুবির রেকর্ড

মোদ্দা কথা

এই মুহূর্তে যা রিপোর্ট তাতে মনে করা হচ্ছে সূর্য বিশ্বকাপ ফাইনালের পরেই দেশের জার্সিকে আলবিদা বলবেন। বয়সের কারণেই নিজে জায়গা ছেড়ে দিয়ে তরুণদের জায়গা করে দেবেন। ভারত কাপ জিতলে সূর্য গর্বের সঙ্গে বিদায় বলতে পারবেন, আর ভারত না জিতলে হতাশার সঙ্গেই ছাড়বেন ভারতীয় সাজঘর। যদিও সূর্য বা বিসিসিআই এই বিষয়ে এখনও কিছু জানায়নি। এবার দেখার সূর্য কী করেন।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
suryakumar yadav retire after t20 world cupsuryakumar yadav retirement after t20 world cupwill suryakumar retire after world cup
পরবর্তী
খবর

Abhishek Sharma T20 World Cup Final 2026: আজ ফাইনালে আর রেয়াত নয়, 'অপ্রস্তুত' অভিষেককে নিয়ে এল বিরাট আপডেট, দলে এন্ট্রি বিধ্বংসী IPL তারকার
.

পরবর্তী খবর

Donald Trump to Iran: মহাপ্রলয়ের পথে বিশ্ব? ট্রাম্প ছুড়লেন পরমাণু শক্তিধর 'ডুমস ডে মিস...