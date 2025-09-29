Chris Woakes Announces Retirement: ঝুলিতে ১৩৮০৫ রান+ ১৪৫২ উইকেট, এশিয়া কাপ ফাইনালের পরেই বুক ভাঙা খবর, আচমকাই অবসর মহারথীর...

Chris Woakes Announces Retirement: ঝুলিতে ১৩৮০৫ রান+ ১৪৫২ উইকেট, এশিয়া কাপ ফাইনালের পরেই বুক ভাঙা খবর, আচমকাই অবসর মহারথীর...
Chris Woakes Announces Retirement: এশিয়া কাপ ফাইনালের পরেই এল বুক ভাঙা খবর, আচমকাই অবসর মহারথীর... ১৫ বছরের কেরিয়ারে প্রচুর রান আর উইকেটই তাঁর পরিচয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এশিয়া কাপ ফাইনালের (Asia Cup Final 2025) পরেই এল খবর। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ইংল্যান্ডের। অ্যাশেজ় সিরিজ়ের আগেই, দলের অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার ক্রিস ওকস আচমকাই সব রকমের ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করলেন (Chris Woakes Announces Retirement)। ৩৬ বছর বয়সী খেলোয়াড়কে সম্প্রতি ভারত বনাম ইংল্যান্ড (IND vs ENG) সিরিজেও ঘরের মাঠে খেলতে দেখা গিয়েছে। প্রায় ১৫ বছর ধরে জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন ওকস।
চোটের আতঙ্ক কেরিয়ারে হুমকি!
এক মাস আগে ভারতের বিরুদ্ধে পঞ্চম তথা শেষ টেস্টের সময়ে কাঁধে ভয়ংকর চোট পেয়েছিলেন। ফিল্ডিং করতে গিয়েই ঘটেছিল বিপত্তি। তাঁর কাঁধের হাড় সরে গিয়েছিল। তারপর থেকেই ইংল্যান্ড দলে তাঁর ফেরা প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছিল। যদিও গৌরবময় কেরিয়ারের কথা ভেবেই ওকস ফিরতে পারেন বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু না, গত অগস্টের ওভালই ছিল তাঁর শেষ আউটিং। এক হাতেই ব্যাট করে বাইশ গজের কুর্নিশ পেয়েছিলেন তিনি।
অবসরে ওকস লিখলেন...
'ইংল্যান্ডের হয়ে খেলার স্বপ্ন ছোটবেলা থেকেই দেখেছি। আর সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিতে পেরে নিজেকে অবিশ্বাস্য ভাবে ভাগ্যবান মনে করি। ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করা, থ্রি লায়ন্সের জার্সি পরা এবং গত ১৫ বছর ধরে সতীর্থদের সঙ্গে মাঠ ভাগাভাগি করা, যাদের অনেকেই আজীবনের বন্ধু হয়ে উঠেছেন, এমন কিছু জিনিস যা আমি সবচেয়ে বেশি গর্বের সঙ্গে স্মরণ করব।'
ওকস দেখেছিলেন আগামী!
ইসিবির এমডি রবার্ট কি, কিছুদিন আগে স্পষ্ট করেই বলেছিলেন যে, ক্রিস ওকস তাঁদের পরিকল্পনায় একেবারেই আর খাপ খায় না। তিনি বলেছিলেন, 'অ্যাশেজ শুরু করার জন্য ওকসের প্রস্তুত হওয়ার সময় ফুরিয়ে যাচ্ছিল। একবার অ্যাশেজ সিরিজ থেকে বেরিয়ে গেলে,পরবর্তী চক্রের দিকে তাকাতে হয়। ওকস মোটেই এই মুহূর্তে আমাদের পরিকল্পনায় নেই'
ওকসের কেরিয়ার
ওকস ৬২ টেস্টে ২০৩৪ রান করেছেন। পেয়েছেন ১৯২ উইকেট। ১২২ ওডিআইতে ওকসের রয়েছে ১৫২৪ রান ও ১৭৩ উইকেট। ৩৩টি টি-২০আই-তে ওকস ১৪৭ রান করে ৩১ উইকেট নিয়েছেন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ওকসের ৬৮০৪ রান রয়েছে, সঙ্গে ৬২৮ উইকেট। লিস্ট-এ ক্রিকেটে ২২৬৫ রানের সঙ্গে ২৫১ উইকেট নিয়েছেন। টি-২০ সংস্করণে ১০৩১ রান করে তুলে নিয়েছেন ১৭৭ উইকেট। ক্রিকেটের সব সংস্করণ মিলিয়ে ওকস ১৩৮০৫ রান করেছেন। পেয়েছেন ১৪৫২ উইকেট।
