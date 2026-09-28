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Explainer: মাঠে গড়ালই না বল, তবুও সেমিতে শ্রেয়সরা কীভাবে? এশিয়াডে সোনার লড়াইয়ে সেই ভারত-পাক?

মাঠে গড়ালই না বল, তবুও সেমিতে শ্রেয়সরা কীভাবে উঠলেন? কোন সমীকরণে হল সম্ভব? এবার এশিয়াডে সোনার লড়াইয়ে সেই ভারত-পাক?

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 28, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 04:22 PM IST
Explainer: মাঠে গড়ালই না বল, তবুও সেমিতে শ্রেয়সরা কীভাবে? এশিয়াডে সোনার লড়াইয়ে সেই ভারত-পাক?
Image Credit: মন খারাপ করা ছবি

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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