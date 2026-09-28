/Explainer: মাঠে গড়ালই না বল, তবুও সেমিতে শ্রেয়সরা কীভাবে? এশিয়াডে সোনার লড়াইয়ে সেই ভারত-পাক?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জাপানের আইচি প্রিফেকচারের নিশিন শহরের কারোগি স্পোর্টস পার্কে ছিল ভারত-আফগানিস্তানে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্য়াচ। শ্রেয়স আইয়াররা সোম সকালেই এশিয়ান গেমস অভিযানে নেমেছিলেন। তবে এদিন সকালে তুমুল বৃষ্টিতে টসও হয়নি, সেখানে খেলা তো দূরের কথা। এই ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়ায়, ভারত না খেলেই সরাসরি সেমিফাইনালে চলে গেল। ওদিকে আফগানদের এশিয়াড অভিযান শেষ হয়ে গেল। ভারত-আফগানিস্তানের মধ্যের ম্যাচটি ভারতীয় সময়ে সকাল ১০:৩০-এ শুরু হওয়ার কথা ছিল এবং টস হওয়ার কথা ছিল সকাল ১০টায়। কিন্তু সকাল থেকে অবিরাম বৃষ্টির কারণেই ম্যাচ পুরো ভেস্তে যায়।
ভারত মাঠে না নেমেই কীভাবে চলে গেল সেমিফাইনালে?
টুর্নামেন্টের নিয়ম অনুযায়ী নকআউট ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গেলে আইসিসি র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকা দলই পরবর্তী পর্বে চলে যায়। যেহেতু ভারত বিশ্বের ১ নম্বর ও আফগানিস্তান ১০ নম্বরঙ। সেহেতু ভারতই এগিয়ে গেল আফগানদের পিছনে ফেলে। বৃষ্টির কারণেই পাকিস্তান বনাম হংকংয়ের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচও পরিত্যক্ত হয়েছিল। র্যাঙ্কিংয়ে পাকিস্তান এগিয়ে থাকায় চলে গিয়েছে সেমিফাইনালে।পাকিস্তান ছয়ে আর হংকং ২৪ নম্বরে। সেমিফাইনালগুলি বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হবে। ভারত শুধু শেষ চারে জায়গাই করে নেয়নি, সেমিফাইনালে ওঠার সঙ্গেই পদকও নিশ্চিত হয়ে গেল।
শেষ চারে কে হবে টিম ইন্ডিয়ার প্রতিপক্ষ?
আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা বনাম নেপাল। এই ম্যাচের জয়ী দল সেমিফাইনালে ভারতের মুখোমুখি হবে। এখানেও কিন্তু সেই একই গল্প। এই ম্যাচও যদি বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়, তাহলে র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকার সুবাদে শ্রীলঙ্কাই চলে যাবে সেমিতে। সেক্ষেত্রে এশিয়ান গেমসের শেষ চারে ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা ম্যাচ হবে। আর খেলা যদি হয় তাহলে শ্রীলঙ্কা বনাম নেপাল ম্যাচের জয়ী দলই ১ অক্টোবর ভারতের বিরুদ্ধে খেলবে। আগামিকালই রয়েছে চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনাল। মুখোমুখি বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া। এই ম্য়াচের জয়ী দলের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল খেলবে পাকিস্তান? আর বৃষ্টিতে বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া ম্য়াচ ভেস্তে গেলে, র্যাংকিংয়ে এগিয়ে থাকার সুবিধায় বাংলাদেশ সরাসরি সেমিফাইনালে চলে যাবে।
সোনার লড়াইয়ে সেই ভারত-পাকিস্তান
ভারত এবং পাকিস্তান যদি নিজেদের সেমিফাইনাল জেতে, তবে ৩ অক্টোবর স্বর্ণপদকের ঐতিহাসিক ফাইনালে মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। আর যদি দুই দলই সেমিফাইনালে হেরে যায়, তাহলে ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচও হবে ভারত-পাক! শ্রীলঙ্কাকে ১৪৭ রানে গুঁড়িয়ে হরমনপ্রীত কৌররা মেয়েদের এশিয়ান গেমসে নিজেদের স্বর্ণপদক ধরে রেখেছে। শ্রেয়স আইয়ারের টিমও মেয়েদের পথেই হাঁটতে বদ্ধপরিকর। ধরে রাখতে চায় তাদের ২০২৩ সালের এশিয়াডে জেতা সোনা। দেখা যাক কী হয় এবার!
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