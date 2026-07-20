Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /২০২৬ বিশ্বকাপের খতিয়ান: স্পেনের বিশ্বজয় থেকে মেসি-রোনাল্ডোর বিদায়গাথা, কারা জিতলেন কারা হারলেন?

২০২৬ বিশ্বকাপের খতিয়ান: স্পেনের বিশ্বজয় থেকে মেসি-রোনাল্ডোর বিদায়গাথা, কারা জিতলেন কারা হারলেন?

২০২৬ বিশ্বকাপ খতিয়ান: স্পেনের বিশ্বজয় থেকে কিংবদন্তিদের বিদায়গাথা! নিউ জার্সিতে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে নতুন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হলো স্পেন। ৩৯ বছরেও 'সিলভার বল' জিতে মেসির অনন্য রেকর্ড, সর্বোচ্চ গোলদাতা কিলিয়ান এমবাপে! অন্যদিকে চোখের জলে বিষাদময় বিদায় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও নেইমারের।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 20, 2026, 08:06 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:55 PM IST
২০২৬ বিশ্বকাপের খতিয়ান: স্পেনের বিশ্বজয় থেকে মেসি-রোনাল্ডোর বিদায়গাথা, কারা জিতলেন কারা হারলেন?
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সোনমের মুক্তি, প্রধানের ইস্তফা আর প্রতিটি NEET অপমৃত্যুর জন্য ১ কোটি: CJP-র তিন দাবি
CJP Protest18 min ago
2
21 July file31 min ago
3
FIFA World Cup 20261 hr ago
4
Uniform Civil Code1 hr ago
5
8th Pay Commission1 hr ago