/২০২৬ বিশ্বকাপের খতিয়ান: স্পেনের বিশ্বজয় থেকে মেসি-রোনাল্ডোর বিদায়গাথা, কারা জিতলেন কারা হারলেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনা বনাম স্পেনের স্নায়ুচাপের ফাইনাল ম্যাচ দিয়ে পর্দা নামল ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের। গতবারের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের নতুন সম্রাট হলো স্পেন। ম্যাচের একমাত্র জয়সূচক গোলটি করেন পরিবর্ত হিসেবে নামা ফেররান তোরেস। নির্ধারিত সময়ের শেষ মুহূর্তে এনজো ফার্নান্দেজ লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে ১০ জনের দল হয়ে পড়ে আর্জেন্টিনা। স্পেনের এই শিরোপা জয় নিশ্চিতভাবেই বিশ্ব ফুটবলে ডিফেন্সিভ শৃঙ্খলা ও মিডফিল্ড আধিপত্যের এক অনন্য জয়।
তবে কেবল ট্রফি জয়ই নয়, ৪৮ দলের এই মেগা টুর্নামেন্ট ফুটবলপ্রেমীদের উপহার দিয়েছে একাধিক চমক, কিছু রূপকথার গল্প, আবার অন্যদিকে কিছু কিংবদন্তির হৃদয়ভাঙ্গা বিদায়। ২০২৬ বিশ্বকাপের আলো ও আঁধারের সেই খতিয়ান নিচে তুলে ধরা হলো:
বিশ্বকাপের ‘বিজয়ী’
লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনা)
৩৯ বছর বয়সেও বিশ্বকাপের মঞ্চে নিজের জাদুকরী পারফরম্যান্স দেখালেন লিওনেল মেসি। ৮টি গোল ও ৪টি অ্যাসিস্ট করে এই বয়সেও তিনি জিতে নিয়েছেন ‘সিলভার বল’ ও ‘সিলভার বুট’। আর্জেন্টিনাকে টানা দ্বিতীয়বার ও তাঁর ক্যারিয়ারে রেকর্ড তৃতীয় বিশ্বকাপ ফাইনালে পৌঁছে দিয়ে মেসি প্রমাণ করলেন কেন তাঁকে সর্বকালের সেরা (GOAT) বলা হয়।
কিলিয়ান এমবাপে (ফ্রান্স)
ফ্রান্স চার নম্বরে শেষ করলেও কিলিয়ান এমবাপে গড়ে ফেলেছেন ঐতিহাসিক রেকর্ড। দুটি ভিন্ন বিশ্বকাপে গোল্ডেন বুট জেতা প্রথম ফুটবলার হওয়ার পাশাপাশি, মেসির রেকর্ড ভেঙে বিশ্বকাপের ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা এখন এই ২৭ বছর বয়সী ফরাসি তারকা।
স্পেনের রক্ষণভাগ ও লামিনে ইয়ামাল
পুরো টুর্নামেন্টে ৮টি ম্যাচে মাত্র ১টি গোল হজম করে নতুন ইতিহাস গড়েছে স্প্যানিশ রক্ষণভাগ। পাউ কুবার্সি, মার্ক কুকুরেয়া, পেদ্রো পোরো ও আইমেরিক লাপোর্তের ওয়াল ভেদ করা কোনও দলের পক্ষেই সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে, ১৯ বছর বয়সী লামিনে ইয়ামাল ইতোমধ্যে ইউরো ও বিশ্বকাপ—দুটোই জিতে বিশ্ব ফুটবলে পরবর্তী রাজত্বের বার্তা দিয়ে রাখলেন।
আর্লিং হাল্যান্ড (নরওয়ে)
কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে হেরে নরওয়ে বিদায় নিলেও ৫ ম্যাচে ৭ গোল করে বিশ্ব ফুটবলে তোলপাড় ফেলেছেন হাল্যান্ড। পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলকে ২-১ গোলে হারানোর রূপকথা লিখেছেন তিনিই।
কেপ ভার্দে ও মরক্কো
খেলার মাঠের আসল রূপকথা তৈরি করেছে আফ্রিকান ছোট দেশ কেপ ভার্দে। শেষ ৩২-এর ম্যাচে আর্জেন্টিনাকে প্রায় হারিয়েই দিয়েছিল তারা। অন্যদিকে, এশিয়ান দলগুলোর চূড়ান্ত ব্যর্থতার মাঝে উত্তর আফ্রিকার মরক্কো তাদের আক্রমণাত্মক ফুটবল দিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে আফ্রিকান ফুটবলের পতাকা উঁচুতে রেখেছে।
অন্যান্য জয়ী
প্রথমবার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ওঠা এবং ৩ নম্বর দল হিসেবে টুর্নামেন্ট শেষ করার সুবাদে স্বস্তি পেয়েছেন ইংল্যান্ডের কোচ থমাস টুখেল ও সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়া জুড বেলিংহাম। সেইসাথে রাজনৈতিক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েও ইরানের সংগ্রমী পারফরম্যান্স প্রশংসা কুড়িয়েছে।
বিশ্বকাপে পরাজিত
ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো (পর্তুগাল)
৪১ বছর বয়সী ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর জন্য এই বিশ্বকাপটি ছিল অত্যন্ত করুণ। মাঠের খেলায় নিজের ছায়া হয়ে থাকা রোনালদো দলের পারফরম্যান্সে কোনও অবদান রাখতে পারেননি। বিতর্কিতভাবে তাকে প্রতিটি ম্যাচে খেলিয়ে দলের বিশ্বকাপ স্বপ্ন নষ্ট করার দায়ে অভিযুক্ত পর্তুগাল কোচ রবার্তো মার্তিনেজও।
নেইমার (ব্রাজিল)
নরওয়ের কাছে শেষ ১৬-র ম্যাচে হেরে চোখের জলে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ইতি টানলেন ৩৪ বছর বয়সী নেইমার। মাঠের ফুটবলের চেয়ে প্রতিপক্ষের গোলরক্ষকের সঙ্গে অনর্থক বাদানুবাদে জড়িয়ে নিজের শেষ ম্যাচটিকে বিতর্কিত করে তোলেন তিনি।
এশিয়ান ফুটবল (AFC)
এশিয়া মহাদেশের জন্য এই বিশ্বকাপ ছিল চরম বিপর্যয়ের। ৯টি প্রতিনিধিত্বকারী দলের মধ্যে মাত্র ২টি (জাপান ও অস্ট্রেলিয়া) নকআউট পর্বে পৌঁছায় এবং তারাও শেষ ৩২ থেকেই বিদায় নেয়। কাতার, সৌদি আরব, ইরাক ও উজবেকিস্তানের মতো দলগুলো নিজ নিজ গ্রুপের তলানিতে শেষ করেছে।
ভিএআর (VAR) বিতর্ক
প্রযুক্তি ব্যবহারের নামে আবেগ ধ্বংস করার অভিযোগে এবারও কাঠগড়ায় ভিএআর। ক্রোয়েশিয়া বনাম পর্তুগাল ম্যাচে জোসকো গভার্দিওলের গোল বাতিল হওয়া নিয়ে ক্রোয়েশীয় কোচ জ্লাটকো ডালিচ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "ভিএআর ফুটবলের আনন্দকে মেরে ফেলছে।" একইভাবে জার্মানি, মিশর ও নরওয়েও প্রযুক্তির সূক্ষ্ম সিদ্ধান্তের শিকার হয়েছে।
অন্যান্য পরাজিত
হোম সয়েলে বাজেভাবে বিদায় নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করার জন্য সমালোচিত আমেরিকার ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিক ও কানাডার কোচ জেসি মার্শ। সেইসাথে সেনেগাল দল внутренних বোনাস বিতর্ক ও মাঠের বিশৃঙ্খলায় বিদায় নেয়, আর উরুগুয়ের বিদায়ে পদত্যাগ করেন দলের কোচ মার্সেলো বিয়েলসা।
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