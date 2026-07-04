/পর্তুগাল বনাম স্পেন মহারণ, বিদায় জার্মানি-নেদারল্যান্ডসের! শেষ ষোলোর রূপরেখা চূড়ান্ত, দেখে নিন বড় দলগুলোর প্রতিপক্ষ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঘানা বনাম কলম্বিয়ার ম্যাচ শেষ হতেই পর্দা নামল চলতি বিশ্বকাপের রাউন্ড অব ৩২-এর। আর এই পর্বের শেষে বিশ্ব ফুটবলের মানচিত্রে ঘটে গেছে একাধিক বড় ওলটপালট। একদিকে যখন জায়ান্ট কিলিংয়ের শিকার হয়ে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেছে জার্মানি বা নেদারল্যান্ডসের মতো প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ও হেভিওয়েট দলগুলো, অন্যদিকে তেমনই খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে শেষ ষোলোর টিকিট নিশ্চিত করেছে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল কিংবা বেলজিয়ামের মতো শক্তিশালী দলগুলি। সব মিলিয়ে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের মঞ্চে এবার একগুচ্ছ হাই-ভোল্টেজ ম্যাচ দেখতে চলেছেন ফুটবলপ্রেমীরা, যার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হতে চলেছে পর্তুগাল বনাম স্পেনের ইউরোপীয় ডার্বি।
রাউন্ড অব ৩২-এর সবচেয়ে বড় চমক অবশ্যই জার্মানির বিদায়। শক্তিশালী জার্মানিকে টাইব্রেকারে হারিয়ে টুর্নামেন্টে রূপকথা লিখল প্যারাগুয়ে। অন্যদিকে, তিনবারের ফাইনালিস্ট নেদারল্যান্ডসকে টাইব্রেকারেই স্তব্ধ করে দিয়েছে মরক্কো। বড় দলগুলোর মধ্যে চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা এবং চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলকে নিজেদের ম্যাচ জিততে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। অতিরিক্ত সময়ে গড়ানো ম্যাচে কোনো মতে কেপ ভার্দেকে হারিয়ে শেষ ষোলোয় উঠেছে আর্জেন্টিনা। ব্রাজিলের গল্পটাও ছিল একই রকম। জাপানের বিরুদ্ধে প্রথমে পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে জয় ছিনিয়ে নেয় সেলেসাওরা।
একই রকম নাটকীয়তা দেখা গেছে ইংল্যান্ড এবং বেলজিয়ামের ম্যাচেও। ডিআর কঙ্গোর বিরুদ্ধে কোনো মতে জিতে মান বাঁচিয়েছে সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড। তবে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ম্যাচটি উপহার দিয়েছে বেলজিয়াম। সেনেগালের বিরুদ্ধে ম্যাচের ৮৫ মিনিট পর্যন্ত ০-২ গোলে পিছিয়ে থেকেও অবিশ্বাস্যভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ৩-২ ব্যবধানে নাটকীয় জয় ছিনিয়ে নেয় রেড ডেভিলসরা। এছাড়া ক্রোয়েশিয়াকে প্রবল লড়াইয়ের পর হারিয়েছে পর্তুগাল, অস্ট্রিয়াকে সহজে হারিয়েছে স্পেন এবং সুইডেনকে উড়িয়ে দিয়েছে ফ্রান্স। ঘানাকে হারিয়ে লাতিন আমেরিকার চতুর্থ দেশ হিসেবে শেষ ষোলো নিশ্চিত করেছে কলম্বিয়া। ইতিহাস গড়ে এই পর্বে পা রেখেছে কানাডা, নরওয়ে, মিশর ও সুইজারল্যান্ডও। অন্যদিকে, ম্যাচ জুড়ে অনেকটা সময় একজন কম নিয়ে খেলেও বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাকে হারিয়ে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।
রাউন্ড অব ৩২-এর এই দীর্ঘ লড়াইয়ের পর চূড়ান্ত হয়ে গেল শেষ ষোলোর মহাযুদ্ধের রূপরেখা। এই রাউন্ডে ফুটবলপ্রেমীরা সাক্ষী থাকবেন একগুচ্ছ হাই-ভোল্টেজ ম্যাচের, যার মধ্যে পর্তুগাল-স্পেন এবং আর্জেন্টিনা-মিশর ম্যাচ নিয়ে ইতিমধ্যেই উন্মাদনা তুঙ্গে।
এক নজরে শেষ ষোলোর মুখোমুখি (Round of 16 Lineup)
প্যারাগুয়ে বনাম ফ্রান্স
কানাডা বনাম মরক্কো
পর্তুগাল বনাম স্পেন
যুক্তরাষ্ট্র বনাম বেলজিয়াম
ব্রাজিল বনাম নরওয়ে
মেক্সিকো বনাম ইংল্যান্ড
আর্জেন্টিনা বনাম মিশর
সুইজারল্যান্ড বনাম কলম্বিয়া
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