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পর্তুগাল বনাম স্পেন মহারণ, বিদায় জার্মানি-নেদারল্যান্ডসের! শেষ ষোলোর রূপরেখা চূড়ান্ত, দেখে নিন বড় দলগুলোর প্রতিপক্ষ

বড় বিপর্যয় বিশ্বকাপে! টাইব্রেকারে হেরে বিদায় নিল জার্মানি ও নেদারল্যান্ডস। অন্যদিকে পিছিয়ে পড়েও নাটকীয় জয় ব্রাজিল এবং বেলজিয়ামের। অতিরিক্ত সময়ে ম্যাচ জিতে প্রি-কোয়ার্টারে মেসিরা। আর রাউন্ড অব ৩২ শেষ হতেই চূড়ান্ত হয়ে গেল শেষ ষোলোর মহাযুদ্ধের লাইনআপ! সবচেয়ে বড় ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে পর্তুগাল ও স্পেন। মেসিদের সামনে মিশর আর ব্রাজিলের সামনে নরওয়ে।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 04, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 06:28 PM IST
পর্তুগাল বনাম স্পেন মহারণ, বিদায় জার্মানি-নেদারল্যান্ডসের! শেষ ষোলোর রূপরেখা চূড়ান্ত, দেখে নিন বড় দলগুলোর প্রতিপক্ষ
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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