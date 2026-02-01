Australian Open Final: অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে আলকা 'রাজ', ২২ বছরে কেরিয়ার গ্র্যান্ড স্ল্যামের ইতিহাস! লড়েও পারলেন না ভিন্টেজ জোকার!

Australian Open Final: অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে আলকা 'রাজ', ২২ বছরে কেরিয়ার গ্র্যান্ড স্ল্যামের ইতিহাস! লড়েও পারলেন না ভিন্টেজ জোকার!
Australian Open Final: অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে নোভাক জকোভিচকে হারিয়ে কার্লোস আলকারাজ ইতিহাস লিখলেন। কেরিয়ার গ্র্যান্ড স্ল্যাম সম্পন্ন করা সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হলেন তিনি
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বের ১ নম্বর কার্লোস আলকারাজ ( Carlos Alcaraz) অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে (Australian Open final) নোভাক জকোভিচকে (Novak Djokovic) চার সেটে হারিয়ে কেরিয়ার গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন। আলকারাজ মাত্র ২২ বছর ২৭২ দিনে চারটি মেজর সিঙ্গল জিতে ইতিহাস লিখলেন। এত কম বয়সে এর আগে কেউই এই মাইলস্টোন তৈরি করতে পারেননি।
২২ বছরে কেরিয়ার গ্র্যান্ড স্ল্যামের ইতিহাস
এর আগে ১৯৩৮ সালে ডন বাজ ২২ বছর ৩৫৭ দিনে কেরিয়ার গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছিলেন। ৮৭ বছরের রেকর্ড ভাঙলেন স্পেনের যোদ্ধা। ২০০৮ সালে জকোভিচ যখন প্রথম এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে পৌঁছেছিলেন, তখন আলকারাজের বয়স ছিল মাত্র চার বছর। প্রজন্মের এই লড়াইয়ে রবিবার, ১ ফ্রেব্রুয়ারি রড লেভার এরিনায় ২-৬ ৬-২ ৬-৩ ৭-৫ গেমে জয়ী হয়ে স্প্যানিশ তারকাই শেষ হাসি হেসেছেন।
জকোভিচ পারলেন না
আলকারাজ এদিন সার্বিয়ান সুপারস্টারকে হারিয়ে তাঁর রেকর্ড ২৫তম মেজর শিরোপা জেতা থেকেও বঞ্চিত করেন। মেলবোর্ন পার্কে ১১ ফাইনালের মধ্যে এই প্রথম জোকোভিচ জয়ী হতে পারেননি। তবে পুরুষ টেনিসের দুই নতুন রাজার একজন- ইয়ানিক সিনারকে এক অসাধারণ সেমিফাইনালে হারানোর পর, অন্যজনকে হারানোটা জকোভিচের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুরসিয়ার খেলোয়াড় জকোভিচের চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট ছিলেন যখন জোকারের সাতটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতা হয়ে গিয়েছে। এই পরিসংখ্যানের কাছাকাছি কেবলই বিয়ন বর্গ থাকবেন।
অসাধারণ জকোভিচ, ভিন্টেজ জকোভিচ
সিনারের বিরুদ্ধে চার ঘণ্টা অসাধারণ টেনিস খেলেছিলেন জকোভিচ। ফাইনালেও ঠিক সেভাবেই শুরু করেছিলেন। বলকে নিখুঁত ভাবে টাইমিং করে প্রথম সেটে আলকারাজকে পুরোপুরি পরাস্ত করেন। কিন্তু দ্বিতীয় সেটের তৃতীয় গেমে ১৫-১৫ স্কোরে আলকারাজের পক্ষে একটি অত্যন্ত সৌভাগ্যজনক নেট কর্ডের কারণে খেলার মোড় ঘুরে যায়, বলটি জকোভিচের কোর্টের দিকে একেবারে স্থির হয়ে পড়ে এবং তার প্রতিপক্ষকে ক্ষমা চেয়ে দু'হাত তুলতে বাধ্য করে। দুই পয়েন্ট পরেই আলকারাজ সার্ভ ব্রেক করে ম্যাচে নিজের অবস্থান শক্ত করেন, এবং জোকোভিচের পরিসংখ্যান দ্রুত খারাপের দিকে যেতে থাকে। তিনি বাথরুম ব্রেকের জন্য কোর্ট থেকে বেরিয়ে যান। আর মেলবোর্নের এক শীতল সন্ধ্যায় যে ছাদটি মাত্র এক-চতুর্থাংশ খোলা ছিল, সেটি আরও কিছুটা বন্ধ করে দেওয়া হয়, যা আলকারাজকে ককর্তাদের কাছে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করতে এবং দ্রুত কৌশল পরিবর্তন করতে প্ররোচিত করে।
মহারণ ঘিরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন
মহারণ ঘিরে বড় প্রশ্নগুলির মধ্যে একটি ছিল- শুক্রবারের ধকলের পর জোকোভিচ শারীরিক ভাবে কীভাবে সেরে উঠবেন। যদিও আলকারাজকে আলেকজান্ডার জেরেভের সঙ্গে আরও দীর্ঘ একটি ম্যাচ খেলতে হয়েছিল এবং তিনি পেশিতে টান নিয়েও লড়াই করেছিলেন, কিন্তু তিনি জকোভিচের চেয়ে ১৬ বছরের ছোট। জকোভিচের বয়স বিশ্বাস করা প্রায় অসম্ভব ছিল, যখন তিনি কোনও মতে একটি ব্যাকহ্যান্ড শট ফিরিয়ে দিয়ে দ্রুত সামনে ছুটে এসে আলকারাজের একটি ছোট অ্যাঙ্গেল করা ফ্লিক শটকে নেট পোস্টের পাশ দিয়ে পাঠিয়ে দেন। সার্বিয়ান খেলোয়াড় তার প্রতিপক্ষকে শটটি ফিরিয়ে আনার জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে দেখে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, যা দর্শকদের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে বাধ্য করে।
নাদাল-জকোভিচ!
কিন্তু আলকারাজ, যিনি উইম্বলডনে টানা জয়ের পর এখন সার্বিয়ান খেলোয়াড়টির বিপক্ষে তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনাল জিতেছেন, তিনি সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে শুরু করেছিলেন এবং পঞ্চম গেমে জোকোভিচের প্রতিরোধ আবারও ভেঙে যায়। দর্শক সারিতে বসে থাকা রাফায়েল নাদাল, যার হয়তো এখানে জোকোভিচের সঙ্গে তাঁর লড়াইগুলির কথা মনে পড়ছিল, তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানান। নাদাল তাঁর এই মহান প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে কখনই জয়ী হতে পারেননি - খুব কম জনই পেরেছেন - কিন্তু আলকারাজ তার কৌশলের পুরো ভাণ্ডার প্রদর্শন করছিলেন এবং জোকোভিচ তা প্রতিরোধ করতে শক্তিহীন ছিলেন। চতুর্থ সেটের আগে প্রশিক্ষকের কাছ থেকে চিকিৎসা নেওয়ার সময় জকোভিচ কিছু ট্যাবলেট খান এবং একটি মহাকাব্যিক প্রথম সার্ভিস গেমে দৃঢ়ভাবে টিকে থাকেন, ছয়টি ব্রেক পয়েন্ট বাঁচান এবং তার ভক্তদের কাছ থেকে শক্তি সঞ্চয় করেন। নাদাল কী তাঁর জায়গায় খেলতে চান, জোকোভিচ স্প্যানিশ খেলোয়াড়টিকে জিজ্ঞাসা করেন, যিনি উত্তরে হেসে ওঠেন এবং দৃঢ়ভাবে নিজের আসনে বসে থাকেন। একটি ফোরহ্যান্ড শট অল্পের জন্য মিস করার পর জোকোভিচ মুখ বিকৃত করেন, যা তাকে ৫-৪ গেমে এগিয়ে দিত, এবং আলকারাজ সেই গেমে টিকে থাকার পর আনন্দে গর্জন করে ওঠেন।এটিই ছিল জোকোভিচের জন্য শেষ সুযোগ, কারণ প্রতিপক্ষের একটি ফোরহ্যান্ড শট কোর্টের বাইরে চলে যাওয়ার পর আলকারাজ কোর্টে লুটিয়ে পড়েন।
কে কী বললেন
নরম্যান ব্রুকস চ্যালেঞ্জ কাপ হাতে নিয়ে আলকারাজ বলেন, 'এই ট্রফি জেতার জন্য আমি কতটা কঠোর পরিশ্রম করেছি, তা কেউ জানে না। আমি এই মুহূর্তের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। আমি স্বীকার করছি যে এই জয় আবেগের দিক থেকে এক রোলারকোস্টার রাইডের মতো ছিল এবং আমি ও আমার দল অনেক কিছুর মধ্য দিয়ে গিয়েছি, কিন্তু সঠিক কাজটিই করেছি। এই ট্রফিটি আপনাদেরও। আমি আগামী বছর এখানে ফিরে আসার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।' জোকোভিচ ফাইনালের পর বলেন, 'আমি নিশ্চিত, আগামী ১০ বছরে আমাদের আরও অনেকবার দেখা হবে... না।" এই শিরোপা জয়ের জন্য তার মধ্যে আর কোনো সুযোগ আছে কিনা, সে বিষয়ে সার্বিয়ান তারকা সংশয় প্রকাশ করে দর্শকদের বলেন, 'আমাকে খুব সৎভাবে বলতে হচ্ছে যে, আমি ভাবিনি যে আমি আবারও একটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের সমাপনী অনুষ্ঠানে দাঁড়াতে পারব। আগামীকাল কী হবে তা ঈশ্বরই জানেন, ছ'মাস বা এক বছর পরের কথা তো ছেড়েই দিন। এটি একটি দুর্দান্ত যাত্রা ছিল। আমি তোমাদের ভালোবাসি।'
ক্যারিয়ার গ্র্যান্ড স্ল্যাম সম্পন্নকারী সর্বকনিষ্ঠ পুরুষ খেলোয়াড়
কার্লোস আলকারাজ ২২ বছর ২৭২ দিন, অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ২০২৬
ডন বাজ ২২ বছর ৩৫৭ দিন, উইম্বলডন ১৯৩৮
রড লেভার ২৪ বছর ৩২ দিন, অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ১৯৬২
রাফায়েল নাদাল ২৪ বছর ১০১ দিন ইউএস ওপেন ২০১০
ফ্রেড পেরি ২৬ বছর ১৫ দিন ফ্রেঞ্চ ওপেন ১৯৩৫
