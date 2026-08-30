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দুমড়ে-মুচড়ে গেল ফর্চুনার! পানিপথে সড়ক দুর্ঘটনায় 'দ্য গ্রেট খালি', দুশ্চিন্তায় ভক্তরা

হরিয়ানার পানিপথ টোল প্লাজায় গাড়ি দুর্ঘটনায় 'দ্য গ্রেট খালি'। রাতারাতি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। কেমন আছেন এখন এই কিংবদন্তি রেস্টলার?

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 30, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 08:50 PM IST
দুমড়ে-মুচড়ে গেল ফর্চুনার! পানিপথে সড়ক দুর্ঘটনায় 'দ্য গ্রেট খালি', দুশ্চিন্তায় ভক্তরা

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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