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'ছয় মারলেই তোমাকে IPL খেলাব', Live TV-তে যশস্বীর টোপ! প্রলোভনে পা দিয়েই শ্রীলঙ্কার স্টার...

যশস্বী জয়সওয়াল চালাকি করেই ডিকওয়েলার ফোকাস এমন ঘুরিয়ে দিলেন যে, শেষপর্যন্ত শ্রীলঙ্কার স্টার উইকেটই ছুড়ে দিয়ে এলেন। জয়ের জন্য শ্রীলঙ্কার ২৮৮ রানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যশস্বীর প্ররোচনায় পা দিয়েই বড় শট খেলতে গিয়েই ডিকওয়েলা মাত্র ১০ রানে আউট হয়ে যান।

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 19, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:03 PM IST
'ছয় মারলেই তোমাকে IPL খেলাব', Live TV-তে যশস্বীর টোপ! প্রলোভনে পা দিয়েই শ্রীলঙ্কার স্টার...
Image Credit: ডিকেওয়েলা ফাঁদে পা দিয়েই ডুবলেন

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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