'ছয় মারলেই তোমাকে IPL খেলাব', Live TV-তে যশস্বীর টোপ! প্রলোভনে পা দিয়েই শ্রীলঙ্কার স্টার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শ্রীলঙ্কাকে ১৬৫ রানে হারিয়েই ভারত দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ এগিয়ে গিয়েছে। ভারতের ঐতিহাসিক ৬০০ তম টেস্ট ম্যাচে এসেছে দুরন্ত জয়। ভারতের স্টার ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল যদিও এই টেস্ট ব্যাট হাতে ফ্লপ হয়েছেন, তবুও চর্চায় ২৪ বছরের বাঁ-হাতির মগজাস্ত্র। শ্রীলঙ্কার অভিজ্ঞ উইকেটরক্ষক-ব্যাটার নিরোশান ডিকওয়েলাকে দ্রুত সাজঘরে পাঠানোর নীলনকশা যশস্বীরই। দুই ইনিংস যশস্বীর অবদান মাত্র ৩২টি রান। তবুও ডিকওয়েলার পতনের কারণ তিনিই। ফিল্ডিংয়ের সময়ে প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটানোর কৌশলে খুব ভালোই রপ্ত করেছেন যশস্বী। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের পঞ্চম দিনের সকালে যশস্বীর এই ট্রিকই বেশ কার্যকর হল। ডিকওয়েলাকে অল্প রানে আউট করেই ভারত গলে বড় জয়ের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিল।
ডিকওয়েলা-যশস্বী
দিনের খেলা শুরুর সময় শ্রীলঙ্কার জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ২৮৮ রান এবং হাতে ছিল ৬ উইকেট। আগের দিন অপরাজিত থাকা সোনাল দিনুশা এবং অধিনায়ক ধনঞ্জয় ডি সিলভা ভারতীয় বোলারদের মোকাবিলায় দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। ডি সিলভা ৫৯ রানে আউট হওয়ার আগে এই জুটি ৯৫ রান তুলে ফেলেছিল। ভারতকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এক ব্রেক-থ্রু এনে দেন রবীন্দ্র জাদেজা। প্রথম ইনিংসে দলের টপ-অর্ডারের বিপর্যয়ের পর শ্রীলঙ্কার ঘুরে দাঁড়ানোর পথে ১১৫ বলে ৮০ রান করেছিলেন ডিকওয়েলা। ফলে দ্বিতীয় ইনিংসে সাতে নামা ডিকওয়েলার উইকেট যে, কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা ভারত খুব ভালোই বুঝে গিয়েছিল প্রথম ইনিংসের অভিজ্ঞতা থেকে। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণার ৬০তম ওভারে ডিকওয়েলার ফোকাস ঘোরাতেই যশস্বী তাঁর সঙ্গে গল্পে মেতেছিলেন। শুরুতে শ্রীলঙ্কার এই ব্যাটারকে বড় শট খেলার জন্য উসকানিও দিয়েছিলেন তিনি। পাশাপাশি এও মনে করিয় দিয়েছিলেন যে, ডিকওয়েলা প্রথম ইনিংসে কী ভালোই না খেলেছিলেন! যশস্বীর পাতা ফাঁদে পা দিয়েই ডিকওয়েলা নিজের বিপদ ডেকে আনেন...
যশস্বী-ডিকওয়েলার কথোপকথন ভাইরাল
যশস্বী: 'কাম অন ইয়ার! প্রথম ইনিংসে অনেক শট মেরেছিল। আমরা এরকমই কিছু দেখতে চাই।'
ডিকওয়েলা: 'তাই নাকি?'
যশস্বী: 'হ্যাঁ, আমি দেখতে চাই। ওই দিকে একটা শট মারো (স্কোয়ার লেগের দিকে ইঙ্গিত করে)।'
ডিকওয়েলা: দরকার নেই। আমার গায়ে আর জোর নেই'।
যশস্বী: 'তোমার জোর আছে, করেই দেখাও না...'
ডিকওয়েলা: 'আমাকে আইপিএলে নিয়ে চলো, তারপর মারব'।
যশস্বী: 'অবশ্যই নেব, ১০০ শতাংশ। চলো, একটা ছয় মারো আর আমি তোমাকে আইপিএলে নিয়ে যাব'।
প্রসিধ কৃষ্ণার ওই ওভারেই ডিকওয়েলা যশস্বীর প্রলোভনে পা দিয়ে বড় শট খেলতে গিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বল তাঁর ব্যাটের কানায় লেগে উইকেটকিপারের হাতে চলে যায়। ১৭ বলে ১০ রান করে ডিকওয়েলা আউট হন। নিজের চালাকি সফল হতে দেখে যশস্বী আনন্দে মেতে ওঠেন। ভারতীয় দলের সতীর্থরাও তাঁর এই বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করেন এবং উইকেট পাওয়ার আনন্দে তাঁর সঙ্গে শামিল হন।
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