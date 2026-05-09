Yashasvi Jaiswal Dope Test Controversy: আইপিএলের মাঝেই ডোপ কাণ্ডে যশস্বী, হার্দিক-বুমরা-সহ ১৩ জনের নাম তালিকায়, হতে পারে ভয়ংকর পরিণতি

শুভপম সাহা | Updated By: May 9, 2026, 04:10 PM IST
যশস্বীর সঙ্গে নাম আরেক তারকারও

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আইপিএলের (IPL 2026) মাঝেই এবার বিরাট ডোপিং বিতর্ক! ডোপ টেস্ট সংক্রান্ত বিধিভঙ্গের অভিযোগে যশস্বী জয়সওয়াল (Yashasvi Jaiswal) এবং শেফালি ভার্মাকে (Shafali Verma) চকম নোটিস ধরাল ন্যাশনাল অ্যান্টি-ডোপিং এজেন্সি (National Anti-Doping Agency) ওরফে নাডা (NADA)। জাতীয় পুরুষ ও মহিলা দলের দুই তারকা ক্রিকেটার যশস্বী-শেফালি। জাতীয় ডোপ-বিরোধী সংস্থা জানিয়েছে যে, এই দুই ক্রিকেটার 'হোয়েরঅ্যাবাউটস ফেলিওর' করেছেন। যার মানে নাডার বেঁধে দেওয়া সময়ে ডোপ টেস্টের জন্য আধিকারিকরা পৌঁছলেও যশস্বী-শেফালিকে পাওয়া যায়নি। নিজেদের অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হয়ে ‘ফার্স্ট মিসড টেস্ট নোটিস’ পেয়েছেন তাঁরা। নাডার 'রেজিস্টার্ড টেস্টিং পুল' (আরটিপি)-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যশস্বী-শেফালি।  ডোপ পরীক্ষা মিস করার কোনও উপযুক্ত কারণ তাঁরা দর্শাননি। যে কারণেই নোটিস পেলেন তাঁরা।
 
পুলে রয়েছেন ১৩ ক্রিকেটার

চলতি ত্রৈমাসিকের (কোয়ার্টারলি) জন্য নাডা আরটিপি-তে মোট ১৩ জন ক্রিকেটারের নাম রেজিস্টার করিয়েছে। তালিকায় মোট ৩৪৮ জন ক্রীড়াবিদের নাম রয়েছে। শুভমন গিল, হার্দিক পাণ্ডিয়া, ঋষভ পন্থ, কেএল রাহুল, জসপ্রীত বুমরা, তিলক ভার্মা এবং অর্শদীপ সিং রয়েছেন পুলে। সর্বশেষ তালিকায় স্মৃতি মান্ধানা ও শ্রেয়স আইয়ারের জায়গায় অভিষেক শর্মা এবং অক্ষর প্যাটেলকে রাখা হয়েছে। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের দীপ্তি শর্মা এবং রেণুকা সিংও রয়েছেন। বিসিসিআইয়ের এক সূত্রকে উদ্ধৃত করে পিটিআইয়ের রিপোর্টে লেখা হয়েছে, 'হ্যাঁ, আমরা মিসড টেস্ট সংক্রান্ত একটি নাডার নোটিস পেয়েছি। কীভাবে এমনটা ঘটেছে. তা আমরা ক্রিকেটারদের সঙ্গে কথা বলে খতিয়ে দেখব এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব। যাতে ভবিষ্যতে আর এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। অলিম্পিক্সে (২০২৮ সালে ক্রিকেট ফিরেছে। তাই সবকিছু যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, সে জন্য আমাদের সমস্ত প্রোটোকল বা নিয়মকানুন যথাযথ ভাবে মেনে চলতে হবে'। আরটিপি-তে থাকা ক্রীড়াবিদদের নাডাকে তাঁদের অবস্থান বা  'হোয়েরঅ্যাবাউটস' জানাতে হয়। প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষার জন্য তৈরি থাকতে হয়। নমুনা সংগ্রহ করতে একজন ডোপিং অফিসার ওই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্রীড়াবিদের কাছে আসেন। 

যশস্বী-শেফালির কী পরিণতি হতে চলেছে?

ডোপিং-বিরোধী নিয়মে সাফ বলা হয়েছে, বারবার নিয়ম লঙ্ঘনের পরিণতি অত্যন্ত কঠোর হতে পারে। যদি কোনও ক্রীড়াবিদ চলতি ১২ মাসের মেয়াদের মধ্যে তিনবার 'হোয়েরঅ্যাবাউটস ফেলিওর' করেন, তাহলে তা আইন ভাঙারই শামিল। অভিযুক্ত সেই ক্রীড়াবিদ নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হন, তবে তাঁকে খেলাধুলা থেকে সর্বোচ্চ দু'বছরের জন্য নিষিদ্ধ বা সাময়িক বরখাস্ত করা হতে পারে। যদিও যশস্বী এবং শেফালির ক্ষেত্রে এটি কেবলই প্রথম সতর্কবার্তা বা পোশাকি ভাষায় 'ফার্স্ট স্ট্রাইক'। তবুও ভবিষ্যতে যে কোনও জটিলতা এড়াতে তাঁদের এখন থেকেই আগামী ডোপ পরীক্ষার নিয়ে ভীষণই সতর্ক থাকতে হবে। ২০১৯ সালে একদা তারকা ব্যাটার পৃথ্বী শ'কে নাডা আট মাসের জন্য সাসপেন্ড করেছিল। পরে বিসিসিআই জানিয়েছিল যে, পৃথ্বী অনিচ্ছাকৃত ভাবেই এমন এক নিষিদ্ধ উপাদান সেবন করে ফেলেছিলেন, যা সাধারণত কাশির সিরাপে পাওয়া যায়। ২০১৯ সালে সৈয়দ মুসতাক আলি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট চলাকালীন পৃথ্বীর মূত্রের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। এবং পরে রক্ত ​​পরীক্ষায় তাঁর শরীরে 'টারবুটালিন' নামের এক নিষিদ্ধ উপাদানের উপস্থিতি ধরা পড়েছিল।

ক্রিকেটে ডোপিং বরাবরই বিতর্কিত

ইতিহাসে অন্যতম আলোচিত ডোপিং কেলেঙ্কারির সঙ্গে প্রয়াত কিংবদন্তি শেন ওয়ার্নের নাম জড়িত। ২০০৩ সালে বিশ্বকাপ শুরুর প্রাকলগ্নে নিষিদ্ধ ডাইউরেটিক সেবনের দায়ে ডোপ টেস্টে পজিটিভ হন। ওয়ার্ন দাবি করেছিলেন যে, নিজের শারীরিক সৌন্দর্য বাড়াতে তিনি তাঁর মায়ের দেওয়া একটি বড়ি সেবন করেছিলেন। এর ফলে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া তাঁকে এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছিল।  ২০০৬ সালে আবার শোয়েব আখতার এবং তাঁর সতীর্থ মহম্মদ আসিফ ফেঁসেছিলেন। উভয়েই অ্যানাবলিক স্টেরয়েড ন্যানড্রোলন সেবনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন। পিসিবি  প্রাথমিক ভাবে আখতারকে দু'বছরের সাসপেন্ড করেছিল এবং আসিফকে এক বছরের জন্য সাময়িক বরখাস্ত করেছিল। যদিও পরে ডোপ পরীক্ষার প্রক্রিয়ায় ত্রুটি থাকার কারণে আখতার ও আসিফের ক্ষেত্রেই সেই শাস্তি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

