  • Arjun Tendulkar IPL 2026: ৬ মাসে অর্জুনকে গ্রেটেস্ট বানাতে না পারলে দাড়ি কেটে ফেলে দেব, অশ্বিনকে ওপেন চ্যালেঞ্জ যুবরাজের বাবার

Arjun Tendulkar IPL 2026: '৬ মাসে অর্জুনকে গ্রেটেস্ট বানাতে না পারলে দাড়ি কেটে ফেলে দেব', অশ্বিনকে ওপেন চ্যালেঞ্জ যুবরাজের বাবার

Yograj Singh On Arjun Tendulkar: অর্জুন তেন্ডুলকরের সমালোচনা করায় আর অশ্বিনকে ছিঁড়ে খেলেন যোগরাজ সিং। সাফ বলে দিলেন, অর্জুনকে আগামী ৬ মাসে সচিনপুত্রকে গ্রেটেস্ট বানাতে না পারলে নিজের লম্বা দাড়ি কেটে ফেলবেন। 

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 26, 2026, 06:05 PM IST
Arjun Tendulkar IPL 2026: '৬ মাসে অর্জুনকে গ্রেটেস্ট বানাতে না পারলে দাড়ি কেটে ফেলে দেব', অশ্বিনকে ওপেন চ্যালেঞ্জ যুবরাজের বাবার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আসন্ন আইপিএলে লখনউ সুপার জায়ান্টসের (LSG 2026 News) হয়ে নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছেন অর্জুন তেন্ডুলকার (Arjun Tendulkar)। মিনি নিলামের আগে সচিনপুত্রকে নীতা আম্বানির (Nita Ambani) ফ্র্যাঞ্চাইজি ময়াঙ্ক মারকাণ্ডের (Mayank Markande) বদলে ট্রেড করেছিল। ১ এপ্রিল ঋষভ পন্থের (Rishabh Pant) নেতৃত্বে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার টিম দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে লিগ অভিযান শুরু করবে ঘরের মাঠ একানা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। তবে লিগ শুরুর আগেই দেশের রবিচন্দ্রন অশ্বিন (Ravichandran Ashwin) বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী করে দিয়েছেন। অশ্বিন বলেছেন যে, লখনউয়ে বেশ কয়েকজন ভারতীয় পেসার থাকার ফলে অর্জুন খেলারই সুযোগ পাবেন না। কিংবদন্তি স্পিনারের কথা শুনেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছেন কিংবদন্তি যুবরাজ সিংয়ের (Yuvraj Singh) বাবা যোগরাজ সিং (Yograj Singh)।

অশ্বিন ঠিক কী বলেছিলেন?

অশ্বিন তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন, 'অর্জুন তো আইপিএলে খেলবেই না। থাক, সেই প্রসঙ্গ না তোলাই ভালো। আমার মনে হয়, ওর খেলা অত্যন্ত কঠিন। কারণ লখনউতে ময়াঙ্ক যাদব, মহসিন খান, আবেশ খান এবং মহম্মদ শামির মতো পেসাররা রয়েছে। যেখানে দলে এত বেশি ফাস্ট বোলার রয়েছে। সেখানে অর্জুন খেলবে কীভাবে? আমার মনে হয়, দলে ব্যাপক চোট-আঘাতের সমস্যা দেখা না দিলে অর্জুনের খেলার সুযোগই তৈরি হবে না।

যোগরাজ কী বললেন অশ্বিনকে?

এই অশ্বিন যেই হোক না কেন, কারোর সম্পর্কে কী বলা উচিত, সেটুকু বোধ তার থাকা দরকার। কেউ একজন টেলিভিশনে বসে অনর্গল বলেই চলেছে, 'সে এটা পারে না, সে ওটা পারে না। ক্রিকেটাররা যখন এভাবে কথা বলে! সে সচিন তেন্ডুলকরের ছেলে, সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গ। অর্জুন যখন এখানে ছিল, তখন আমি যুবরাজকে বলেছিলাম যে, অর্জুনের ব্যাপারে সবাই ভুল দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। ও মূলত বোলার নয়। ওর মেরুদণ্ডে সমস্যা ছিল। বল করার সময় ওর হাত ৪৫ ডিগ্রি কোণ থেকে নীচে নেমে আসছে। আমি অর্জুনের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। গোয়া দলের সঙ্গে থাকার সময়ে আমিও অর্জুনের কোচকেও একই কথা বলেছিলাম। অর্জুন যখন ব্যাটিং করছিল, তখন ও একের পর এক ছক্কা আর বাউন্ডারি হাঁকাচ্ছিল। আমি কোচকে বলেছিলাম, আপনারা এসব কী জঘন্য কাজ করছেন? আপনারা যদি ওকে ঠিক করতে না পারেন, তবে ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি পুরো বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি—অর্জুন টেন্ডুলকার যদি ছ'মাস আমার সঙ্গে থাকে,  তাহলে সে বিশ্বের তাবড় ব্যাটারদের ছাড়িয়ে যাবে। আর যদি তা না হয়, তবে আমি আমার দাড়ি কামিয়ে ছুড়ে ফেলে দেব। আমি ঠিক এভাবেই আমার কাজ করি।' চণ্ডীগড়ে যোগরাজের অ্যাকাডেমি আছে। সেখানেই তিনি বহু ক্রিকেটারকে প্রশিক্ষণ দেন। 

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে দুই মরসুমে ৫ ম্যাচ খেলা অর্জুনকে এবার ৩০ লক্ষ টাকায় নিয়েছে লখনউ। অর্জুনের বলের পাশাপাশি ব্যাটও করেন। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে অর্জুনের রঞ্জি অভিষেকেই সেঞ্চুরি করেছিলেন বাবার মতো। চলতি মাসের শুরুতে অর্জুন বিয়ে করেছেন। বিয়ের ঠিক একদিন পরেই অর্জুন ফিরে গিয়েছিলেন যুবরাজের ক্লাসে। অভিষেক শর্মা, শুভমন গিল, প্রভসিমরান সিং, প্রিয়াংশ আর্য, সঞ্জু স্যামসনের পর যুবরাজ এখন অর্জুনকেও প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।  

 

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

