English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • খেলা
WATCH: 'মেরে তোমায় শুইয়ে দেব', কাব্যর সংসারে তুমুল বিবাদে কে জড়ালেন? অন্দরমহলের গরমাগরম ভিডিয়ো ভাইরাল

 Heinrich Klaasen IPL 2026: দারুণ খেলে নয়, এবার ভয়ংকর ঝামেলা করে খবরের শিরোনামে তারকা ক্রিকেটার, ভিডিয়ো রাতারাতি ভাইরাল...

শুভপম সাহা | Updated By: May 1, 2026, 05:31 PM IST
খবরে SRH

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দক্ষিণ আফ্রিকার (South Africa) তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটার হেনরিখ ক্লাসেন (Heinrich Klaasen)। গতবছর জুনে সব ধরনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে আলবিদা বলেছিলেন। যাতে পরিবারের সঙ্গে বেশি সময় কাটাতে পারেন এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগে মনোনিবেশ করতে পারেন। চলতি আইপিএলে (IPL 2026) ক্লাসেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের (Sunrisers Hyderabad) হয়ে যে ফর্মে রয়েছে, তা দেখে কেভিন পিটারসেন বলেছেন যে, ৩৪ বছরের দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটার অবসর ভেঙে আবার দেশের জার্সিতে খেলা উচিত। কারণ এই মুহূর্তে ক্লাসেন আইপিএলের কমলা টুপির দৌড়ে। সর্বাধিক রানশিকারিদের তালিকায় রয়েছেন ২ নম্বরে। ৯ ইনিংসে ৫৯.১৪ গড়ে এবং ১৫৭.৪১ স্ট্রাইক রেটে ৪১৪ রান করা হয়ে গিয়েছে কাব্য মারানের (Kaviya Maran) দলের মহাতারকার। 

Add Zee News as a Preferred Source

এবার ক্লাসেন খবরে এসেছেন একেবারে মাঠের বাইরের এক ঘটনায়। প্রোটিয়া তারকার অনুমতি ছাড়াই এক ভক্ত তাঁর আর তাঁর পরিবারের ভিডিয়ো শ্যুট করছিলেন। যা ক্লাসেনকে রীতিমতো তাতিয়ে দিয়েছিল। ক্লাসেন একাধিকবার বারণ করা সত্ত্বেও সেই ভক্ত ভিডিয়ো শ্যুট করেই যাচ্ছিলেন। এরপর ক্লাসেন মেজাজ হারিয়ে বলেন, 'এটা করবেন না, দুঃখিত। আমার কথা খুব মন দিয়ে শুনুন। এটা একদমই করবেন না, ঠিক আছে? আমি আপনাকে না বলেছি। দয়া করে চলে যান। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, তবে কোনও ছবি তুলবেন না। আমার বা আমার পরিবারের যদি ছবি তোলেন তাহলে আমি কথা দিচ্ছি, মেরে শুইয়ে দেব, ঠিক আছে?' এই ঘটনার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। তবে ভিডিয়ো দেখে বোঝা যাচ্ছে না যে, কেন্দ্রীয় চরিত্রে আদৌ ক্লাসেন আছেন কিনা! আর জি ২৪ ঘণ্টা এই ভিডিয়োর সত্যতা পরখ করে দেখেনি। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
Heinrich Klaasen IPL 2026 Viral Video
পরবর্তী
খবর

MASSIVE CONTROVERSY AMIDST IPL 2026: 'বিকৃত কামে'র উত্তুঙ্গ লালসা, হোটেলে মহিলাদের সঙ্গে চূড়ান্ত অশ্লীলতার ভিডিয়ো শ্যুট, আইপিএলের মাঝেই গ্রেফতার ২ ক্রিকেটার
.

পরবর্তী খবর

Mamata Banerjee: ২৩০ সিটও পেয়ে যেতে পারি, ছাব্বিশে ২২৬ পার করব: এগজিট পোলের দাবি উড়িয়ে বিস্...