WATCH: এশিয়া কাপের আগেই প্রয়াত তরুণ ভারতীয় তারকা! মর্মান্তিক দুর্ঘটনার হাড়হিম CCTV ফুটেজে শিউরে উঠল দেশ...

শুভপম সাহা | Updated By: Aug 24, 2025, 06:30 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের আসন্ন অ্যাসাইনমেন্ট সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। ৯-২৮ সেপ্টেম্বর আয়োজিত হতে চলেছে এশিয়া কাপ (Asia Cup 2025)। গতবারের চ্যাম্পিয়নদের ফোকাস শিরোপা ধরে রাখার দিকেই। গত মঙ্গলবার অজিত আগরকরের নেতৃত্বাধীন জাতীয় নির্বাচক কমিটি বেছে নিয়েছে এশিয়া কাপের ১৫ সদস্যের স্কোয়াড। আর এশিয়া কাপের আবহে এল এক বুকভাঙা খবর। প্রয়াত জম্মু-কাশ্মীরের তরুণ ক্রিকেট তারকা ফারিদ হুসেন (Fareed Hussain)। তাঁর র্মান্তিক দুর্ঘটনার হাড়হিম সিসিটিভি ফুটেজ এসেছে প্রকাশ্যে। যা দেখে শিউরে উঠছে গোটা দেশ...

সিসিটিভি ফুটেজ

একাধিক মিডিয়ার রিপোর্ট বলছে যে, গত ২০ অগস্ট ফারিদের গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখা যাচ্ছে যে, ফারিদ স্কুটার চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আচমকাই রাস্তার ধারে পার্ক করা গাড়িটির ড্রাইভারের দিকের দরজা কেউ খুলেছিলেন, আর সেই দরজাই সজোরে গিয়ে ধাক্কা মারে ফারিদের স্কুটারে। তীব্র সংঘর্ষে ফারিদ সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পড়ে যান। ওই রাস্তায় ফারিদের ঠিক পিছনে যে স্কুটারটি আসছিল, সেই স্কুটারের সওয়ারিরাও সঙ্গে সঙ্গে স্কুটার থামিয়ে নেমে পড়েন। তাঁরা ফারিদকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন। জানা যাচ্ছে ফারিদকে সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু ততক্ষণে অনেকটাই দেরি হয়ে গিয়েছিল। হাসপাতালে ফারিদকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। দুর্ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে সঠিক পরিস্থিতি নির্ধারণের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করছে।

ফারিদের শোকে...

খেলার প্রতি ফারিদের আলাদাই আবেগ ছিল। অসাধারণ প্রতিভার জন্য তাঁর পরিচিত ছিল। স্থানীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে নিয়মিত প্রতিনিধিত্ব করে এবং জম্মু ও কাশ্মীরের ক্রিকেটমহলে নিজের নাম তৈরি করেছিলেন অল্পদিনেই। তাঁর অকাল মৃত্যুতে সহ-খেলোয়াড়, ভক্ত এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা শোকের সাগরে ডুবেছেন। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে ফরিদের শ্রদ্ধাঞ্জলিতে ভরে উঠেছে। অনেকেই তাঁকে এক পরিশ্রমী এবং প্রতিভাবান ক্রিকেটার হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সবে মাত্র কেরিয়ার শুরু করা ফারিদের দু'চোখে ছিল দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন। কিন্তু তা স্বপ্নই থেকে গেল। ফারিদের মৃত্যুতে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। কারোর বিশ্বাসই হচ্ছে না যে ফারিদ এভাবে আচমকাই সকলকে ছেড়ে চলে যাবেন...

 

