Yuvraj Singh’s Father Yograj Singh Reveals: 'যুবরাজের মাকে ঘরে আটকেই বাবার...' এল পরিবারের চাঞ্চল্যকর তথ্যের বিস্ফোরক রিপোর্ট

Yuvraj Singh’s Father Yograj Singh Reveals: 'যুবরাজের মাকে ঘরে আটকেই বাবার...' এল পরিবারের চাঞ্চল্যকর তথ্যের বিস্ফোরক রিপোর্ট
Yuvraj Singh’s father Yograj kept wife under lock and key: যুবরাজ সিংয়ের মাকে ঘরেই আটকে রাখতেন যোগরাজ সিং! পরিবারের চাঞ্চল্যকর তথ্যের বিস্ফোরক রিপোর্টে তোলপাড় নেটপাড়া...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিনেতা এবং প্রাক্তন ক্রিকেটার যোগরাজ সিং (Yuvraj Singh), তাঁর প্রথম স্ত্রী শবনম ওরফে যুবরাজ সিংয়ের (Yuvraj Singh) মায়ের উপর, যে কঠোর নিয়ম আরোপ করেছিলেন, একসঙ্গে থাকার সময়ে, তা নিয়ে এই প্রথম খোলামেলা কথাবার্তা বললেন তিনি। যোগরাজ বলেছেন যে, তাঁদের ছেলে যুবরাজ সিংকে বিশ্বের সর্বকালের সেরা ক্রিকেটারে পরিণত করতে চলেছেন বলেই তিনি শবনমের 'পায়ে বেড়ি' বেঁধেছিলেন।
যোগরাজ বহুবার স্বীকার করেছেন যে, তাঁর কার্যকলাপই তাঁকে পরিবার থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে! পরিবারের লোকজনই যোগরাজকে পাগল বলেছে। তিনি সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন যে, যুবরাজের সুস্থতার জন্য যদি শবনম এতটাই উদ্বিগ্ন হয়ে থাকেন, তাহলে যোগরাজকে ছেড়ে চলে যেতে পারেন। বলেছিলেন যে, যোগরাজের মাও যুবরাজের জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন। মৃত্যুশয্যায়, তিনি তাঁর সন্তানকে বাঁচানোর জন্য অনুরোধ করেছিলেন।
আরও পড়ুন: চুক্তির চরম সিদ্ধান্তেই বিরাট সিলমোহর, এবার আইপিএল থেকেও অবসর ঘোষণা কোহলির!
এসএমটিভি-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে যোগরাজ বলেছেন যে, তাঁর স্ত্রীর জন্য কঠোর নিয়মকানুন তৈরি করেছিলেন এবং স্বীকার করেছেন যে, তাঁর পরিবার আর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখে না। যোগরাজের দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আরও দুটি সন্তান রয়েছে। যোগরাজ স্বীকার করেছেন যে, জীবনে একবারই তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। যখন যুবরাজ এবং শবনম তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তিনি সাফ বলেছেন যে, তাঁর আচরণই ব্যক্তিগত সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে। তবুও আক্ষেপ নেই যোগরাজের। তিনি বলেন, ' দেখুন আমি পর্দায় অভিনয় করি না, আমি আসলে এটাই'...
'আমি বিদেশিদের দ্বারা পরিচালিত একটি স্কুলে গিয়েছিলাম। তারা এবং আমার বাবাই আমার মধ্যে যে শৃঙ্খলা গেঁথে দিয়েছিল। যা আমি অন্যদের কাছেও পৌঁছে দিয়েছিলাম। এটি আমার স্ত্রীর সঙ্গেই শুরু হয়েছিল। আমার অনুমতি ছাড়া সে বাড়ির বাইরে বের হতে পারত না। শবনমের পরিবারের লোকজনকে আমার বাড়িতে আসতে দেওয়া হত না, এবং যদি তারা আসতও, তবে আমাকে পরামর্শ দেওয়ার অনুমতি ছিল না। যখন আমাদের একটি ছেলে হয়েছিল, তখন আমি আমার মাকে বলেছিলাম যে, আমার ভেতরের যে আগুন আছে, সেই আগুন দিয়েই তাকে কিংবদন্তিতে পরিণত করব। আমি আমার ছেলের মাধ্যমে কপিল দেব-সহ যারা আমার সঙ্গে অন্যায় করেছে তাদের প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।' বোঝাই যাচ্ছে যোগরাজ কতটা কড়া অনুশাসনে পরিবারকে বেঁধেছিলেন।
আরও পড়ুন: মাহিকার সঙ্গে সেই রাতে মলদ্বীপে চরম মাখামাখি হার্দিকের! 'ড্যাডি'র বার্থডে-তে বাথটাবেই মডেল...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)