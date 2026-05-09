Yuzvendra Chahal IPL 2026: আইপিএলের মধ্যেই চাহালকে জেলে পাঠানোর নির্দেশ? যে বিগ ব্রেকিংয়ে নড়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট

  Yuzvendra Chahal IPL 2026: আইপিএলের মধ্যেই চাহালকে জেলে পাঠানোর নির্দেশ? যে বিগ ব্রেকিংয়ে নড়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট

Yuzvendra Chahal IPL 2026: আইপিএলের মধ্যেই চাহালকে জেলে পাঠানোর নির্দেশ? যে বিগ ব্রেকিংয়ে নড়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট

Yuzvendra Chahal IPL 2026: ভেপিংয়ের পর ভেপিং! একের পর এক ঘটনা। বারবার আইপিএলে বিতর্কে আসছে এই ইলেকট্রিক নেশা। 

শুভপম সাহা | Updated By: May 9, 2026, 02:42 PM IST
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আইপিএল (IPL) আর বিতর্ক একেবারে হাত ধরাধরি করেই চলে। বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রিকেট লিগ হবে আর সেখানে বিবিধ বিতর্ক জুড়বে না, তা হতেই পারে না। আলোর রোশনাইয়ে ঢাকা পড়া আঁধারের খবর ইতিহাস জানে। আর এবার ১৯তম সংস্করণে (IPL 2026) যত নষ্টের গোড়া ক্রিকেটারদের গোপন নেশা! রাজস্থান রয়্যালসের (Rajasthan Royals) অধিনায়ক রিয়ান পরাগকে ভেপিং (ই-সিগারেটে ফোঁকা) করতে দেখা গিয়েছিল খেলার মাঝেই সাজঘরে Riyan Parag Caught Vaping In Rajasthan Royals Dressing Room)। তা নিয়ে এখনও আলোচনা চলছে। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই আবার পঞ্জাব কিংসের (Punjab Kings) তারকা স্পিনার ও আইপিএলের সর্বকালের সর্বাধিক উইকেট শিকারি যুজবেন্দ্র চাহালও (Yuzvendra Chahal) ফাঁসলেন সেই ভেপ করে। তবে মাঠে নয়, উড়ন্ত বিমানের মধ্যেই!

কী লিখলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার?

সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে একটি ভাইরাল ভিডিয়ো ঘুরছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে যে পঞ্জাব কিংসের স্পিনার দলের সঙ্গে হায়দরাবাদ যাওয়ার পথেই ই-সিগারেট টানছেন। পঞ্জাব পেসার অর্শদীপ সিংয়ের পডকাস্ট থেকে অনলাইনে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিয়োটিতেই দেখা যাচ্ছে, বিমানে পঞ্জাবের সতীর্থদের মাঝে বসে চাহাল তাঁর ভেপিং আড়াল করার চেষ্টা করছেন। তবে জি ২৪ ঘণ্টা ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি। ফলে ভিডিও ফুটেজে চাহাল আসলেই ভেপিং করছিলেন কি না, তা-ও যাচাই করা সম্ভব হয়নি। ভারতে ই-সিগারেট ব্যবহার ও বিক্রি নিষিদ্ধ। এক নেটাগরিক লিখেছেন,  অর্শদীপকে দলের সঙ্গে ভ্লগ করা বন্ধ করুক। ভারতের প্রাক্তন স্পিনার লক্ষ্মণ শিবারামাকৃষ্ণান এই ঘটনার কড়া নিন্দা করে বলেছেন যে, চাহালকে জেলে পাঠানো উচিত। তিনি এক্সে লিখেছেন, 'ভারতে ভেপ নিষিদ্ধ। এর সঙ্গে জড়িতদের জেলে থাকা উচিত। আইন প্রণয়ন করে যদি তা কার্যকরই না করা হয়, তবে সেই আইনের সার্থকতা কোথায়? ম্যাচ ফি'র ২৫ শতাংশ জরিমানা তো নগণ্য বিষয়। সাধারণ কোনও মানুষ যদি এমন করত, তবে তার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হত না?

বিসিসিআইয়ের যা নির্দেশ 
 
বিসিসিআই আইপিএল দল এবং খেলোয়াড়দের জন্য একগুচ্ছ নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে। যেখানে টুর্নামেন্টের সমস্ত ভেন্যু, ড্রেসিং রুম এবং ডাগআউটে ভেপিংয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। বিসিসিআইয়ের সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া লিখেছেন, 'টুর্নামেন্টের ভেন্যুতে- ড্রেসিং রুম এবং অন্যান্য সংরক্ষিত এলাকার ভেতরে ভেপিং করার বেশ কিছু ঘটনা বিসিসিআইয়ের নজরে এসেছে। ভারতের ভেপিং বেআইনি এবং ইলেকট্রনিক সিগারেট ব্যবহার নিষিদ্ধ। টুর্নামেন্ট চত্বরের ভিতরে কোনও ব্যক্তিকে যদি এমন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়, তবে তিনি কেবল বিসিসিআই এবং আইপিএলের নিয়মই লঙ্ঘন করবেন না, বরং প্রচলিত আইনি কাঠামোর অধীনে একটি আমলযোগ্য অপরাধ হিসেবেও  সংঘটিত করতে পারেন। আইপিএল টুর্নামেন্টের সমস্ত ভেন্যু—যার মধ্যে ড্রেসিং রুম, ডাগআউট, দলের হোটেল এবং অনুশীলনের জায়গাগুলি অন্তর্ভুক্ত। সেগুলির ভিতরে ভেপ, ই-সিগারেট এবং অন্যান্য সমস্ত নিষিদ্ধ দ্রব্যের ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হল।'  ভেপিংয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাহালের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় কি না সেটাই দেখার বিষয়। এর আগেও চাহাল গাড়ি চালাতে চালাতে সিগারেটের ছাই ফেলতে ফেলতে যাচ্ছিলেন। এরকমও একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছিল।

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

