Yuzvendra Chahal-Dhanashree Verma: ধনশ্রীকে মুছে ফের বিয়ের পিঁড়িতে যুজি! প্রাক্তন সতীর্থ দিলেন বিরাট আপডেট, পাত্রীকে চেনেন?

Yuzvendra Chahal-Dhanashree Verma: ধনশ্রীকে মুছে ফের বিয়ের পিঁড়িতে যুজি! প্রাক্তন সতীর্থ দিলেন বিরাট আপডেট, পাত্রীকে চেনেন?
Yuzvendra Chahal Is Getting Married Again: ফের বিয়ের পিঁড়িতে যুজবেন্দ্র চাহাল। প্রাক্তন সতীর্থই দিলেন বিরাট আপডেট, পাত্রীকে চেনেন?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় দলের ব্রাত্য স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহালের (Yuzvendra Chahal) সঙ্গে কোরিওগ্রাফার-ইউটিউবার ধনুশ্রী ভার্মার (Dhanashree Verma) ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে গত মার্চের ২০ তারিখ। পারস্পরিক সম্মতিতে যৌথ আবেদনের ভিত্তিতে মুম্বইয়ের বান্দ্রা পারিবারিক আদালত তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ মঞ্জুর করে। ২০২০ সালে সাতপাকে বাঁধা পড়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু ২০২২ সাল থেকেই তাঁরা আলাদা থাকতে শুরু করেন যদিও। যুজি-ধনশ্রীর পাঁচ বছরের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেলেও তাঁরা কিন্তু প্রতিনিয়ত খবরেই থাকেন। ধনশ্রী প্রতিনিয়তই তাঁর প্রাক্তনকে কোনও না কোনও ভাবে বিঁধছেন ওটিটি রিয়েলিটি শো 'রাইজ অ্যান্ড ফল'-এ (Rise and Fall)।
ধনশ্রীর অভিযোগের বাউন্সারে এবার পুল করে মাঠের বাইরে পাঠালেন শিখর ধাওয়ান। চাহালের দীর্ঘদিনের বন্ধু ও ভারতীয় দলের প্রাক্তন মহারথী বিরাট কথা বলে দিলেন। জানিয়ে দিলেন যে, ফের চাহালের বিয়ে তিনিই দেবেন। যদিও সবটাই হয়েছে মজার মেজাজে। চাহাল-ধাওয়ান ও তাঁর গার্লফ্রেন্ড সোফি শাইন মিলে যে রিলস করেছেন, তা রাতারাতি ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। ধাওয়ানকে বলতে শোনা গিয়েছে যে, 'তোমার বিয়েও করিয়ে দেব। আগে আমাকে বিয়েটা করতে দাও।' ঘটনাচক্রে অমরেশ পুরীর জনপ্রিয় সংলাপে লিপ মিলিয়েছেন চাহাল-ধাওয়ান। যদিও চাহাল এখন সিঙ্গল নয় বলেই শোনা যায়। জানা যাচ্ছে তিনি নাকি আরজে মহভাশের সঙ্গেই চুটিয়ে প্রেম করেন। একত্রে তাঁদের বহুবার খেলার মাঠে দেখা গিয়েছে। কিন্তু চাহাল বা মহভাশ, কেউই নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে কখনও মুখ খোলেননি।
ভারতীয় ক্রিকেটে ওপেনারদের ইতিহাস লেখা হলে ধাওয়ানের নামটা একদম ওপরেরে দিকেই থাকবে। ব্যাট হাতে দলকে একটা বড় রানের মঞ্চ তৈরি করে দেওয়ার অন্যতম সেরা কারিগর ছিলেন। বছর চারেক আগে আয়েশা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রায় এক দশকের (২০২১-২১) বৈবাহিক সম্পর্কে ইতি পড়েছিল। ধাওয়ানের প্রাক্তন স্ত্রী নিজেই সেই খবর জানিয়ে ছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। ২০১২ সালে শিখর-আয়েশা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। সেই সময়ে আয়েশা ছিলেন দুই সন্তানের মা। শিখরের সঙ্গে তাঁর সাত বছরের একটি পুত্রসন্তানও রয়েছে। তবে ধাওয়ান এখন আর সিঙ্গল নন। আইরিশ গার্লফ্রেন্ড সোফির সঙ্গেই চুটিয়ে প্রেম করছেন তিনি।
