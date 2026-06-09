Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /FIFA World Cup 2026: বিশ্বকাপ দেখার অভিজ্ঞতা হবে অতুলনীয়, বিরাট পদক্ষেপ নিল সম্প্রচারক জি ! অনলাইন পাইরেসি রোধে নয়া মাইলস্টোন

FIFA World Cup 2026: বিশ্বকাপ দেখার অভিজ্ঞতা হবে অতুলনীয়, বিরাট পদক্ষেপ নিল সম্প্রচারক 'জি' ! অনলাইন পাইরেসি রোধে নয়া মাইলস্টোন

FIFA World Cup 2026: এবার ভারতে বিশ্বকাপ দেখাবে জি। রাজসূয় যজ্ঞের প্রস্তুতিতে কোন ফাঁক-ফোকড় রাখছে না কোম্পানি। আর এবার নিরবিচ্ছিন্ন সম্প্রচার নিশ্চিত করতে জি-র বিরাট পদক্ষেপ নিল।

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 09, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:04 PM IST
FIFA World Cup 2026: বিশ্বকাপ দেখার অভিজ্ঞতা হবে অতুলনীয়, বিরাট পদক্ষেপ নিল সম্প্রচারক 'জি' ! অনলাইন পাইরেসি রোধে নয়া মাইলস্টোন
Image Credit: জি-র মাইলস্টোন

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
খোলামেলা শরীরে উদ্দাম নোরা! ৩ মিনিট ২৪ সেকেন্ডের চরম ভিডিয়োতে... ভিউজ ১১২৭৫০৬৫
Nora Fatehi45 min ago
2
Mamata Banerjee house CID visit56 min ago
3
Apple WWDC 20261 hr ago
4
Dev2 hrs ago
5
Abhishek Banerjee signature forgery case2 hrs ago