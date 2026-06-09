FIFA World Cup 2026: বিশ্বকাপ দেখার অভিজ্ঞতা হবে অতুলনীয়, বিরাট পদক্ষেপ নিল সম্প্রচারক 'জি' ! অনলাইন পাইরেসি রোধে নয়া মাইলস্টোন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। দরজায় কড়া নাড়ছে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ফুটবল বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2026)। আর ঠিক দু'দিন পর অর্থাত্ ১১ জুন থেকে শুরু এই খেলার শ্রেষ্ঠ ইভেন্ট। আর এবার ভারতে বিশ্বকাপ দেখানোর গুরুদায়িত্বে কন্টেন্ট ও টেকনোলজির পাওয়ারহাউজ জি এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড (জি)। বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে দর্শকদের ফুটবল বিশ্বকাপ দেখার অতুলনীয় অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতেই প্রযুক্তিগত ক্ষমতা আরও বাড়িয়েছে। 'জি৫' (Zee5) এবং 'ইউনাইট৮ স্পোর্টস' (Unite8 Sports)-এর মতো লিনিয়ার ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দর্শকদের নিরবচ্ছিন্ন ও সুষ্ঠু বিশ্বকাপ দেখার অভিজ্ঞতা দিতেই বদ্ধপরিকর জি। প্রযুক্তির জোরেই প্ল্যাটফর্মের স্থিতিস্থাপকতা ও 'কনটেন্ট প্রোটেকশন' ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করেছে কোম্পানি।
টুর্নামেন্ট চলাকালীন প্রত্যাশিত বিপুল সংখ্যক দর্শকের চাহিদা সামাল দেওয়ার জন্য ডিজিটাল বিনোদন প্ল্যাটফর্ম জি৫ ব্যাপক প্রযুক্তিগত উন্নতি করেছে। উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই একাধিক স্তরের স্থিতিস্থাপকতা ও বিকল্প ব্যবস্থা (ফলব্যাক মেকানিজম) এবং উন্নত পর্যবেক্ষণ সক্ষমতা (অবর্জাভাবিলিটি) যুক্ত করার মাধ্যমে এই প্ল্যাটফর্মটিকে এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে যাতে এটি একই সময়ে লক্ষ লক্ষ ব্যবহারকারীর চাপ সামলাতে সক্ষম হয়।
একাধিক প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে জি৫ অত্যধিক ট্রাফিকেও নিরবচ্ছিন্ন স্ট্রিমিং সুবিধা প্রদান করবে। নিজেদের প্ল্যাটফর্মে প্রিমিয়াম ক্রীড়া বিষয়ক বিষয়বস্তু (কন্টেন্ট) সুরক্ষার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে কোম্পানি দিল্লি হাইকোর্ট থেকে অনলাইন পাইরেসি রোধে একটি অনুকূল 'ডায়নামিক ইনজাংশন' বা বিশেষ আইনি আদেশও লাভ করেছে। এই পদক্ষেপটি কোম্পানিকে ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারী (আইএসপি) এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দিয়ে তাৎক্ষণিক ভাবে 'মিরর' ও 'প্রক্সি' ওয়েবসাইটগুলি বন্ধ করার ক্ষমতা দেবে। এর ফলে দর্শকরা জি-র হাত ধরেই বৈধ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমেই ফিফা-র কন্টেন্ট উপভোগ করতে পারবেন ভারতে।
প্ল্যাটফর্মগুলির প্রযুক্তিগত প্রস্তুতির বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে কোম্পানির এক মুখপাত্র বলেন, ' জেড ভবিষ্যৎ-উপযোগী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যা লক্ষ লক্ষ দর্শকের বিশ্বকাপ দেখার উন্নত অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে স্থিতিশীলতা ও গতিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। ফিফা বিশ্বকাপের মতো বিশাল পরিসরের এক বৈশ্বিক ক্রীড়া আয়োজনের জন্য প্রয়োজন উন্নত প্রকৌশলগত সক্ষমতা এবং কঠোর পরিচালনগত শৃঙ্খলা। আমাদের এই প্রস্তুতি প্রযুক্তি, পরিকাঠামো ও পরিচালন ব্যবস্থার সমন্বয়ে সুপরিকল্পিত বাস্তবায়নের প্রতিফলন, যা একই সময়ে বিপুল সংখ্যক দর্শকের উপস্থিতি বা পিক কনকারেন্সির সময়েও নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা নিশ্চিত করে। লিনিয়ার ও ডিজিটাল, উভয় মাধ্যমের সমন্বয়ে আমাদের এই সামগ্রিক কর্মপদ্ধতি লাইভ স্পোর্টস স্ট্রিমিংয়ের ক্ষেত্রে নতুন মানদণ্ড স্থাপনে সহায়তা করে এবং একই সঙ্গে দর্শকদের জন্য একটি নির্বিঘ্ন বিশ্বকাপ উপভোগের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে।'
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বিশ্বকাপকে সামনে রেখেই আইনি সুরক্ষা ব্যবস্থা, প্ল্যাটফর্মের সম্প্রসারণযোগ্যতা এবং প্রকৌশলগত উৎকর্ষের সমন্বয়ে জেড ভারতে সরাসরি ক্রীড়া সম্প্রচারের ক্ষেত্রে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করছে। ফুটবল ভক্তরা যাতে আসন্ন বিশ্বকাপের সমস্ত সরাসরি খেলা ও রোমাঞ্চকর মুহূর্তগুলো উপভোগ করার জন্য এক শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম পান, তা নিশ্চিত করতে জেড অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় এই ক্রীড়া ইভেন্টকে ঘিরে এক নিরাপদ ও উপভোগ্য অভিজ্ঞতা প্রদানের ক্ষেত্রে কোম্পানির পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি তাদের প্রতিশ্রুতিকেই তুলে ধরে। পাশাপাশি, সারা দেশে সরাসরি খেলা উপভোগের নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসেবে তাদের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করে তোলে।
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