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IPL 2027 শুরুর আগেই মেগাচমক জাহিরের! ঋষভ পন্থদের মেন্টর এখন ৪ বারের চ্যাম্পিয়ন ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক! চলে এল বিরাট আপডেট

আইপিএলে তাঁকে ক্রিকেটার থেকে মেন্টর হয়ে বিভিন্ন পদে পাওয়া গিয়েছে। আর এবার দেশের প্রাক্তন কিংবদন্তি পেসার জাহির খান ৪ বারের চ্যাম্পিয়ন ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক হয়ে গেলেন।  

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 05, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 01:55 PM IST
IPL 2027 শুরুর আগেই মেগাচমক জাহিরের! ঋষভ পন্থদের মেন্টর এখন ৪ বারের চ্যাম্পিয়ন ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক! চলে এল বিরাট আপডেট
Image Credit: বিরাট পদক্ষেপ জাহির খানের

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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