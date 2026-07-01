/বিশ্বকাপের পর এবার বুন্দেসলিগাও দেখাবে জি, কেন-মুসিয়ালা-ওলিসেরা এবার ভারতের ঘরে ঘরে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বকাপের ভরা বাজারেই বিরাট খবর। শীর্ষস্থানীয় কন্টেন্ট ও প্রযুক্তি পাওয়ারহাউজ জি এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেডের (Z) ফের ধামাকা। জার্মানির এক নম্বর ফুটবল লিগ বুন্দেসলিগা এবার ভারতীয় দর্শকরা দেখতে পারবেন Zee 5 ও Unite8 Sports চ্যানেলে। ২০২৬-২৭ থেকে ৫ বছরের জন্য সম্প্রচার ও ডিজিটাল স্বত্ব জি-র। ম্যাচের লাইভ সম্প্রচার থেকে শুরু করে হাইলাইটস এবং ম্যাচ সংক্রান্ত সব বিশেষ অনুষ্ঠান-সহ দুর্দান্ত আয়োজন উপভোগ করতে পারবেন ভারতীয় দর্শকরা।
দেশে খেলাধুলো সংক্রান্ত কাজকর্মে আরও শক্তিশালী জি। বুন্দেসলিগা বিশ্বের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ও জনপ্রিয় ফুটবল লিগ। ভারতের লক্ষ লক্ষ ভক্তের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমেই দেশে ফুটবলের একটি বলিষ্ঠ পরিবেশ গড়ে তোলার যে লক্ষ্য জি নিয়েছে, এই অংশীদারিত্ব সেই যাত্রায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে জি-র ক্রমবর্ধমান উপস্থিতিকেই আরও সুদৃঢ় করল। বুন্দেসলিগার স্বত্ব অর্জনের ফলে Zee 5-এর গ্রাহকদের জন্য সেবার মান ও আকর্ষণ উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাবে। এর মাধ্যমে তারা ইউরোপের অন্যতম সেরা ফুটবল লিগ দেখার পাশাপাশি প্রিমিয়াম মানের বৈশ্বিক ক্রীড়া কন্টেন্টের বিশাল সম্ভারও উপভোগ করার সুযোগ পাবেন। দেশজুড়ে দর্শকদের সঙ্গে গভীর সংযোগ এবং ব্যাপক বিস্তৃতির সুবাদে, ভারতে বুন্দেসলিগার জনপ্রিয়তা ও প্রসারকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে জি এক অনন্য অবস্থানে রয়েছে।
এই পার্টনারশিপের বিষয়ে Unite8 Sports-এর চিফ বিজনেস অফিসার বাভেশ জানাভলেকর বলেছেন, 'বুন্দেসলিগা বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণীয় ফুটবল লিগ, যা এর আবেগপূর্ণ ফ্যান-সংস্কৃতি, বিশ্বমানের ক্লাব এবং তরুণ প্রতিভার বিকাশের প্রতি অঙ্গীকারের জন্য সুপরিচিত। এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দর্শকরা বিশ্ব ফুটবলের বড় বড় তারকাদের খেলা দেখার সুযোগ পাবেন। যাদের মধ্যে রয়েছেন হ্যারি কেন, জামাল মুসিয়ালা, মাইকেল ওলিসে, জশুয়া কিমিচ এবং আরও অনেক শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক প্রতিভা, যারা সারা বছর ধরে প্রতি সপ্তাহে বুন্দেসলিগাকে প্রাণবন্ত করে রাখেন। জি-তে আমরা ভারতে ফুটবলের বিকাশে অবদান রাখার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তৃণমূল স্তরে উন্নয়নকে সহায়তা করা, তরুণ প্রতিভার জন্য সুযোগের পথ সুগম করা এবং ভারতে ফুটবলের অগ্রযাত্রায় ভক্তদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার মাধ্যমে আমরা এক অর্থবহ ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে চাই। বুন্দেসলিগার সঙ্গে যৌথভাবে আমরা ‘Z’ x বুন্দেসলিগা ফুটবল উইক চালু করব। এর মাধ্যমে ভারতের উদীয়মান তরুণ ফুটবলারদের জন্য তৃণমূল স্তরের ফুটবল ক্লিনিক ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হবে এবং একই সঙ্গে বিশ্বমানের কোচিং দক্ষতা ও আন্তর্জাতিক সেরা অনুশীলন পদ্ধতিগুলোর সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হবে।'
এই পার্টনারশিপের প্রসঙ্গে বুন্দেসলিগা মিডিয়ার চিফ কমার্শিয়াল অফিসার পিয়ার নবার্ট বলেন, 'আমরা বহু বছর ধরে ভারতে বিনিয়োগ করে আসছি কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে, দীর্ঘমেয়াদী প্রাসঙ্গিকতা কেবল সম্প্রচারের বিস্তৃতির মাধ্যমেই নয়, বরং ধারাবাহিক স্থানীয় সম্পৃক্ততার মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে। বুন্দেসলিগার কাছে ভারত কেবল একটি বাজার নয়। এটি এমন এক দেশ যেখানে আমরা ফুটবল, বিভিন্ন অংশীদারিত্ব এবং মানুষের উন্নয়নে ধারাবাহিক ভাবে বিনিয়োগ করেছি। Z-এর সঙ্গে এই অংশীদারিত্ব আমাদের সেই দর্শনেরই প্রতিফলন। তাদের ব্যাপক পরিসর বা পৌঁছানোর ক্ষমতা, স্থানীয় বিষয়ে গভীর জ্ঞান এবং বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতা বুন্দেসলিগাকে ভারতের লক্ষ লক্ষ ভক্তের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসবে। সমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তৃণমূল পর্যায়ের ফুটবলের প্রতি আমাদের যৌথ অঙ্গীকারের অর্থ হল-আমরা কেবল দর্শক বা শ্রোতাদের জন্যই নয়, বরং খেলাটির দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের জন্যও বিনিয়োগ করছি। আমাদের কাছে মিডিয়া অংশীদারিত্ব মানে কোনও লেনদেনের সমাপ্তি নয়, বরং একটি দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কের সূচনা। Z-এর সঙ্গে যৌথ প্রচেষ্টায় আমরা ভারতীয় ফুটবলারদের পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করতে চাই, স্থানীয় ফুটবলের কাঠামোকে শক্তিশালী করতে চাই এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ফুটবল ভক্তদের সাথে ভারত ও বুন্দেসলিগার সম্পর্ক আরও গভীর করতে চাই।'
দেশে ফুটবলের উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে, জি আগেই ঘোষণা করেছিল যে তারা Zee5-এর ফুটবল-সম্পর্কিত সাবস্ক্রিপশন থেকে প্রাপ্ত আয়ের ১৫ শতাংশ সারা দেশের তরুণ প্রতিভাদের খুঁজে বের করা, প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তাদের বিকাশের কাজে ব্যয় করবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে Zee5-এর প্রতিটি ফুটবল সাবস্ক্রাইবার ভারতে ফুটবলের ভবিষ্যৎ গঠনে অবদান রাখার সুযোগ পাবেন। যুব উন্নয়ন কর্মসূচি, ক্লাবের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং ভক্তদের সম্পৃক্ত করার নানা উদ্যোগের মাধ্যমে বুন্দেসলিগা দীর্ঘদিন ধরেই ভারতে নিজেদের শক্তিশালী অবস্থান বজায় রেখেছে। গত চার মরসুমে ভারতে এই লিগের ভক্তসংখ্যা ৫০ শতাংশেরও বেশি বেড়েছে, যা ভারতীয় দর্শকদের মধ্যে ফুটবলের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাকে তুলে ধরে। এছাড়া, ফুটবলের কাঠামো শক্তিশালী করা, কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন স্তরে এই খেলার উন্নয়নে সহায়তা করার লক্ষ্যে বুন্দেসলিগা সারা দেশের সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে চলেছে। জি এমন একটি বৈচিত্র্যময় ক্রীড়া পোর্টফোলিও গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা গ্রাহকদের অর্থবহ সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে প্রিমিয়াম মানের বৈশ্বিক ক্রীড়া বিষয়বস্তুর পাশাপাশি উদীয়মান সব ক্রীড়া ইভেন্ট বা প্রপার্টিও উপস্থাপন করে। কৌশলগত অংশীদারিত্ব ও বিনিয়োগের মাধ্যমে জি ক্রীড়া জগতে নিজেদের পরিধি সম্প্রসারণ অব্যাহত রেখেছে এবং একই সাথে ভক্তদের তাদের প্রিয় দল, খেলোয়াড় ও প্রতিযোগিতার সাথে যুক্ত হওয়ার নতুন সুযোগ তৈরি করছে। ভারতে একটি প্রাণবন্ত ক্রীড়া সংস্কৃতি গড়ে তোলা এবং ফুটবলের প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার যে লক্ষ্য কোম্পানির রয়েছে, বুন্দেসলিগার সাথে এই অংশীদারিত্ব সেই পথে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
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