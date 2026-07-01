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বিশ্বকাপের পর এবার বুন্দেসলিগাও দেখাবে জি, কেন-মুসিয়ালা-ওলিসেরা এবার ভারতের ঘরে ঘরে

 বিশ্বকাপের পর এবার বুন্দেসলিগাও দেখাবে জি। কেন-মুসিয়ালা-ওলিসেরা এবার ভারতের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে। ৫ বছরের সম্প্রচার স্বত্ব অর্জন জি-র

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 01, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:35 PM IST
বিশ্বকাপের পর এবার বুন্দেসলিগাও দেখাবে জি, কেন-মুসিয়ালা-ওলিসেরা এবার ভারতের ঘরে ঘরে
Source: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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