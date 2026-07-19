Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /মেসি-ইয়ামালদের ফাইনালের আগেই অসাধারণ টিম গেমের কথা...ফিফাকে দেওয়া চিঠিতে জি লিখল আগামীর উপাখ্যান

মেসি-ইয়ামালদের ফাইনালের আগেই অসাধারণ টিম গেমের কথা...ফিফাকে দেওয়া চিঠিতে জি লিখল আগামীর উপাখ্যান

ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো জি-কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছিলেন ভারতে ফুটবলের দুরন্ত প্রচারের জন্য়। এবার জি চিঠি দিয়ে জানাল আগামী দিনেও চলবে এই যুগলবন্দি। 

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 19, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 05:34 PM IST
মেসি-ইয়ামালদের ফাইনালের আগেই অসাধারণ টিম গেমের কথা...ফিফাকে দেওয়া চিঠিতে জি লিখল আগামীর উপাখ্যান
Image Credit: ফিফাকে কৃতজ্ঞতা জি-রSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
প্রবল বৃষ্টি, ছাড়া হচ্ছে বিপুল জল, নদীগুলিতে বাড়ছে জলস্তর! ভয়ংকর বিপন্ন উত্তর
heavy rain45 min ago
2
Golden Boot race1 hr ago
3
Delimitation Bill1 hr ago
4
Babul Supriyo1 hr ago
5
Debashis Chowdhury arrested2 hrs ago