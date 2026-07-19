/মেসি-ইয়ামালদের ফাইনালের আগেই অসাধারণ টিম গেমের কথা...ফিফাকে দেওয়া চিঠিতে জি লিখল আগামীর উপাখ্যান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ২০২৬ বিশ্বকাপের ফাইনাল। ভারতীয় সময়ে ২০ জুলাই ভোরের আলো ফোটার সঙ্গেই আর্জেন্টিনা বনাম স্পেনের খেতাবি লড়াইয়ে ২৩তম কাপযুদ্ধের অবসান হবে। আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে ১৬ বছর পর বিশ্বসেরা হওয়ার সামনে লামিন ইয়ামালের স্পেন। ওদিকে স্পেনকে হারিয়ে ব্যাক-টু-ব্যাক বিশ্বকাপ জেতার হাতছানি মেসির আর্জেন্টিনার সামনে। কে হবে বিশ্বজয়ী তার উত্তর মিলবে আর কয়েক ঘণ্টায়। তবে তার আগেই ফিফাকে চিঠি দিল জি। ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো জি-কে চিঠি দিয়ে ধন্য়বাদ জানিয়েছিলেন, ভারতে বিশ্বকাপ সম্প্রচার করে এই দেশে ফুটবলের বিরাট প্রচার করার জন্য়। আর এবার জি-র সিইও পুনিত গোয়েঙ্কা চিঠির উত্তর দিয়ে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালেন।
কী লিখেছিল ফিফা
'জি টিভির প্রিয় বন্ধুদের বলছি, স্পেন ও আর্জেন্টিনার মধ্যের ফিফা বিশ্বকাপ ফাইনালের প্রাক্কালে, ভারতে ফুটবলের প্রসারে আপনারা যা কিছু করেছেন তার জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমাদের এই পার্টনারশিপ নিয়ে আমি অত্যন্ত গর্বিত। এর আওতায় রয়েছে ৩৯টি ফিফা প্রতিযোগিতা। যার মধ্যে রয়েছে ২০২৭ সালে ফিফা মহিলাদের বিশ্বকাপ, ফিফা যুব বিশ্বকাপ, ফুটসল টুর্নামেন্ট এবং ফিফা ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ। এর ফলে ভারতে ফুটবলকে কেবল প্রতি চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত কোনও ইভেন্ট হিসেবেই নয়, বরং একটি ধারাবাহিক কার্যক্রম বা আখ্যান হিসেবে তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে। আমরা জানি যে ভারত ফুটবল-পাগল এক দেশ এবং এখানকার বাজারে বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি ২০১৭ সালে ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপে। রেকর্ড সংখ্যক ১৩ লাখেরও বেশি দর্শক উপস্থিত ছিলেন। এবং পাঁচ বছর পর অনুষ্ঠিত ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ নারী বিশ্বকাপের সময়েও ভারত সফরে গিয়ে বুঝেছি। এছাড়া ২০২০ সালে আইওসি-র এক সভায় যোগ দিতে আমি ভারতে গিয়েছিলাম এবং ভারতের হয়ে সর্বাধিক ম্যাচ খেলা ও সর্বোচ্চ গোলদাতা তথা প্রাক্তন অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীর সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। গতবছর ফিফা বিশ্বকাপেও আপনাদের সুন্দর দেশটির উপস্থিতি বেশ জোরালো ছিল। নিউ জিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, কাতার এবং ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গোর মতো বিভিন্ন দেশের জাতীয় দলের হয়ে ভারতীয় বংশোদ্ভূত খেলোয়াড়রা প্রতিনিধিত্ব করেছেন। পাশাপাশি ১৬টি আয়োজক শহরে অনুষ্ঠিত ম্যাচগুলিতে উপস্থিত ৬৫ লাখ দর্শকের মধ্যে হাজার হাজার ভারতীয় সমর্থক ছিলেন। যাঁদের অনেকেই আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, পর্তুগাল বা ইংল্যান্ডের মতো দলগুলিকে সমর্থন করেছেন। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে জি টিভি এই টুর্নামেন্টটিকে কেবল ব্যক্তিগত টেলিভিশন দেখার গণ্ডি ছাড়িয়ে আরও বড় পরিসরে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। সিনেমা হল, পাব, রেস্তোরাঁ, বিমানবন্দর এবং হোটেলের মতো স্থানগুলিতেও অনুমোদিত স্ক্রিনিংয়ের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে আপনারা সারা দেশে ম্যাচ দেখার ক্ষেত্রে এক যৌথ ও উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করেছেন। এক চমৎকার উদ্যোগ এবং আমাদের খেলার জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর। ভারতে আমাদের এই খেলার প্রসারে আপনারা যা কিছু করেছেন তার জন্য আমি আবারও আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং অবশ্যই সেই দিনটির অপেক্ষায় আছি যেদিন আমরা ফিফা বিশ্বকাপে ভারতকে স্বাগত জানাতে পারব। ফুটবলের প্রতি আপনাদের সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ এবং আপনাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা!'
যা লিখল জি
'বিশ্বের সর্ববৃহৎ ক্রীড়া আসরের ফাইনাল ম্যাচের জন্য আমরা যখন সবাই প্রস্তুত হচ্ছি, তখন ভারতের প্রতিটি প্রান্তে ফুটবলপ্রেমীদের কাছে ফুটবলের আবেগ ও উদ্দীপনা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এক অমূল্য সহযোগী হিসেবে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। এটি সত্যিই এক চমৎকার যাত্রা ছিল, যা এই খেলার নিজস্ব সৌন্দর্যকেই প্রতিফলিত করে। ভারতের প্রতি প্রান্তে ফুটবলকে পৌঁছে দেওয়া, কোটি কোটি ভক্তকে অনুপ্রাণিত করা এবং এই খেলার বিকাশে নতুন সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে আমরা যৌথভাবে কাজ করেছি। আমাদের এই কৌশলগত পার্টনারশিপ ভারতে ফুটবলের সামগ্রিক পরিবেশকে উন্নত ও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। একটা টিম হিসেবে আমরা ফুটবলকে ভারতের ক্রীড়া সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করার পথে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। এই খেলার প্রতি গভীর ভালোবাসা গড়ে তোলা এবং সারা দেশের ভক্তদের জন্য অর্থবহ অভিজ্ঞতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আমরা আমাদের অবস্থানে অবিচল। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমি আমাদের দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই অংশীদারিত্বের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করতে চাই। আমরা কেবল এই অসাধারণ যাত্রার সূচনা করেছি মাত্র। সামনের দিনগুলিতে আরও অনেক মাইলফলক অর্জনের অপেক্ষায় আমরা অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত। পুরো জেড পরিবারের পক্ষ থেকে ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো এবং সমগ্র ফিফা পরিবারকে তাদের আস্থা, সহযোগিতা ও অটল সমর্থনের জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পাশাপাশি, সারা দেশের দর্শক ও গ্রাহকদের প্রতিও আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই সুন্দর খেলার প্রতি আপনাদের উদ্দীপনা, আনুগত্য এবং ভালোবাসা আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে অনুপ্রাণিত করেছে এবং ফুটবলের সেরা উপভোগ্য অভিজ্ঞতা প্রদানে আমাদের সক্ষম করে তুলেছে। আমাদের বিজ্ঞাপনদাতা, বিতরণ সহযোগী, অ্যাফিলিয়েট এবং অন্যান্য প্রধান ব্যবসায়িক সহযোগীদের প্রতিও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ; তাদের আস্থা ও সহযোগিতাই এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া, সকল উপস্থাপক ও ফুটবল বিশেষজ্ঞদের প্রতিও আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ; তাঁদের সমৃদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণ ভক্তদের খেলার প্রতি আগ্রহ ও উপভোগের অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। তাঁদের অটল সমর্থন আমাদের দেশের প্রতিটি প্রান্তে ফুটবলের প্রসার ঘটাতে সহায়তা করেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমি টিম জেডের প্রতিটি সদস্যকে ধন্যবাদ ও সাধুবাদ জানাতে চাই; আপনাদের কঠোর পরিশ্রম ও দৃঢ় সংকল্পই একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্বপ্নকে অসাধারণ সাফল্যে পরিণত করেছে। এই অর্জন দলের প্রতিটি সদস্যের। আমরা যৌথভাবে যা কিছু অর্জন করেছি, তার জন্য আমি অত্যন্ত গর্বিত। ভারতে ফুটবলের এই যাত্রা কেবল শুরু হলো মাত্র। ফুটবলপ্রেমী পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করতে এবং একদিন সেই মুহূর্তটি উদযাপন করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ—যখন ভারত গর্বের সাথে ফিফা বিশ্বকাপের মঞ্চে নিজের স্থান করে নেবে!'
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