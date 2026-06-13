/India’s Zimbabwe T20 Series 2026: বাইশ গজে Zee-র নয়া ইনিংস, ভারত-জিম্বাবোয়ে টি-২০ সিরিজ এবার সরাসরি Unite8 Sports-এ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: খেলার দুনিয়ার জমি আরও শক্ত করল Zee। আসন্ন জিম্বাবোয়েতে ভারতীয় ক্রিকেট সিরিজের সম্প্রচারের দায়িত্ব পেল জি। জিম্বাবোয়ে ক্রিকেটের সঙ্গে এই চুক্তি জিল-এর স্পোর্টসকে আরও শক্তিশালী করে তুলল।
কোন কোন চ্যানেলে এবং কোন ভাষায় দেখা যাবে লাইভ ম্যাচ?
জিল-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারত বনাম জিম্বাবোয়ের হাই-ভোল্টেজ টি-টোয়েন্টি সিরিজটি ভারতের কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে পৌঁছে দিতে তারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। ম্যাচগুলি জিল-এর নতুন স্পোর্টস নেটওয়ার্ক 'Unite8 Sports'-এ সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।
হিন্দি কমেন্ট্রি: Unite8 Sports 1 এবং Unite8 Sports 1 HD
ইংরেজি কমেন্ট্রি: Unite8 Sports 2 এবং Unite8 Sports 2 HD
আইএল টি-টোয়েন্টি (IL T20) এবং চলতি ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ (FIFA World Cup 2026™)-এর মতো মেগা ইভেন্টের সম্প্রচার স্বত্ব ইতিমধ্যেই রয়েছে জিল-এর কাছে। এবার ভারতীয় ক্রিকেট দলের আন্তর্জাতিক দ্বিপাক্ষিক সিরিজ নিজেদের ঝুলিতে পুরে স্পোর্টস ব্রডকাস্টিংয়ের বাজারে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দীদের কড়া টক্কর দিল তারা। জিম্বাবোয়ের মাটিতে এই বড় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ফিক্সচারটি টেলিভিশনের মাধ্যমে কোটি কোটি দর্শকের ড্রয়িংরুমে পৌঁছে দেবে ইউনাইটেড স্পার্টস ৮ ।
বিরাট এই চুক্তি নিয়ে জিল এন্টারটেইনমেন্টের Unite8 Sports-এর চিফ বিজনেস অফিসার ভবেশ জানাবলেকর বলেন, দর্শকদের জন্য ভারত বনাম জিম্বোয়ে সিরিজ নিয়ে আসতে পেরে আমরা আনন্দিত। প্রিমিয়াম গ্লোবাল স্পোর্টসের দুনিয়ায় আমরা Unite8 Sports-কে একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে গড়ে তুলতে ক্রমাগত কাজ করছি। এই অধিগ্রহণটি আমাদের স্পোর্টস পোর্টফোলিও তৈরির বৃহত্তর কৌশলেরই অংশ। আমরা আমাদের প্ল্যাটফর্মে সব ক্রীড়া ইভেন্ট উপহার দেব। জিম্বোবোয়ে ক্রিকেটের সঙ্গে একটি দীর্ঘমেয়াদী অংশীদারিত্বের প্রত্যাশা করছি। চলতি বছরের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত হতে চলা এই সিরিজটিকে ঘিরে ইতিমধ্যেই ক্রিকেট অনুরাগী এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের মধ্যে বিপুল উন্মাদনা তৈরি হয়েছে।
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