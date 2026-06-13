Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /India’s Zimbabwe T20 Series 2026: বাইশ গজে Zee-র নয়া ইনিংস, ভারত-জিম্বাবোয়ে টি-২০ সিরিজ এবার সরাসরি Unite8 Sports-এ

India’s Zimbabwe T20 Series 2026: বাইশ গজে Zee-র নয়া ইনিংস, ভারত-জিম্বাবোয়ে টি-২০ সিরিজ এবার সরাসরি Unite8 Sports-এ

India’s Zimbabwe T20 Series 2026: আইএল টি-টোয়েন্টি (IL T20) এবং চলতি ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ (FIFA World Cup 2026™)-এর মতো মেগা ইভেন্টের সম্প্রচার স্বত্ব ইতিমধ্যেই রয়েছে জিল-এর কাছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 13, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:51 PM IST
India’s Zimbabwe T20 Series 2026: বাইশ গজে Zee-র নয়া ইনিংস, ভারত-জিম্বাবোয়ে টি-২০ সিরিজ এবার সরাসরি Unite8 Sports-এ
Image Credit: -ফাইল ছবি

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বাইশ গজে Zee-র নয়া ইনিংস, ভারত-জিম্বাবোয়ে টি-২০ সিরিজ এবার সরাসরি Unite8 Sports-এ
Zee Entertainment32 min ago
2
Kunal ghosh1 hr ago
3
PM Kisan Samman Nidhi2 hrs ago
4
Sudip Banerjee2 hrs ago
5
Abhishek Banerjee2 hrs ago