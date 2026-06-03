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Zee Unite8 Sports: ঘরে বসেই ফুটবল বিশ্বকাপ! তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সবুজ সঙ্কেত পেতেই মাঠে নামল Zee-এর 'Unite8 Sports'

Zee Unite8 Sports: দেশের প্রায় ৫০০টিরও বেশি নামী কেবল এবং ডিস্ট্রিবিউশন প্ল্যাটফর্মের সাথে হাত মিলিয়েছে কোম্পানি। আজ থেকেই এই চ্যানেলগুলো দেখতে পাবেন। 

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 03, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 11:35 AM IST
Zee Unite8 Sports: ঘরে বসেই ফুটবল বিশ্বকাপ! তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সবুজ সঙ্কেত পেতেই মাঠে নামল Zee-এর 'Unite8 Sports'

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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