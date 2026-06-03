Zee Unite8 Sports: ঘরে বসেই ফুটবল বিশ্বকাপ! তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সবুজ সঙ্কেত পেতেই মাঠে নামল Zee-এর 'Unite8 Sports'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফুটবল বিশ্বকাপের আগে বিরাট খবর। দেশের অন্যতম বড় বিনোদন ও প্রযুক্তি কোম্পানি 'জি এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড' চালু করে দিল তাদের নিজস্ব নতুন ৪ স্পোর্টস চ্যানেল। চ্যানেলগুলোর নাম রাখা হয়েছে 'ইউনাইট৮ স্পোর্টস' (Unite8 Sports)।
কেন্দ্রের তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রকের অনুমতি পাওয়ার পরেই সম্প্রচার শুরু করেছে এই চ্যানেলগুলি। কোম্পানির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, খেলাধুলার মাধ্যমে দেশের মানুষকে এক সুতোয় বেঁধে রাখা এবং আনন্দের মুহূর্ত তৈরি করাই এই চ্যানেলগুলোর মূল উদ্দেশ্য।
মোট ৪টি চ্যানেলে দেখা যাবে বিভিন্ন রকমের খেলা খেলার দুনিয়ার সব রোমাঞ্চকর মুহূর্ত দর্শকদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে মোট ৪টি নতুন চ্যানেল আনা হয়েছে। চ্যানেলগুলো হল-
ইউনাইট৮ স্পোর্টস ১ (Unite8 Sports 1)
ইউনাইট৮ স্পোর্টস ১ এইচডি (Unite8 Sports 1 HD)
ইউনাইট৮ স্পোর্টস ২ (Unite8 Sports 2)
ইউনাইট৮ স্পোর্টস ২ এইচডি (Unite8 Sports 2 HD)
খেলাধুলার দিক থেকে দর্শকদের পছন্দ দিন দিন পাল্টাচ্ছে। আর সেই কথা মাথায় রেখেই কেবল ক্রিকেট বা ফুটবল নয়, এই চ্যানেলগুলোতে আরও অনেক রকমের খেলা দেখানো হবে। দর্শকরা এখন একই জায়গায় বসে ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাডি, ব্যাডমিন্টন, কুস্তি, বক্সিং এবং বিভিন্ন ধরণের মারামারি বা কমব্যাট স্পোর্টস সরাসরি উপভোগ করতে পারবেন। ৫০০টিরও বেশি কেবল ও ডিটিএইচ প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যাবে ওই ৪ চ্যানেল।
দর্শকরা যাতে খুব সহজেই এই চ্যানেলগুলো দেখতে পান, সেজন্য দেশের প্রায় ৫০০টিরও বেশি নামী কেবল এবং ডিস্ট্রিবিউশন প্ল্যাটফর্মের সাথে হাত মিলিয়েছে কোম্পানি। আজ থেকেই এই চ্যানেলগুলো দেখতে পাবেন:
ডিটিএইচ (DTH) অপারেটর: ডিশ টিভি, টাটা প্লে, এয়ারটেল, সান ডাইরেক্ট-এ।
কেবল অপারেটর: সিটি নেটওয়ার্কস, ফাস্টওয়ে, হিন্দুজা গ্লোবাল, অন্ধ্রপ্রদেশ স্টেট ফাইবারনেট, কেরালা কমিউনিকেটরস কেবল, তামিলনাড়ু কেবল টিভি, ভি কে ডিজিটাল, ডিজিয়ানা, এক্সম এবং অন্যান্য।
বড় আকর্ষণ: ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর এক্সক্লুসিভ সম্প্রচার
ফুটবল ভক্তদের জন্য এই চ্যানেলটি একটি বড় উপহার। আগামী ১১ জুন, ২০২৬ থেকে শুরু হতে চলেছে ফুটবল বিশ্বের সবচেয়ে বড় লড়াই—‘ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬’। এই বিশ্বকাপের সমস্ত ম্যাচ ভারতে একচেটিয়াভাবে (Exclusive) সরাসরি দেখাবে এই ইউনাইট৮ স্পোর্টস চ্যানেলগুলো।
নতুন এই চ্যানেলগুলো চালু করা প্রসঙ্গে ইউনাইট৮ স্পোর্টস-এর চিফ বিজনেস অফিসার ভবেশ জানভলেকর বলেন, 'ভারতীয় দর্শকদের মনের মতো করেই আমরা এই স্পোর্টস প্ল্যাটফর্মটি তৈরি করেছি, যেখানে একসাথে অনেক রকমের খেলা দেখা যাবে। দেশের প্রতিটি কোণায় যেন সাধারণ মানুষ সহজে এবং ভালো মানের খেলা দেখতে পান, আমরা সেই ব্যবস্থাই করেছি। আসন্ন ফিফা বিশ্বকাপ-সহ অন্যান্য বড় বড় খেলাগুলো দর্শকদের সামনে দারুণভাবে তুলে ধরতে আমরা পুরোপুরি তৈরি।'
জি এন্টারটেইনমেন্ট (ZEE)সম্পর্কে কিছু কথা:
জি এন্টারটেইনমেন্ট হল ভারতের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্র্যান্ড। যার সুনাম আজ বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর ১৯০টিরও বেশি দেশে এই কোম্পানির উপস্থিতি রয়েছে। এবং বিশ্বজুড়ে প্রায় ১৪০ কোটিরও বেশি মানুষ এদের টিভি চ্যানেল, সিনেমা, গান এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের অনুষ্ঠান দেখে থাকেন।
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