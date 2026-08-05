/বিশ্বকাপের পর বিরাট চমক, দুনিয়া কাঁপানো এই ৩ ফুটবল টুর্নামেন্টও দেখাবে জি! ভক্তদের বাঁধনভাঙা উচ্ছ্বাস

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সমগ্র দেশে ফুটবল খেলাকে এক অন্য় উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে জি এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড ওরফে জি বা Z। শীর্ষস্থানীয় কন্টেন্ট ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের বিরাট পদক্ষেপ। জি তাদের প্রিমিয়াম ফুটবল সম্প্রচার পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করল। ভারতের পাশাপাশি বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, আফগানিস্তান ও মলদ্বীপের জন্য ইতালীয় ফুটবল লিগের সেরি আ, কোপা ইতালিয়া ও সুপারকোপা ইতালিয়ানার এক্সক্লুসিভ সম্প্রচার ও ডিজিটাল স্বত্ব পেয়েছে জি।
এই পার্টনারশিপের মাধ্যমে জি ভারত ও উপমহাদেশের প্রধান বাজারগুলিতে ফুটবলপ্রেমীদের জন্য ইউরোপের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ ও জনপ্রিয় লিগগুলি নিয়ে আসার পাশাপাশি ফুটবলের চূড়ান্ত গন্তব্য হয়ে ওঠার লক্ষ্যকে আরও সুদৃঢ় করল। এসি মিলান, ইন্টার মিলান এবং জুভেন্টাসের মতো বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত সব ক্লাবই খেলে সেরি আ। সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, ঐতিহাসিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তার জন্য সুপরিচিত। পাশাপাশি লাউতারো মার্টিনেজ, পাওলো দিবালা ও মাতেও রেতেগুইয়ের মতো তারকা ফুটবলাররাও এই লিগের অন্যতম আকর্ষণ। আগামী ২২ অগাস্ট থেকে ফুটবলপ্রেমীরা জি-র ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ZEE5 এবং Unite8 Sports চ্যানেলে সরাসরি ম্যাচ, হাইলাইটস এবং ফুটবল-কেন্দ্রিক আকর্ষণীয় সব অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারবেন।
Unite8 Sports -এর চিফ বিজনেস অফিসার ভবেশ জনাভলেকর বলেন, 'জি-তে আমাদের অঙ্গীকার হল এক শক্তিশালী ফুটবল ইকোসিস্টেম তৈরি করা, যা প্রিমিয়াম কন্টেন্ট এবং উন্নত মানের দেখানোর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ভারতীয় ভক্তদের এই খেলার আরও কাছে নিয়ে আসবে। আমাদের পোর্টফোলিওতে সেরি আ, কোপা ইতালিয়া ও সুপারকোপা ইতালিয়ানার মতো গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক আসরগুলির সংযোজন, সারা দেশে ফুটবলের ব্যাপকতা এবং আবেগের এক দৃঢ় প্রতিফলন। ফুটবলের অন্যতম সম্মানিত লিগ হিসেবে 'সেরি আ’ এমন সব আইকনিক ক্লাব এবং প্রতিভাকে একত্রিত করে, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ভক্তদের মুগ্ধ করে রেখেছে। ZEE5 এবং Unite8 Sports এই লিগের সমস্ত উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ উপস্থাপন করতে পেরে রোমাঞ্চিত, যা গ্রাহকদের জন্য বিশ্ব ফুটবলের এক সত্যিকারের স্বতন্ত্র গন্তব্য তৈরি করবে। ফিফা এবং বুন্দেসলিগার সঙ্গে মিলে এটি গ্রাহকদের আকর্ষণীয় ফুটবল কন্টেন্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করবে এবং একই সঙ্গে সরাসরি ম্যাচের বাইরেও সম্পৃক্ততা গভীর করার নতুন সুযোগ তৈরি করবে।' কোম্পানির ক্রমবর্ধমান নামকরা ফুটবল ইভেন্টগুলির পোর্টফোলিওতে সেরি আ, কোপা ইতালিয়া ও সুপারকোপা ইতালিয়ানার সংযোজন, সকল স্তরের মানুষের কাছে খেলার আবেদন বাড়ানোর প্রচেষ্টায় এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
সেরি আ-র আয়োজিত প্রতিযোগিতাগুলির জনপ্রিয়তা ও দর্শক-সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি এবং লিগগুলির সঙ্গে ভক্তদের সংযোগ স্থাপনের নতুন সুযোগ তৈরিতে জি অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। সেরি আ ও বুন্দেসলিগার আসন্ন মরসুম এবং প্রিমিয়াম ফিফা টুর্নামেন্টের বিশাল আয়োজনের মাধ্যমে, জি তার ভক্তদের সম্পৃক্ত করতে এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরির বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত করতে এক বলিষ্ঠ ও সামগ্রিক ফুটবল-কেন্দ্রিক সেবা প্রদান করছে। বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে প্রিমিয়াম ক্রীড়া-বিষয়ক আয়োজন এবং খেলাটির প্রসারে মাঠপর্যায়ের নানাবিধ উদ্যোগের সমন্বয়ে, ভারত ও উপমহাদেশজুড়ে একটি প্রাণবন্ত ক্রীড়া-বাস্তুতন্ত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কোম্পানিটি দৃঢ় অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে।
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