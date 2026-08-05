Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /বিশ্বকাপের পর বিরাট চমক, দুনিয়া কাঁপানো এই ৩ ফুটবল টুর্নামেন্টও দেখাবে জি! ভক্তদের বাঁধনভাঙা উচ্ছ্বাস

বিশ্বকাপের পর বিরাট চমক, দুনিয়া কাঁপানো এই ৩ ফুটবল টুর্নামেন্টও দেখাবে জি! ভক্তদের বাঁধনভাঙা উচ্ছ্বাস

বিশ্বকাপের পর আবার বিরাট চমক দিল জি। দুনিয়া কাঁপানো এই ৩ ফুটবল টুর্নামেন্টও দেখাবে শীর্ষস্থানীয় কন্টেন্ট ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানে। ফুটবল ভক্তদের বাঁধনভাঙা জোয়ার

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 05, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:36 PM IST
বিশ্বকাপের পর বিরাট চমক, দুনিয়া কাঁপানো এই ৩ ফুটবল টুর্নামেন্টও দেখাবে জি! ভক্তদের বাঁধনভাঙা উচ্ছ্বাস

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
পরিত্যক্ত ইটভাটায় ট্রলিতে থরে থরে নোটের বান্ডিল! এবার টাকার পাহাড় দুর্গাপুরে
2
3
4
5