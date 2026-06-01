FIFA World Cup 2026 Broadcast: 'ইটস অফিসিয়াল', ভারতে ফিফা বিশ্বকাপ সম্প্রচারে সিলমোহর, মেসি-রোনাল্ডোদের খেলা দেখাবে জি

জি ২৪ ঘণ্টা ডি়জিটাল ব্যুরো: একেবারে দুয়ারে দাঁড়িয়ে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ফুটবল বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2026)। ১১ জুন থেকে শুরু ফুটবল গ্রহের সবচেয়ে বড় শো-পিস ইভেন্ট। আমেরিকা-মেক্সিকো-কানাডা জুড়ে মহাযুদ্ধ। ৪৮ দেশ ঝাঁপাবে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুটের জন্য। কিন্তু দেশ জুড়ে ফুটবল ফ্যানেরা স্বস্তিতে নিঃশ্বাস নিতেই পারছিলেন না! কারণ তাঁরা জানতেনই যা, এবার কোথায় দেখবেন মেসি-রোনাল্ডোদের জাদু। ভারতে বিশ্বকাপের সম্প্রচার নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। এবার দীর্ঘ জল্পনা-কল্পনার অবসান। প্রতীক্ষা শেষ। চূড়ান্ত হয়ে গেল সম্প্রচারকারী সংস্থার নাম।
বিশ্বকাপে 'জি'র বাজিমাত
ভারতে ফুটবল বিশ্বকাপ দেখানোর দৌড়ে এগিয়ে ছিল জি এন্টারটেন্টমেন্ট। আর তারাই বাজিমাত করল ফাইনাল ল্যাপে। সোমবার ১ জুন, বিশ্বকাপ শুরুর ঠিক ১০ দিন আগেই জি সোমবার বিশ্বকাপ সম্প্রচারের স্বত্ব অর্জন করল। ফুটবলের সর্ববৃহৎ আসর ফিফা বিশ্বকাপের সম্প্রচার স্বত্ব নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অনিশ্চয়তা চলছিল ভারতে। সম্ভাব্য সম্প্রচারকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর অবশেষে সেই জট কাটল। এর ফলে বিশ্বের অন্যতম বড় ফুটবল বাজার ভারতেও বিশ্বকাপের সম্প্রচার নিশ্চিত হল। এই চুক্তির ফলে জি ২০৩৪ সাল পর্যন্ত ফিফার আরও ৩৮ ইভেন্টের সম্প্রচারের স্বত্ব পেয়েছে। এর মাধ্যমে ফুটবলের অন্যতম বৃহত্তম এই বাজারে দর্শকদের জন্য আন্তর্জাতিক ফুটবলের দীর্ঘমেয়াদী সম্প্রচার নিশ্চিত হল।
কৌশলগত অংশীদারিত্ব প্রসঙ্গে জি এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেডের সিইও পুনিত গোয়েঙ্কা বলেছেন, 'বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ক্রীড়া মহোৎসবকে ভারতীয় দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। ফুটবল ভৌগোলিক অঞ্চল ও জনতাত্ত্বিক সীমানা অতিক্রম করে সকলের মাঝে সেতুবন্ধন গড়ে তোলে, আর এই খেলার সম্প্রচার স্বত্ব অর্জন এবং এর জন্য বিশেষায়িত ক্রীড়া চ্যানেল চালু করার পেছনে আমাদের যে বিনিয়োগ, তা ফুটবলের দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার প্রতি আমাদের অটল আস্থারই প্রতিফলন। আমাদের বিনিয়োগ কৌশলটি সর্বদা এমন সব উদ্যোগের ওপর নিবদ্ধ থাকে, যার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা এবং ভবিষ্যতে প্রবৃদ্ধির উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। ফিফার সাথে আমাদের এই অংশীদারিত্ব আমাদের প্রবৃদ্ধি ও মুনাফার ওপর নিবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ফুটবলের প্রকৃত মূল্য ও সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করতে সহায়তা করবে; একই সঙ্গে, এটি প্রতিটি ভক্তের মাঝে এই খেলার উন্মাদনা ও উত্তেজনাকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলবে।'
ভারতে এই অংশীদারিত্ব প্রসঙ্গে ফিফার চিফ বিজনেস অফিসার রোমি গাই বলেন, 'ফিফা বিশ্বকাপ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রীড়া আসর। আর এই বিশ্বজোড়া মহোৎসবকে ভারতে পৌঁছে দিতে ‘Z’-এর সঙ্গে প্রথমবারের মতো অংশীদার হতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। ফিফার কাছে ভারতের বাজারটি কৌশলগত ভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানকার তরুণ ও ফুটবল-অনুরাগী দর্শকদের বিপুল উদ্দীপনা এই বাজারে অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, Z -এর সুদূরপ্রসারী সম্প্রচার ও ডিজিটাল ডিস্ট্রিবিউশন—যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, স্থানীয় দর্শকদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তাদের গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং বহুমুখী প্ল্যাটফর্মে কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতা—তা ভারতের প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ফুটবলপ্রেমীদের মাঝে এই খেলার ব্যাপ্তি বৃদ্ধিতে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।'
জি এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেডের চিফ অপারেটিং অফিসার (অ্যাডভার্টাইজমেন্ট রেভিনিউ), সন্দীপ মেহরোত্রা বলেন, 'স্পোর্টস ইকোসিস্টেমে আমরা যেমন আমাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করছি, ঠিক একই ভাবে আমরা এমন একট উচ্চ-মূল্যের বিজ্ঞাপন পরিবেশ গড়ে তোলার দিকেও সমানভাবে মনোনিবেশ করছি, যা ব্যাপক পরিসর এবং গভীর মাত্রার দর্শক সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করে। আমাদের বৈচিত্র্যময় ক্রীড়া ও বিনোদন পোর্টফোলিও বিভিন্ন ব্র্যান্ডকে বিচিত্র শ্রেণীর ভোক্তাদের কাছে পৌঁছানোর এবং সরাসরি সম্প্রচারিত ক্রীড়া মুহূর্ত ও অর্থবহ বিষয়বস্তুর পূর্ণাঙ্গ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর সুযোগ করে দেয়। আমাদের সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা আয়ের নতুন নতুন পথ উন্মোচন করছি এবং একই সাথে ভারতে ক্রীড়া জগতের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধির ধারায়ও নিজেদের সম্পৃক্ত করছি।
বিশ্বকাপের সম্প্রচার স্বত্ব নিশ্চিত
এই চুক্তির আর্থিক বিবরণ প্রকাশ করা হয়নি। তবে রয়টার্স এর আগেই জানিয়েছিল যে, ফিফা প্রাথমিক ভাবে ২০২৬ ও ২০৩০ সালের বিশ্বকাপ নিয়ে গঠিত ইন্ডিয়া প্যাকেজের জন্য প্রায় ১০ কোটি (১০০ মিলিয়ন) মার্কিন ডলার দাবি করেছিল। পরে অবশ্য ফিফা দর কমিয়ে ৬ কোটি (৬০ মিলিয়ন) মার্কিন ডলারে তা নামিয়ে আনে। ভারতের ক্রীড়া সম্প্রচার জগতে একচ্ছত্র আধিপত্য রয়েছে জিওস্টারের। যা রিলায়েন্স এবং ডিজনির যৌথ উদ্যোগ এবং যারা তাদের পূর্বসূরি ভায়াকমএইটটিনের মাধ্যমে ২০২২ সালের ফিফা বিশ্বকাপ সম্প্রচার করেছিল। তারা এই স্বত্ব কেনার জন্য প্রায় ২ কোটি (২০ মিলিয়ন) মার্কিন ডলারের প্রস্তাব দিয়েছিল বলে জানা যাচ্ছে। ফিফা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দেয়। ২০১৪ ও ২০১৮ সালের ফিফা বিশ্বকাপ সম্প্রচার করেছিল সনি, তারাও এই ইন্ডিয়া প্যাকেজ নিতে আগ্রহী ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা কোনও আনুষ্ঠানিক দর জমা দেয়নি। জি শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করে।
নতুন স্পোর্টস চ্যানেল
স্পোর্টস সম্প্রচারকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে, জি চারটি বিশেষ স্পোর্টস চ্যানেল—Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 এবং Unite8 Sports 2 HD—চালু করার ঘোষণা করেছে। জি জানিয়েছে যে, আগামী আট বছর ধরে ভারতীয় দর্শকদের জন্য ফিফা-র বিভিন্ন ইভেন্ট সম্প্রচারের প্রস্তুতি গ্রহণের পাশাপাশি, সারা দেশের ক্রীড়াপ্রেমীদের জন্য খেলা দেখার অভিজ্ঞতাও উপভোগ্য নিশ্চিত করতেই চ্যানেলগুলি চালু হয়েছে। জি-র জন্য এই অধিগ্রহণ তাদের স্পোর্টস পোর্টফোলিয়োতে এক বিশাল সংযোজন হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে। এর ফলে বিশ্ব ফুটবলের ক্যালেন্ডারের অন্যতম বড় কিছু ইভেন্টের উপর এই সম্প্রচারকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণ থাকবে।
২০২৬-২০৩৪ পর্যন্ত যা যা দেখাবে z
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ এবং ২০৩০ ছাড়াও ফিফা পুরুষদের অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ (২০২৬-২০৩৪), ফিফা মহিলাদের অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ (২০২৬-২০৩৪), ফিফা পুরুষদের অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপ (২০২৭, ২০২৯, ২০৩১ এবং ২০৩৩), ফিফা মহিলাদের অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপ (২০২৬, ২০২৮, ২০৩০, ২০৩২ এবং ২০৩৪), ফিফা পুরুষদের ফুটসল বিশ্বকাপ (২০২৮ এবং ২০৩২), ফিফা মহিলাদের ফুটসল বিশ্বকাপ (২০২৯ এবং ২০৩৩), ফিফা মহিলাদের বিশ্বকাপ (২০২৭) এবং ফিফা ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ (২০২৬-২০৩০) সম্প্রচার করবে।
