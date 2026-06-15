/ZEE5 and Unite8 Sports: ওপেনিং উইকেন্ডেই সেঞ্চুরি হাঁকাল জি, ১০০ মিলিয়ন দর্শক দেখলেন ফুটবল বিশ্বকাপ! ZEE5 একাই পেয়েছে ৬ মিলিয়ন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফিফা বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2026) চার বছরে একবারই আসে! চলছে তিন দেশ ব্যাপী ৪৮ দলের ঐতিহাসিক আসর। এবার 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' সম্প্রচার করছে দেশের শীর্ষ কন্টেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি পাওয়ারহাউজ জি এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড (Z)। দেশ জুড়ে দর্শকদের খেলা দেখিয়ে বিশ্বকাপের উন্মাদনা ও আনন্দ আরও বাড়িয়ে তুলেছে জি। আর কাপযুদ্ধের শুরুতেই দুর্দান্ত সাফল্য জি-র। টুর্নামেন্টের ওপেনিং উইকেন্ডে ডিজিটাল, লিনিয়ার এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি মিলিয়ে ১০০ মিলিয়নেরও (১০ কোটিরও) বেশি দর্শক দেখলেন বিশ্বকাপ।
জি-র ডিজিটাল স্পোর্টস ও বিনোদন প্ল্যাটফর্ম জিফাইভ (ZEE5) একাই প্রায় ৬ মিলিয়ন (৬০ লাখ) দর্শককে আনন্দ দিয়েছে দুরন্ত সম্প্রচার করে। এই দর্শকসংখ্যা প্ল্যাটফর্মটিতে ফিফা-সংক্রান্ত কন্টেন্টের প্রতি ব্যাপক আগ্রহ ও সম্পৃক্ততারই প্রমাণ, যা বিশ্বমানের ক্রীড়া ইভেন্টের রোমাঞ্চকর ফুটবল কন্টেন্টের ক্রমবর্ধমান চাহিদাকেই নির্দেশ করে। এছাড়া, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতেও এই বৈশ্বিক ক্রীড়া ইভেন্ট ৩৬০ মিলিয়নের (৩৬ কোটি) বেশি ভিউ পেয়েছে। জিফাইভের বাইরেও বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দর্শকদের এই ব্যাপক অংশগ্রহণ ও সাড়া লক্ষণীয়। চলতি বিশ্বকাপ নিয়ে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে নানা ধরনের আয়োজন ও কন্টেন্ট থাকায় ফুটবলপ্রেমীরা টুর্নামেন্টটিকে ঘিরে এক পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা উপভোগ করছেন। পাশাপাশি জি-র #Watchega ক্যাম্পেইনও ৩৩০ মিলিয়ন (৩৩ কোটি) বেশি মানুষের কাছে পৌঁছেছে।
জি-র দুর্দান্ত পারফরম্যান্স আবারও প্রমাণ করেছে যে, সারা দেশের দর্শকদের কাছে চলতি বিশ্বকাপের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক ক্রীড়া ইভেন্টের উচ্চমানের সম্প্রচার পৌঁছে দেওয়ার সক্ষমতা তাদের রয়েছে। উদ্বোধনী সপ্তাহান্তে (১১–১৪ জুন ২০২৬) লক্ষ লক্ষ দর্শক একই সময়ে প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করেছেন এবং লাইভ ম্যাচ, হাইলাইটস ও স্টুডিও প্রোগ্রামিং উপভোগ করার ফলে প্ল্যাটফর্মে ব্যবহারকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান-সহ উল্লিখিত সময়ে লাইভ ম্যাচগুলির ক্ষেত্রেও দর্শকদের ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা গিয়েছে। প্রতি দর্শক গড়ে ১৯০ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে এই ম্যাচগুলি দেখেছেন, যা দর্শকদের দীর্ঘস্থায়ী আগ্রহ ও গভীর সম্পৃক্ততারই প্রতিফলন। কোম্পানির লিনিয়ার স্পোর্টস চ্যানেল Unite8 Sports নিরবচ্ছিন্ন সম্প্রচার ও বিশেষায়িত অনুষ্ঠানমালা উপহার দিয়েছে, যার মাধ্যমে দেশের কোটি কোটি পরিবার ফুটবলের আনন্দ উপভোগ করতে পেরেছে। উচ্চমানের বিবিধ অনুষ্ঠানের সুবাদে এই চ্যানেলগুলি সারা দেশে ২৫ মিলিয়নেরও বেশি পরিবারের কাছে পৌঁছেছে বলেই ধারণা করা হচ্ছে, যা টুর্নামেন্টের সামগ্রিক পরিসর ও দৃশ্যমানতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
দুরন্ত সাফল্যের প্রসঙ্গে কোম্পানির একজন মুখপাত্র বলেন, 'সব প্ল্যাটফর্মে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-কে কেন্দ্র করে আমাদের আয়োজনের প্রতি দর্শকদের এমন জোরালো সাড়া পেয়ে আমরা অত্যন্ত উৎসাহিত। উদ্বোধনী সপ্তাহান্তে আমাদের ডিজিটাল ও লিনিয়ার প্ল্যাটফর্মগুলিতে যে ব্যাপক অংশগ্রহণ দেখা গিয়েছে, তা ভারতে ফুটবলের প্রতি ক্রমবর্ধমান আবেগেরই বহিঃপ্রকাশ। আমাদের মাল্টি-প্ল্যাটফর্ম পরিষেবার মূল লক্ষ্যই ছিল এই বৈশ্বিক ক্রীড়া ইভেন্টটিকে সবার জন্য সহজলভ্য করা এবং একই সঙ্গে এক নিরবচ্ছিন্ন ও বাধাহীন দেখার অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করা। দর্শকদের মতামত ও প্রতিক্রিয়া জানতে আমরা প্রতিনিয়ত তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি এবং মানসম্মত দেখার অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে আমাদের টিম গুলি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই যাত্রাপথে আমরা ফুটবলের সেই উদ্দীপনাকে উদযাপন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যার মাধ্যমে ভারতের প্রতিটি ঘরে ও প্রতিটি স্ক্রিনে প্রতিটি ম্যাচ ও প্রতিটি মুহূর্ত জীবন্ত হয়ে উঠবে। টুর্নামেন্ট যত এগোবে, আমরা আমাদের প্ল্যাটফর্মের সক্ষমতা আরও জোরদার করতে এবং সামগ্রিক দেখার অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করতে সচেষ্ট থাকব, যাতে প্রতিটি ভক্ত কোনও বাধা ছাড়াই বিশ্বকাপের উত্তেজনা উপভোগ করতে পারেন।'
উদ্বোধনী সপ্তাহান্তের ম্যাচগুলির যাবতীয় উত্তেজনা ও নাটকীয়তা সারা দেশ উপভোগ করেছে। ভক্তদের অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করতে, জিফাইভ লাইভ ম্যাচ স্ট্রিমিংয়ের পাশাপাশি আকর্ষণীয় স্টুডিও প্রোগ্রামিং, বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষণ এবং বহুভাষিক ধারাভাষ্যের ব্যবস্থাও রেখেছে। দেশজুড়ে দর্শকদের আরও একত্রিত করতে এবং যৌথ ভাবে খেলা দেখার অভিজ্ঞতাকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলতে জি ম্যাচগুলি বড় পর্দায় দেখানোর জন্য বিভিন্ন পাবলিক ভিউয়িং অপারেটরের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছে। পাশাপাশি, চলমান টুর্নামেন্টের আমেজকে দর্শকদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে তারা বিভিন্ন শহরে ফ্যান পার্ক ও বিশেষ এক্সপেরিয়েন্সিয়াল জোনের মতো আয়োজনের মাধ্যমে সরাসরি সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম (অন-গ্রাউন্ড অ্যাক্টিভেশন) পরিচালনা করছে। আগামী সপ্তাহগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ সব ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে যাওয়ায় এই প্ল্যাটফর্মে দর্শকের সংখ্যা উল্লেখযো গ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে আশাবাদী জি। বিশ্বকাপ এগিয়ে চলার সঙ্গেই দর্শকদের সঙ্গে গভীর সংযোগ স্থাপন এবং তাদের খেলার আরও কাছাকাছি নিয়ে আসার লক্ষ্যে উদ্বোধনী সপ্তাহান্তের সেই জোরালো গতিকে কাজে লাগাতে কোম্পানির শক্তিশালী লিনিয়ার ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে।
(*জার্মানি বনাম কুরাসাও ম্যাচের এনগেজমেন্ট এবং রাত ১২টার পরের ডেটা ব্যতীত)
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