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ZEE5 and Unite8 Sports: ওপেনিং উইকেন্ডেই সেঞ্চুরি হাঁকাল জি, ১০০ মিলিয়ন দর্শক দেখলেন ফুটবল বিশ্বকাপ! ZEE5 একাই পেয়েছে ৬ মিলিয়ন

FIFA World Cup 2026: আবার করে দেখাল জি, বুঝিয়ে দিল বিশ্বকাপের সম্প্রচার কাকে বলে! ওপেনিং উইকেন্ডেই হয়ে গেল সেঞ্চুরি। ZEE5 একাই পেয়েছে ৬ মিলিয়ন দর্শক...

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 15, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:01 PM IST
ZEE5 and Unite8 Sports: ওপেনিং উইকেন্ডেই সেঞ্চুরি হাঁকাল জি, ১০০ মিলিয়ন দর্শক দেখলেন ফুটবল বিশ্বকাপ! ZEE5 একাই পেয়েছে ৬ মিলিয়ন

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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ওপেনিং উইকেন্ডেই সেঞ্চুরি হাঁকাল জি, ১০০ মিলিয়ন দর্শক দেখলেন ফুটবল বিশ্বকাপ!
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