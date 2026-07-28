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১৪ বছরের দেশঁ সভ্যতার শেষ, এবার শুরু জিদানের জমানা! ফ্রান্সের হটসিটে কিংবদন্তি ভূমিপুত্রই

প্রতীক্ষার অবসান। জিনেদিন জিদান সরকারি ভাবে দায়িত্ব নিলেন এমবাপেদের। ফরাসি ফুটবল ফেডারেশন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করে দিলেন।

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 28, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:36 PM IST
১৪ বছরের দেশঁ সভ্যতার শেষ, এবার শুরু জিদানের জমানা! ফ্রান্সের হটসিটে কিংবদন্তি ভূমিপুত্রই

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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