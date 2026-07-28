/১৪ বছরের দেশঁ সভ্যতার শেষ, এবার শুরু জিদানের জমানা! ফ্রান্সের হটসিটে কিংবদন্তি ভূমিপুত্রই

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। ফরাসি ফুটবল ফেডারেশন ২৮ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলায় জানিয়ে দিল, 'ফ্রান্সের নতুন হেড কোচ হিসেবে জিনেদিন জিদানকে নিয়োগ করা হয়েছে।' ফ্রান্সের কিংবদন্তি ভূমিপুত্র সরকারি ভাবে সাংবাদিক বৈঠক করেই কিলিয়ান এমবাপেদের মাথায় বসলেন। ফ্রান্সের সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার কবে জাতীয় দলের কোচ হবেন, তা নিয়ে দীর্ঘ জল্পনা-কল্পনা ছিলই। বিশ্বকাপে 'লে ব্ল্যুজ' চতুর্থ স্থানে শেষ করার সঙ্গেই ফ্রান্সের কোচ হিসেবে দেশঁ-র ১৪ বছরের বর্ণময় অধ্যায় শেষ হয়। আর তার ঠিক দু'সপ্তাহ পরই ফ্রান্স বেছে নিল জিদানকে। সেমিফাইনালে এবার চ্যাম্পিয়ন হওয়া স্পেনের কাছে এবং তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে ৬-৪ হেরেই এমবাপে-দেম্বেলে-ওলিসেরা দেশে ফেরেন।
৫ বছর পর জিজুর কামব্যাক
২০২১ সালে রিয়াল মাদ্রিদ ছাড়ার পর জিদান কোচিং থেকে লম্বা ব্রেক নিয়েছিলেন। যদিও তাঁর চাকরির কোনও অভাব ছিল না। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড থেকে শুরু করে ইউএসএ জাতীয় দলের অফারও জিজু হেলায় ফিরিয়ে ছিলেন। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত কামব্যাক হল তাঁর। ফ্রান্সের প্রাক্তন অধিনায়কের নাম বারবারই জাতীয় দলের কোচ হওয়ার আলোচনায় উঠে এসেছে। ১৯৯৮ সালে বিশ্বকাপজয়ী দলের সতীর্থ দেশঁ-র উত্তরসূরি হিসেবে তাঁকেই বারবার বিবেচনা করা হয়েছে। খেলোয়াড় হিসেবে ফ্রান্সকে প্রথম বিশ্বকাপ জেতানো জিদান এখন জাতীয় দলের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি করে এমবাপেদের আবারও আন্তর্জাতিক ফুটবলের শীর্ষে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কাজ শুরু করবেন।
কোচ হিসেবে জিদানের কেরিয়ার
২০০৬ সালে ফুটবলকে আলবিদা বলার ঠিক চার বছর পর জিদানের কোচ হিসেবে কেরিয়ার শুরু হয়। সেই সময়ে রিয়াল মাদ্রিদ ম্যানেজার হোসে মরিনহোর উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি। আর তার ছ'বছর পর রাফায়েল বেনিতেজের জুতোয় পা গলিয়ে রিয়ালের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ২০১৬ থেকে ২০১৮ এবং ২০১৯ থেকে ২০২১। এই দুই দফায় তিনি রিয়ালের ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর প্রথম মেয়াদে'লস ব্লাঙ্কোস'তিন বছরে পাঁচটি ইউরোপীয় শিরোপা জেতে। ছিল চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের হ্যাটট্রিকও। জিদানের কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা বলতে রিয়ালই। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, সের্জিও রামোসদের সঙ্গে মোট ১১টি বড় খেতাব জিতেছিলেন এবং ২০২১ সালের ২৭ মে রিয়ালের দায়িত্ব ছেড়েছিলেন।
ফ্রান্সের কোচ হিসেবে দেশঁর পরিসংখ্যান:
মোট ম্যাচ: ১৮৪
জয়: ১২
ড্র: ৩৫
হার: ২৯
জয়ের হার: ৬৫.২%
উল্লেখযোগ্য সম্মাননা ও কৃতিত্ব
উয়েফা ইউরো রানার-আপ: ২০১৬
ফিফা বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন: ২০১৮
উয়েফা নেশনস লিগ চ্যাম্পিয়ন: ২০২১
ফিফা বিশ্বকাপ রানার্স: ২০২২
ফিফা বিশ্বকাপ সেমিফাইনালিস্ট: ২০২৬
দেখা যাক এবার জিদান কী ফুল ফোটান... অপেক্ষায় ফুটবলবিশ্ব...
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