  • Falta Repoll: রেজাল্টের একদিন আগে রবিবারই পুননির্বাচন ফলতায়? গণনা টেবিলে সব সমীকরণ বদলে দেবে ফলাফল?

Bengal Election Repolling: কমিশন সূত্রে খবর, হয়তো আজই ফলতায় পুনর্নির্বাচন নিয়ে চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি হতে পারে। সেক্ষেত্রে রবিবার হতে পারে ভোট। কিন্তু ফল ঘোষণার ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগে কি পুনর্নির্বাচন আদৌ সম্ভব? কমিশন যদি শেষ মুহূর্তে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দেয়, তবে রাজনৈতিক সমীকরণ আমূল বদলে যেতে পারে বলেও মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: May 2, 2026, 11:40 AM IST
ফলতায় পুনর্নির্বাচন রবিবার?

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্য়ায়: সোমবার ৪ মে লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা। গণনার সময় যত এগিয়ে আসছে, ততই রাজনৈতিক পারদ চড়ছে রাজ্যজুড়ে। তবে ফল ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগেও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে এক অভূতপূর্ব ধোঁয়াশা। ওই কেন্দ্রে কি আদৌ পুনর্নির্বাচন হবে? নির্বাচন কমিশন এখনও এই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। আর তার ফলেই ফলতা ঘিরে জল্পনা বাড়ছে, বড় প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে ফলতার পুনর্নির্বাচন।

অভিযোগের পাহাড়ে ফলতা
নির্বাচনের দিন ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন বুথে অনিয়মের ভুরি ভুরি অভিযোগ জমা পড়ে। ভোটারদের একাংশ ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি অভিযোগ করে, বহু বুথে ইভিএম মেশিনে কারচুপি করা হয়েছে। এমনকি বেশ কিছু বুথে ইভিএমের বিজেপির প্রতীকের উপর টেপ সেঁটে দেওয়ার মতো ঘটনাও সামনে আসে। যা নিয়ে কমিশনের কাছে দফায় দফায় রিপোর্ট পাঠায় বিরোধীরা।

ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা এবং বুথ দখলের মতো ঘটনাও ঘটেছে বেশ কিছু এলাকায়। যার ফলে ফলতায় পুনর্নির্বাচনের দাবি জানায় রাজনৈতিক দলগুলি। কিন্তু নির্বাচন কমিশন এখনও এই বিষয়ে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত ঘোষণা না করায় ক্ষোভ বাড়ছে রাজনৈতিক দলগুলোর অন্দরে।

মগরাহাট ও ডায়মন্ড হারবার বনাম ফলতা
আজ মগরাহাট ও ডায়মন্ড হারবারের বেশ কিছু বুথে পুনর্নির্বাচন চলছে। আর তাতেই উঠছে প্রশ্ন। পশ্চিম মগরাহাট ও ডায়মন্ড হারবারের বেশ কিছু বুথে পুনর্নির্বাচন হলে, ফলতায় নয় কেন? ফলতার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে কেন বিলম্ব? তা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তাঁরা বলছেন, "একই জেলায় এবং প্রায় একই ধরনের অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন মগরাহাট বা ডায়মন্ড হারবারের মতো সিদ্ধান্ত ফলতায় নেওয়া হল না, তা বোধগম্য হচ্ছে না।"

কমিশনের অন্দরে টানাপোড়েন
কমিশন সূত্রে জানা যাচ্ছে, ফলতার ইভিএম ত্রুটি সংক্রান্ত অভিযোগগুলো অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে জেলা প্রশাসনের কাছে একাধিক রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। কমিশনের একটি সূত্রের দাবি, হয়তো আজই ফলতায় পুনর্নির্বাচন নিয়ে চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি হতে পারে। সেক্ষেত্রে রবিবার হতে পারে পুনর্নির্বাচন। কিন্তু  ফল ঘোষণার ঠিক আগের দিন, আদৌ ভোট নেওয়া সম্ভব হবে কিনা, তা নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে প্রবল জটিলতা তৈরি হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের প্রশ্ন ও সমস্যা
ভোটের ফল ঘোষণার ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগে কি পুনর্নির্বাচন সম্ভব? বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন, শেষ মুহূর্তে ভোট গ্রহণ করা হলে তার প্রস্তুতি এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখা কার্যত অসম্ভব। রয়েছে বেশ কিছু সমস্যাও। 

লজিস্টিক সমস্যা: বুথে বুথে পুনরায় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন এবং ইভিএম পাঠানো এক বিশাল কর্মযজ্ঞ।

ভোট গণনায় প্রভাব: রবিবার ভোট হলে সেই ব্যালট বা ইভিএম নির্দিষ্ট সময়ে গণনা শুরুর আগেই গণনাকেন্দ্রে পৌঁছানো অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। ফলে সেটাও চ্যালেঞ্জ হতে পারে।

মানসিক চাপ: ভোটকর্মী এবং নিরাপত্তা কর্মীদের ওপর শেষ মুহূর্তে এই বাড়তি চাপ নির্বাচনের গুণগত মান নষ্ট করতে পারে।

ফলাফল ও রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ
এখন ফলতা কেন্দ্রের নির্বাচন নিয়ে এই ডামাডোল ফলাফলে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা দেখার বিষয়। যদি কমিশন শেষ মুহূর্তে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দেয়, তবে রাজনৈতিক সমীকরণ আমূল বদলে যেতে পারে। আর যদি কমিশন নীরব থেকে গণনার দিকে এগিয়ে যায়, তাহলেও আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে রেখেছে বিরোধী শিবির। এখন কোন দিকে যাবে কমিশন? কোন দিকে গড়াবে ঘটনা? উত্তরটা সম্ভবত আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যাবে।

নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা নির্ভর করে। তাই ফলতা ঘিরে 'ধোঁয়াশা'য় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরেও প্রশ্নের মুখে পড়ে যাচ্ছে কমিশন। উল্লেখ্য, এই ফলতাতেই তৃণমূল প্রার্থীকে ধমকে খবরের শিরোনামে আসেন কমিশন নিযুক্ত পুলিস পর্যবেক্ষণ উত্তরপ্রদেশ পুলিসের 'সিংঘম' আইপিএস অজয় পাল শর্মা। এখন সারা রাজ্যের নজর কমিশনের চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তির দিকে— শেষ পর্যন্ত কি রবিবার ফলতায় আবার লাইন পড়বে ভোটারদের, নাকি সব জল্পনার অবসান ঘটবে গণনার টেবিলে? উত্তর জানতে কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা।

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

