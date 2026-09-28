Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /কৃষক বন্ধু নতুনের ফর্ম ফিলআপের জন্য মিলবে ১০ দিন

কৃষক বন্ধু নতুনের ফর্ম ফিলআপের জন্য মিলবে ১০ দিন

Krishak Bandhu: কৃষক বন্ধু (নতুন) প্রকল্পের উপভোক্তাদের যাচাই ও পুনঃনথিভুক্তিকরণের প্রক্রিয়া শুরু করল রাজ্য সরকার। যাঁরা এখনও নির্ধারিত ফর্ম জমা দিতে পারেননি, তাঁদেরও সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 28, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 08:03 PM IST
কৃষক বন্ধু নতুনের ফর্ম ফিলআপের জন্য মিলবে ১০ দিন
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
SIR-র গেরোয় অনিশ্চিত হজযাত্রাও! মামলা গড়াল হাইকোর্টে
2
3
4
5