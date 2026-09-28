/কৃষক বন্ধু নতুনের ফর্ম ফিলআপের জন্য মিলবে ১০ দিন

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্য়ায়: কৃষক বন্ধু নতুনের ফর্ম ফিলআপের জন্য ১০ দিন ধার্য হল। একই পরিবারের সদস্য অনেকে এই কৃষক বন্ধু পাচ্ছিলেন। এখন একজন কৃষক বন্ধু নতুন পাবেন। যে কৃষক বন্ধু নতুন পাবেন তারা পিএম কিষাণ নিধি পাবেন না।
কৃষক বন্ধু (নতুন) প্রকল্পের উপভোক্তাদের যাচাই ও পুনঃনথিভুক্তিকরণের প্রক্রিয়া শুরু করল রাজ্য সরকার। কৃষক পরিবারের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রকল্পের সুবিধা প্রকৃত ও যোগ্য কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
কৃষি দফতরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় থাকা উপভোক্তাদের তথ্য ও নথি যাচাই করা হবে। যাঁরা এখনও নির্ধারিত ফর্ম জমা দিতে পারেননি, তাঁদেরও সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফর্ম পূরণ করে প্রয়োজনীয় তথ্য ও নথিপত্র সংশ্লিষ্ট ব্লক কৃষি আধিকারিকের দফতরে জমা দিতে হবে।
ফর্মের সঙ্গে উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য, আধার-সংযুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য, নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর, প্রয়োজনে স্বামী/স্ত্রীর আধার ও মোবাইল সংক্রান্ত তথ্য এবং জমির পরিমাপ ও জমি সংক্রান্ত নথি দিতে হবে।
কৃষি দফতর জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই যাঁদের ফর্ম জমা নেওয়া হয়েছে, তাঁদের তথ্য যাচাই ও পরবর্তী প্রক্রিয়া চলছে। যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রকৃত ও যোগ্য কৃষকদের চিহ্নিত করে তাঁদের প্রকল্পের সুবিধা নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)