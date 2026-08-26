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একই দিনে ১০ সদ্যোজাতর রহস্যমৃত্যু! মালদা মেডিক্যালের ঘটনায় তোলপাড় রাজ্য

Malda Medical College: ঘটনাটি জানতে পেরে স্বাস্থ্যভবন পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তলব করেছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে প্রাথমিক রিপোর্ট পাঠিয়েছে এবং দ্রুত পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা জানিয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 26, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 04:40 PM IST
একই দিনে ১০ সদ্যোজাতর রহস্যমৃত্যু! মালদা মেডিক্যালের ঘটনায় তোলপাড় রাজ্য

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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