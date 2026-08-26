/একই দিনে ১০ সদ্যোজাতর রহস্যমৃত্যু! মালদা মেডিক্যালের ঘটনায় তোলপাড় রাজ্য

রণজয় সিংহ: একই দিনে ১০টি নবজাকের মৃত্যু মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। বিষয়টি জানতে পেরেই মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষের থেকে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তলব করেছে স্বাস্থ্যভবন। মেডিক্যাল সূত্রে খবর, অগাস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এই ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার কথা মেনে নিয়েছে মালদা মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষও। মেডিক্যালে সূত্রে খবর, ঘটনার দিন যে ১০জন শিশুর মৃত্যু হয়েছিল, তারমধ্যে আটজনকে বাইরে থেকে মেডিক্যালে নিয়ে আসা হয়েছিল।
অর্থাৎ ওই ৮জন শিশুর মধ্যে কারও জন্ম হয়েছিল অন্য কোনও সরকারি হাসপাতালে কিংবা নার্সিংহোমে। শ্বাসকষ্ট, জন্ডিস কিংবা হার্টের সমস্যার কারণে বাচ্চাগুলোর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাপ্রসঙ্গে মেডিক্যাল সুপার প্রসেনজিৎ বর জানান, সম্প্রতি মালদা মেডিক্যালে একদিনে ১০টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তবে ওই ১০জন শিশুর মধ্যে মাত্র দুজন শিশুর জন্ম হয়েছিল মালদা মেডিক্যালে। বাকিদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় বাইরে থেকে মালদা মেডিক্যালে রেফার করা হয়েছিল। এনিয়ে স্বাস্থ্য ভবন থেকে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। আমরা প্রাথমিক রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছি। পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টও দ্রুত পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
প্রসঙ্গত,
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)