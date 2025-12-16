SIR In Bengal: ফর্ম ফিলআপ-জমা দেওয়ার পরেও দুর্গাপুরে ভোটাররা 'নিখোঁজ'! চরম আতঙ্ক শিল্পশহরে...

SIR In Bengal: ফর্ম ফিলআপ-জমা দেওয়ার পরেও দুর্গাপুরে ভোটাররা 'নিখোঁজ'! চরম আতঙ্ক শিল্পশহরে...
SIR In Bengal: ভোটারের দাবি, 'আমরা ফর্ম জমা দিয়েছিলাম। আমাদের কাছে ফর্মে রিসিভ কপিও আছে। কিন্তু এখন লিস্টে লেখা রয়েছে খুঁজে পাওয়া যায়নি, অনুপস্থিত'।
চিত্তরঞ্জন দাস: যে যাঁর বাড়িতেই থাকছেন। নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট সময়ে এনুমারেশন ফর্মও জমা দিয়েছে। অথচ খসড়া ভোটার তালিকায় 'নিখোঁজ'! চরম আতঙ্কে দুর্গাপুরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন পল্লী এলাকার ৭০ নম্বর বুথের ১০ ভোটার।
পশ্চিমবঙ্গে SIR শেষে অবশেষে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। কবে? আজ, মঙ্গলবার। মৃত্যু, স্থানান্তর এবং গণনা ফর্ম জমা না দেওয়ার মতো কারণে যখন তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন ৫৮ লক্ষের বেশিও ভোটারের, তখন দুর্গাপুর ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন পল্লী এলাকার ৭০ নম্বর বুথের
১০ ভোটারকে আবার 'খুঁজে পাওয়া যায়নি'! খসড়া ভোটার তালিকা থেকে মুছে গিয়েছে তাঁদের অস্তিত্ব।
'নিখোঁজ' ভোটারের দাবি, 'আমরা ফর্ম জমা দিয়েছিলাম। আমাদের কাছে ফর্মে রিসিভ কপিও আছে। কিন্তু এখন লিস্টে লেখা রয়েছে খুঁজে পাওয়া যায়নি, অনুপস্থিত'। তাঁরা বলেন, 'আমরা তো এই বিষয়টি দেখে বড় চিন্তায় রয়েছি। গাফিলতিটা কার বিএলও'র না নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের আমরা বুঝে উঠতে পারছি না'।
তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, 'সাধারণ মানুষকে বিপাকে ফেলার চেষ্টা করছে নির্বাচন কমিশন। আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি'। দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘরুইয়ের পালটা দাবি, 'সম্পূর্ণ BLO-র দোষ। কারণ BLO-রা রাজ্য সরকারের লোক'। অতিরিক্ত বিএলও শিল্পী বণিক বলেন, 'ওই এলাকার বিএলও অসুস্থ ছিল। সেইজন্য আমি অনলাইনে এন্ট্রির দায়িত্বে ছিলাম। কি কারনে এইরকম হয়েছে আমি বুঝে উঠতে পারছি না'।
এদিকে হুগলির ডানকুনিতে জীবিত তৃণমূল কাউন্সিলর SIR-র খসড়া তালিকায় মৃত! নির্বাচন কমিশনের মৃত ও স্থানান্তরিতদের তালিকায় মৃতদের তালিকায় নাম উঠেছে ডানকুনি পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সূর্য দে'র। এদিন বাতিলের তালিকা নিজের নাম মৃত দেখার পরে নিজে পায়ে হেঁটেই কালিপুর শ্মশানে পৌঁছন তৃণমূল কাউন্সিলর সূর্য দে, সঙ্গে ছিলেন তাঁর সহকর্মীরা। কাউন্সিলর বলেন, 'ইলেকশন কমিশন যখন আমাকে মৃত দেখিয়ে দিয়েছে, তখন মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জ্ঞানেশ কুমার এসে আমার সৎকার করুন। নির্বাচন কমিশনের এসআইআর নিয়ে তৃণমূল আগে থেকেই অভিযোগ করেছিল। তাদের দাবি ছিল, মানুষকে হয়রান করার জন্য এসব করা হচ্ছে। বৈধ ভোটারকে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করা হচ্ছে'।
বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। স্রেফ খসড়া ভোটার তালিকা নয়, ছাব্বিশের আগে বাদ পড়া ভোটারদের বুথভিত্তিক তালিকাও প্রকাশ কমিশন। কেন নাম বাদ? কারণও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের চিফ ইলেক্টোরাল অফিসার (CEO)-এর ওয়েবসাইট (ceowestbengal.wb.gov.in/Elec1tors), নির্বাচন কমিশনের ভোটার পোর্টাল (voters.eci.gov.in) এবং ECINET অ্য়াপে দিয়ে তালিকায় দেখে নিতে পারবেন ভোটাররা। আর বাদ পড়া ভোটারদের তালিকা আলাদাভাবে পাওয়া যাবে কমিশনের পোর্টালে।
