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Dilip Ghosh: চার বছর পর আবার শুরু ১০০ দিনের কাজ; গরিবদের জন্য ১২৫ দিনের কাজের ঘোষণা দিলীপ ঘোষের

Panchayat Minister Dilip Ghosh: এই প্রকল্পের মেয়াদ বাড়িয়ে ১২৫ দিন করা হচ্ছে। গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৭০০ কোটি টাকা এবং গ্রামের উন্নয়নের জন্য আরও ১৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 09, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:21 PM IST
Dilip Ghosh: চার বছর পর আবার শুরু ১০০ দিনের কাজ; গরিবদের জন্য ১২৫ দিনের কাজের ঘোষণা দিলীপ ঘোষের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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