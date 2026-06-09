/Dilip Ghosh: চার বছর পর আবার শুরু ১০০ দিনের কাজ; গরিবদের জন্য ১২৫ দিনের কাজের ঘোষণা দিলীপ ঘোষের

শুভাশিস মন্ডল: বন্ধ থাকা ১০০ দিনের কাজের নতুন করে শুভ সূচনা করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের জোয়ার গডড়ী অঞ্চলে নারকেল ফাটিয়ে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া উত্তরের বিধায়ক চিরণ বেরা, আমতার বিধায়ক অমিত সামন্ত এবং প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এই নতুন সূচনায় স্বভাবতই খুশি গ্রামের দিনমজুর ও শ্রমিক পরিবারগুলো।
চার বছর পর কেন আবার শুরু হল কাজ?
উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ জানান, গত চার বছর ধরে এই কাজ বন্ধ থাকায় গ্রামের গরিব মানুষ চরম বঞ্চিত হয়েছেন। আগের সরকারের আমলে এই প্রকল্পে প্রচুর দুর্নীতি ও অনিয়ম হওয়ার কারণেই কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। রাজ্যে নতুন সরকার আসতেই এই কাজ পুনরায় দ্রুত শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
কাজের মেয়াদ ও কেন্দ্রীয় বরাদ্দ
মন্ত্রী একটি বড় ঘোষণা করে বলেন, আগামী মাস থেকেই এটি ১২৫ দিনের কাজে পরিণত হবে। গ্রামের মানুষের সারা বছরের কর্মসংস্থানের কথা চিন্তা করে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই এই কাজের জন্য ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এর পাশাপাশি গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের জন্য আরও ১৭০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।
আবাসন, শৌচালয় ও অন্যান্য সরকারি সুবিধা
যাঁরা এখনও আবাস যোজনার বাড়ি বা শৌচালয় পাননি, তাঁদের জন্য সুখবর দিয়েছেন মন্ত্রী। তিনি জানান, বর্তমানে বাড়ি ও শৌচালয়ের জন্য সমীক্ষা চলছে, যোগ্য সকলেই এটি পাবেন। আগের সরকার কেন্দ্রের যেসব প্রকল্প আটকে রেখেছিল, সেগুলো একে একে চালু করা হচ্ছে। 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার' প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের টাকা অনেকেই পেয়ে গেছেন। বাকিরা ফর্ম ফিলাপ করলেই টাকা পেয়ে যাবেন। খুব দ্রুত যুবকদের বেকার ভাতাও চালু করা হবে। দীর্ঘদিন পর কাজ ফিরে পাওয়ায় গ্রামের সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফুটেছে এবং এলাকায় নতুন করে উপার্জনের আশা তৈরি হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)