West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের আগেই সাফ বিজেপি-বাম-কংগ্রেস-ISF: কর্মী থেকে নেতা, 'মিছিল' করে যোগ তৃণমূলে
West Bengal Assembly Election 2026: নিজের গড়েই বিরোধী শিবিরে ভাঙন ধরালেন উলুবেড়িয়া দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী পুলক রায়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোট-বাংলায় শক্তি বাড়ল তৃণমূলের। স্রেফ বিজেপি নয়, কংগ্রেস, সিপিএম ও ISF-র ঘরেও ভাঙন। হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় ১১ জন পঞ্চায়েত সদস্য-সহ হাজার খানেক কর্মীও যোগ দিলেন রাজ্যের শাসকদলে।
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: ভাঙড়ের বড় খবর: ভোটের মুখে শওকত মোল্লার হাত ছাড়ছেন বড় নেতা, তৃণমূলে ভাঙন
ছাব্বিশে জমজমাট ভোটের লড়াই। রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে বাংলায়। প্রচার-মনোনয়ন পেশ যেমন চলছে, তেমনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে যোগদান করছেন অনেকেই। কোথাও সভা হচ্ছে, তো কোথাও সাংবাদিক সম্মেলনেই দলবদল হচ্ছে। এই যেমন, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে বিরোধী শিবিরে ভাঙন ধরালেন খোদ তৃণমূল প্রার্থী পুলক রায়। এই কেন্দ্রের তিনবারের বিধায়ক তিনি। ছাব্বিশেও প্রার্থী তৃণমূল প্রার্থী বিদায়ী বিধায়ক। তাঁর হাতেই ধরেই তৃণমূলে যোগ দিলেন বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম, ISF ১১ জন পঞ্চায়েত সদস্য ও হাজার খানেক কর্মী।
সাংবাদিক সম্মেলনে উলুবেড়িয়া দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী বলেন, আমরা মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ। কেউ ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে। আমরা কর্ম নিয়ে মানুষের পাশে যাই। উন্নয়নকে সঙ্গে নিয়ে মানুষের পাশে থাকি। গত পাঁচ ধরে কাজ করিয়ে একশো দিনের প্রকল্পের টাকা বন্ধ করে রেখেছে কেন্দ্র। কথা দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একশো দিনের কাজ করিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ,আর সেই অর্থ দিয়েছে রাজ্য সরকার'।
এর আগে, সদ্যগঠিত জনতা উন্নয়ন পার্টি থেকে এক ঝাঁক শীর্ষ নেতা যোগ দিয়েছিলেন তৃণমূলে। কলকাতা নজরুল মঞ্চে এক অনুষ্ঠানে তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়েছিল খোদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বস্তুত, কয়েক মাস ধরেই ক্ষোভ দানা বাঁধছিল জনতা উন্নয়ন পার্টির অন্দরে।
দলত্যাগী নেতাদের মতে, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করাই একমাত্র পথ। জেউপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতির কথায়, 'আমরা উন্নয়নের রাজনীতি করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে থাকলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছিল না। মমতা দিদির নেতৃত্বে বাংলায় যে কর্মযজ্ঞ চলছে, তার অংশীদার হতেই আমরা আজ ঘর পরিবর্তন করলাম।'
আরও পড়ুন: SIR in Bengal: কেন বেছে বেছে বাঙালিদেরই SIR-কোপ? রাগে তেড়েফুঁড়ে পার্লামেন্ট ঢুকে পড়ল বিজেপিনেতার প্রেসিডেন্সিতে পড়া ছেলে
