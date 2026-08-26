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অনিতার রক্তে সাপের বিষের উপস্থিতির লক্ষণ! কিন্তু তাকে কোথায় ছোবল দিল সাপ? ঘনাচ্ছে ঘোর রহস্য...

Deadly Snakebite in Arambagh: জানা গিয়েছে, গোঘাটের সিংড়াপুর হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী অনিতা সরেন বাবা-মা এবং দাদার সঙ্গে সিংড়াপুর এলাকায় থাকত। ঘটনার দিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে খাওয়াদাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েছিল অনিতা। রাতের দিকে আচমকাই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কেন, কী ঘটল?

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 26, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 07:25 PM IST
অনিতার রক্তে সাপের বিষের উপস্থিতির লক্ষণ! কিন্তু তাকে কোথায় ছোবল দিল সাপ? ঘনাচ্ছে ঘোর রহস্য...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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