/অনিতার রক্তে সাপের বিষের উপস্থিতির লক্ষণ! কিন্তু তাকে কোথায় ছোবল দিল সাপ? ঘনাচ্ছে ঘোর রহস্য...

দিব্যেন্দু সরকার: সাপের কামড়ে প্রাণ গেল ১২ বছরের স্কুলছাত্রীর! শোকের ছায়া গোঘাটের সিংড়াপুরে। স্কুলে যাওয়া, পড়াশোনা আর বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো সবই চলছিল স্বাভাবিক ভাবে। কিন্তু বিষধর সাপের কামড়ে আচমকাই থমকে গেল ১২ বছরের স্কুলছাত্রী অনিতা সরেনের জীবন। এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হল না। আরামবাগ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হল ষষ্ঠ শ্রেণির ওই ছাত্রীর। ছোট্ট অনিতার অকালমৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোঘাটের মান্দারণ পঞ্চায়েতের সিংড়াপুর এলাকায়।
অনিতা সরেন
পরিবারসূত্রে জানা গিয়েছে, গোঘাটের সিংড়াপুর হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী ছিল অনিতা সরেন। বাবা-মা এবং দাদার সঙ্গে সিংড়াপুর এলাকাতেই থাকত সে। ঘটনার দিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে খাওয়াদাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েছিল অনিতা। রাতের দিকে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। পরিস্থিতি দেখে পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি তাকে নিয়ে কামারপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা হয় কিন্তু তার পরেও অনিতার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় অনিতাকে স্থানান্তর করা হয় আরামবাগ প্রফুল্লচন্দ্র সেন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে।
রক্তে সাপের বিষ
সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন রক্তে সাপের বিষের উপস্থিতির লক্ষণ মেলে বলে পরিবারসূত্রে জানা গিয়েছে। চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত গত ২৪ অগাস্ট রাতে মৃত্যু হয় অনিতার। পর দিন, ২৫ অগাস্ট আরামবাগ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হয়। অনিতার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ে তার পরিবার, আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে গোটা এলাকাই।
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স্কুলের সিঁড়ির নীচে?
তবে অনিতাকে ঠিক কোথায় সাপে কামড়েছিল, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। পরিবারের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও তৈরি হয়েছে প্রশ্ন। স্থানীয়দের দাবি, অনিতার স্কুলের সিঁড়ির নীচে সাপের বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে। বর্ষার বৃষ্টিতে স্কুলচত্বরের বিভিন্ন জায়গায় ঝোপঝাড়ও বেড়ে উঠেছে বলে অভিযোগ তাঁদের। ফলে, স্কুলের ওই জায়গায় সাপ থাকতেই পারে। সেখান থেকেই সাপের কামড়ের ঘটনা ঘটেছে কি না, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। যদিও স্কুলচত্বরে সাপের উপদ্রব বা অনিতার মৃত্যুর সঙ্গে স্কুলের কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি। ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই এলাকায় শোকের পাশাপাশি তৈরি হয়েছে নানা প্রশ্ন।
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