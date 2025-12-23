Samserganj murder case: সামসেরগঞ্জে জোড়া খুনে ১৩ অপরাধীর আজীবন কারাবাস, ৫ হাজার টাকা জরিমানা!

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Samserganj murder case: ওয়াকফ আইন সংশোধনের প্রতিবাদে উত্তাল মুর্শিদাবাদ। সেই অশান্তিতেই প্রাণ হারান শমসেরগঞ্জের জাফরাবাদ গ্রামের বাসিন্দা হরগোবিন্দ দাস ও তাঁর ছেলে চন্দন দাস। তাঁদেরকে কুপিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Dec 23, 2025, 05:58 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুর্শিদাবাদের  সামসেরগঞ্জের জোড়া খুনের মামলা সাজা ঘোষণা। ১৩ অভিযুক্তকে আজীবন কারাবাসের সাজা শোনাল জঙ্গিপুর মহকুমা আদালত। সঙ্গে পাঁচ হাজার জারিমানা। জরিমানা না দিলে আরও ৩ মাস কারবাস। 

ওয়াকফ আইন সংশোধনের প্রতিবাদে উত্তাল মুর্শিদাবাদ। বিভিন্ন জায়গায় চলছে বিক্ষোভ, অগ্নি সংযোগ। হিংসা ছড়িয়ে পড়ে জঙ্গিপুরের শমসেরগঞ্জ, সুতি, ধুলিয়ানের মতো অঞ্চলে। সেই অশান্তিতেই প্রাণ হারান শমসেরগঞ্জের জাফরাবাদ গ্রামের বাসিন্দা হরগোবিন্দ দাস ও তাঁর ছেলে চন্দন দাস। তাঁদেরকে কুপিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনা শোরগোল পড়ে যায় গোটা রাজ্যে।

সামশেরগঞ্জে জোড়া খুনে অভিযুক্ত ছিল ১৩ জন। তাদের সকলকেই গ্রেফতার করে পুলিস। এরপর নিয়মমাফিক চার্জশিট দেওয়ার পর শুরু হয় বিচারপ্রক্রিয়া। মামলার শুনানি শেষ হয় গত সপ্তাহে। ১৩ অভিযুক্তকেই দোষী সাব্য়স্ত করে আদালত। ৮ মাস পর অবশেষে দোষীদের সাজা ঘোষণা করলেন জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতের বিচারক।

২০২৪ সালে  অগাস্টে সংসদের ওয়াকফ সংশোধনী বিল পেশ করেছিলেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী  কিরেণ রিজিজু। কিন্তু বিলের একাধিক ধারা নিয়ে আপত্তি তুলেছিল তৃণমূল-সহ বিরোধীরা। শেষপর্যন্ত বিলটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় যৌথ সংসদীয় কমিটি। এরপর যৌথ সংসদীয় কমিটি অনুমোদন করার পর, নিয়মাফিক ফের বিল করা হয় সংসদে। সেই বিল সংসদে পাশও হয়ে গিয়েছে। কবে? চলতি বছরের এপ্রিলে। 

এদিকে রাষ্ট্রপতি সই করার পর, ওয়াকফ বিল এখন আইন হয়ে গিয়েছে।  আইন অনুযায়ী, আগামী ৬ মাসের মধ্যে দেশের সমস্ত ওয়াকফ সংক্রান্ত তথ্য আপলোড করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারের পোর্টালে। সয়মসীমা শেষ হচ্ছে ৪ ডিসেম্বর। মাস সাতেক পর অবশেষে ওয়াকফ আইন মেনেও নিয়েছে রাজ্য সরকার। সব জেলাশাসককে ওয়াকফ সংক্রান্ত তথ্য কেন্দ্রীয় পোর্টালে আপলোড করার নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন।

সম্প্রতি মালদহে SIR বিরোধী সভা থেকে নয়া ওয়াকফ আইন নিয়ে সরব হন মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, কোনও কোনও সাম্প্রদায়িক শক্তি ধর্ম নিয়ে বিভেদ করছে। তাদের বলি ওয়াকফ প্রোপার্টি কেন্দ্র সরকার আইন করেছে বিজেপি।  আমরা করিনি।  আমরা বারণ করেছি। আমরা যতদিন আছি, কোথায় কোনও ধর্মস্থানে হাত দিতে দেব না। বিজেপির কাছে হিন্দুত্ব শিখব না। কারণ আমরাও হিন্দুত্ব জানি। কালী মন্দির থেকে কনকালী তোল সব করেছি। তোমরা মানুষকে শোষণ কর'। মমতার সাফ কথা,  'বিজেপির কাছে হিন্দুত্ব শিখব না। কারণ আমরাও হিন্দুত্ব জানি'।

