Teen Death: টিউশন থেকে বাড়ি ফিরে খাওয়া দাওয়া করে তেরোর রিয়া! তারপর ঘরে ঢুকল, আর ফিরল না...

South 24 Parganas: কুলতলিতে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীর আত্মহত্যা। ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘর থেকে। এলাকায় শোকের ছায়া।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 11, 2025, 04:54 PM IST
তথাগত চক্রবর্তী: দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানার পশ্চিম দেবীপুর এলাকায় নেমে এল শোকের ছায়া। আত্মঘাতী বছর তেরোর এক স্কুলছাত্রী। মৃত ছাত্রীর নাম রিয়া দাস। পড়াশোনা করত দেবীপুর এইচএম বিদ্যাপীঠের সপ্তম শ্রেণীতে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে টিউশন সেরে বাড়ি ফেরে রিয়া। এরপর স্বাভাবিকভাবেই বাবার-মায়ের সঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করে। তারপর নিজের ঘরে যায় বিশ্রাম নিতে। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পরেও তার কোনও সাড়া-শব্দ না পেয়ে সন্দেহ হয় পরিবারের লোকদের। ঘরের দরজা খুলতেই চোখে পড়ে ঝুলন্ত অবস্থায় রিয়া। সঙ্গে সঙ্গে তাকে দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিত্সকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা এলাকায় নেমে আসে গভীর শোক। হতবাক প্রতিবেশীরা। কী এমন কারণ যে ছোট্ট মেয়েটি চরম সিদ্ধান্ত নিল, তা বুঝে উঠতে পারছেন না কেউই। আত্মহত্যার কারণ জানার চেষ্টা করছে পুলিস। রিয়ার মৃত্যুকে ঘিরে পরিবারের পাশাপাশি স্কুলপ্রাঙ্গণেও শোকের আবহ। শিক্ষক-বন্ধুরা কেউই মেনে নিতে পারছেন না তাঁর হঠাৎ চলে যাওয়া।

পুলিস সূত্রে খবর, দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মর্মান্তিক এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কুলতলি থানার পুলিস। রিয়ার মতো অল্পবয়সী ছাত্রীর এমন পরিণতি শুধুমাত্র তার পরিবারের নয়, সমাজকেও নাড়িয়ে দিল প্রশ্নের মুখে—কেন এত কম বয়সেই ভেঙে পড়ছে আমাদের সন্তানরা?

প্রসঙ্গত, নদিয়ার তেহট্টের দত্তপাড়ায় এগারোর কিশোর গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। মৃত কিশোরের নাম বিট্টু হালদার। পরিবার সূত্রে জানা যায়, পাড়ার এক মুদি দোকানে কিছু কিনতে গিয়েছিল বিট্টু। সেই মুদি দোকানদার নবীন নামে ব্যাক্তি বলে তাকে চোর বলে। এবং ২০০ টাকা চুরির অপবাদ দেয়।

এমনকী বিট্টুর সাইকেলটাও আটকে রাখে নবীন নামে দোকানদার, বলে মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে এসে দিবি তার পরে সাইকেল পাবি। সবাই চোর বলবে বলে, পরে মাও যায় দোকানে, মাকেও অপমান করে ওই দোকানদার। বাড়ি ফিরে কেউ না থাকার সুযোগে আত্মহত্যা করে বিট্টু হালদার। মৃতদেহ তেহট্ট হাসপাতালে রয়েছে। আজ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কৃষ্ণনগর পাঠাবে। পুলিস অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করবে।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

Tags:
south 24 parganasTeen deathTeen Suicide13 year old girl suicideদক্ষিণ ২৪ পরগণানাবালিকার আত্মহত্যা
