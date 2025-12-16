Birbhum Gang Rape: বীরভূমে গণধর্ষণ! যাত্রা দেখে ফেরার পথেই ১৩-র কিশোরীকে ৬ জন মিলে...
Tribal girl gang raped in Birbhum: নাবালিকাকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। নির্যাতিতা নাবালিকার ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়েছে।
প্রসেনজিৎ মালাকার: রাজ্যে গণধর্ষণ! গণধর্ষণ বীরভূমে! যাত্রা দেখে বাড়ি ফেরার পথে গণধর্ষণের শিকার হলেন ১৩ বছর বয়সী এক আদিবাসী নাবালিকা। গণধর্ষণের ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের মল্লারপুরথানার শিবপুর গ্রামে। গণধর্ষণের ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ছয় অভিযুক্তকে। ধৃতদের নাম সমাপ্ত কোনাই , অরিন্দম সৌরেন, শুভজিৎ ঘোষ, বনমালি ঘোষ , সুজিত ঘোষ ও অভিজিৎ ঘোষ ।
জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে বীরভূমের মল্লারপুর থানার বাগানপাড়ায় যাত্রানুষ্ঠান দেখে বাড়ি ফিরছিলেন নির্যাতিতা আদিবাসী নাবালিকা। সেই সময় মল্লারপুর থানার শিবপুর গ্রামের ঘাগার কাছে ওই নাবালিকাকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। বিষয়টি জানাজানি হতেই তৎপর হয়ে ওঠে মল্লারপূর থানার পুলিস। রাতভর আভিযান চালিয়ে ৬ জনকে গ্রেফতার করে মল্লারপুর থানার পুলিস।
ওদিকে নির্যাতিতা নাবালিকার ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়েছে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। ধৃতদের আজ রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। এদিন ধৃতদের আদালতে তোলার সময় কোর্ট চত্বরে উত্তেজনাও ছড়ায়। পুলিসের গাড়ি থেকে নামিয়ে দোষীদের আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে আদিবাসী সংগঠনের লোকেরা অভিযুক্তদের মারধর করে। এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় আদালত চত্বরে।
