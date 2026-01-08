Push Back From Odisha: বাংলা বলার অপরাধ! ওডিশার সাত দশকের বাসিন্দা ১৪ বাঙালিকে বাংলাদেশে পুশব্যাক...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Push Back From Odisha:   ওডিশায় বসবাসকারী এক বাঙালি পরিবারকে এবার নদীয়ার গেদে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিল বিএসএফ।  কবে? গত ২৫ ডিসেম্বর।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Jan 8, 2026, 10:44 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় কথা বলা কি অপরাধ? ফের 'পুশব্যাক'! ওডিশায় বসবাসকারী এক বাঙালি পরিবারকে এবার নদীয়ার গেদে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিল বিএসএফ। কবে? গত ২৫ ডিসেম্বর।

বাংলায় কথা বললেই বিপদ। পাঠিয়ে দেওয়া হবে বাংলাদেশে! বীরভূমের সোনালি খাতুনের মতোই পরিণতি হল ওডিশায় বাসিন্দা শেখ জব্বর  ও তাঁর পরিবারের ১৪ জন সদস্য়ের। একসময়ে  দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানার মৌসুনি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা ছিল ওই পরিবার। পরবর্তীকাল জীবিকার সন্ধানে ওড়িশায় চলে আসেন শেখ জব্বরের পূর্ব পুরুষরাও। তারপর কেটে দিয়েছে সাত দশক। স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে ওড়িশায় জগৎসিংপুর জেলার এরসামা থানার অম্বিকা গ্রামেই  রয়েছেন পরিবারের সদস্য়রা।

অভিযোগ, নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি অম্বিকা গ্রামের বাসিন্দা ওই পরিবারকে বাংলাদেশি তকমা দিয়ে আটক করে পুলিস। আধার, ভোটার, প্যান, এমনকী ওডিশা প্রশাসনের বার্থ সার্টিফিকেট দেখিয়ে লাভ হয়নি। সমস্যা মেটেনি  ০ বছর আগের নামখানা ব্লকের জমির দলিলেও। দু'দফায় জেল খাটতে হয় দু'মাস। শেষে ২৫ ডিসেম্বর রাতে নদীয়াক  গেদে সীমান্ত দিয়ে গোটা পরিবারকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বাংলাদেশে। পরের দিন অর্থাত্‍ ২৬ ডিসেম্বর সকালে আবার তাঁদের পাকড়াও করে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডস (বিজিবি)। 

যদিও বাংলাদেশের কিছু সংবাদমাধ্যমের অবশ্য দাবি, ওই ১৪ জন যে ভারতীয় তা নিশ্চিত হওয়ার পর ২৮ ডিসেম্বর কুষ্ঠিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত পার করিয়ে তাঁদের বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করেছে বিজিবি। যদিও বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই পরিবারের কোনও সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি আত্মীয়-স্বজনরা।  

এদিকে গত বছরের জুন মাসে কাজের সন্ধানে সপরিবারে দিল্লি যান বীরভূমের পাইকরের বাসিন্দা সোনালি বিবি।  অভিযোগ, বৈধ ভারতীয় নথি থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় কথা বলার কারণে দিল্লি পুলিস তাঁদের ‘বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী’ হিসেবে দেগে দেয়। এমনকী, ত ২৬ জুন অসম সীমান্ত দিয়ে সোনালি ও তাঁর পরিবারকে জোর করে বাংলাদেশেও পাঠিয়ে দেওয়া হয়!  সোনালী তখন অন্তঃস্বত্ত্বা। শেষে  মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্যোগে বীরভূমের ফেরেন সোনালী। দিন কয়েক আগে পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন তিনি। ভোটের প্রচারে বীরভূমে গিয়ে সোনালি ও ছেলেকে দেখেও এসেছেন অভিষেক।

