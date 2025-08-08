Nadia: সন্ধেবেলা পড়তে বসেছিল! বাবা-মা ফিরে দেখেন চোদ্দর ছেলের গলায় গামছা...সে ঝুলছে...

Nadia: সন্ধেবেলা পড়তে বসেছিল! বাবা-মা ফিরে দেখেন চোদ্দর ছেলের গলায় গামছা...সে ঝুলছে...
Nadia: ছেলে সন্ধেবেলা পড়তে বসেছে দেখে বাবা-মা যান বাজারে। এসে দেখেন, চোদ্দোর ছেলে গলায় গামছা জড়িয়ে ঝুলছে। চোদ্দো বছরের ছেলে চরম সিদ্ধান্তে শোকে বিধ্বস্ত হয়ে যায় পরিবার।
বিশ্বজিত্ মিত্র: গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী বছর চোদ্দোর কিশোর। বুধবার সন্ধেবেলা বাড়িতে কেউ না থাকায় ঘরের আড়ায় গামছা দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয় কিশোর। মৃত কিশোর আনুমানিক বছর চোদ্দোর উদয় দাস। পরিবার সূত্রে জানা যায়, নদীয়া জেলার হরিণঘাটা থানার অন্তর্গত ফতেপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ বারাসাত পাড়ার বাসিন্দা অনোদিস দাসের ছেলে উদয় দাস।
বুধবার সন্ধে উদয় বাড়িতে পড়াশোনা করছিল, ওই সময় তার বাবা-মা বাজারে যান। বাজার থেকে বাড়ি ফিরে দেখতে পান ঘরের আরায় গামছা দিয়ে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলছে উদয়। তড়িঘড়ি তাকে সেখান থেকে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় হরিণঘাটা গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। কী কারণে উদয় আত্মহত্যা করেন, তা এখনও জানা যায়নি। তদন্তে হরিণঘাটা থানা পুলিস। জানা গিয়েছে, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কল্যাণী জহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
প্রসঙ্গত, এই রকমই এক ঘটনা সামনে আসে বেঙ্গালুরুতে। সেখানেও এক চোদ্দো বছরের কিশোর আত্মহত্যা করে। চরম পদক্ষেপ নেওয়ার আগে লিখে যায় এক হৃদয়বিদায় সুইসাইড নোট।
নোটটিতে লেখা, 'প্রিয় পরিবার, যেই এটা পড়ে থাকুক না কেন, প্লিজ কাঁদবে না। আমি ইতিমধ্যেই স্বর্গেতে আছি। দয়া করে আমাকে ভুল বুঝো না। আমি বুঝতে পারছি তোমাদের মধ্যে এখন কী যাচ্ছে। খুব কষ্ট হচ্ছে, জানি। কিন্তু আমি এই কাজটা করেছি, কারণ যাতে তোমরা শান্তিতে থাকত পারো। আমি জানি, আমি তোমাদের রাগিয়েছি, কষ্ট দিয়েছি, বিরক্ত করেছি, ইত্যাদি।'
কিশোর আরও লেখেন, 'কিন্তু এই কাণ্ড করার আমার কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। যদি তোমরা আমার উপর রেগে থাকো, তাহলে আমি খুবই দুঃখিত। প্লিজ আমাকে আমার সব পাপ এবং খারাপ কাজের জন্য ক্ষমা করো। আর আমি আমার জীবনের ১৪ বছর বেঁচে থাকতে পেরে খুবই খুশি। আমি স্বর্গে সুখী। দয়া করে আমার সকল বন্ধুদের বলো, আমি তাদের সবাইকে ভালোবাসি এমনকি আমার স্কুলের বন্ধুরাও। আমি তোমাদের সকলের খুব মিস করব। বিদায় আম্মা।'
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
