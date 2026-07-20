/দময়ন্তীর পর এবার সৌনিক! ত্রিবেণী স্টেশনে লাস্ট লোকেশন, কোথায় গেল ১৪-র কিশোর?

বিধান সরকার: কিছুদিন আগেই হাওড়ার পনেরো বছরের কিশোরী দময়ন্তী সেনের নিখোঁজ হওয়ার খবরে তোলপাড় হয়। এবার সেই একই ঘটনা ঘটল হুগলি জেলার মগরা থানার অন্তর্গত শিবপুর নারায়ণীপল্লী এলাকায়। ১৪ বছরের এক কিশোর নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মগরা থানায় একটি এফআইআর দায়ের হয়েছে এবং পুলিস ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, নিখোঁজ কিশোরের নাম সৌনিক দাস। গত শনিবার সন্ধ্যা প্রায় ৬টা ৪৫ মিনিট নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকেই তার আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরিবারের সদস্যরা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সম্ভাব্য বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি চালিয়েও তার সন্ধান না পেয়ে শেষ পর্যন্ত থানার দ্বারস্থ হন।
পরিবারের দাবি, সৌনিক দিন দিন অনলাইন গেমের প্রতি মারাত্মকভাবে আসক্ত হয়ে পড়ছিল। এই কারণে শনিবার সন্ধ্যায় তাকে বাড়ির লোকজন একটু বকাবকি করেন। এরপরই সে রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। পরে এক পরিচিত ব্যক্তি তাকে ত্রিবেণী রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় দেখতে পাওয়ার কথা পরিবারকে জানান। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত ত্রিবেণী স্টেশনে পৌঁছালেও, ততক্ষণে সৌনিক সেখান থেকে চলে যায়।
অভিযোগ পাওয়ার পর মগরা থানার পুলিস তৎপরতার সঙ্গে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিস জানিয়েছে, নিখোঁজ কিশোরের সন্ধান পেতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন সম্ভাব্য এলাকায় তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখছে পুলিস। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে অনলাইন গেমের অতিরিক্ত আসক্তির বিষয়টি আবারও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
প্রসঙ্গত, ১৬ জুলাই গত বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় হাওড়ার রাইফেল শ্যুটার দময়ন্তী সেন। নিখোঁজ পরে দু'দিন তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। গত শনিবার ভোরে হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর গঙ্গার ঘাট থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। জানা যায়, সেদিন ভোরে রামকৃষ্ণপুর ঘাটে এক প্রাতঃভ্রমণকারী কিশোরীকে বসে থাকতে দেখেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দময়ন্তীর পরিবারকে ফোনে খবর দেন। খবর পাওয়া মাত্রই হাওড়া থানার পুলিস এবং পরিবারের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে উদ্ধার করে।
প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, ক্রীড়া অনুশীলন এবং পড়াশোনার মধ্যে মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে না পেরে তীব্র মানসিক চাপের কারণেই দময়ন্তী বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল।
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