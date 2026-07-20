Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /দময়ন্তীর পর এবার সৌনিক! ত্রিবেণী স্টেশনে লাস্ট লোকেশন, কোথায় গেল ১৪-র কিশোর?

দময়ন্তীর পর এবার সৌনিক! ত্রিবেণী স্টেশনে লাস্ট লোকেশন, কোথায় গেল ১৪-র কিশোর?

পুলিস অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। বিভিন্ন সম্ভাব্য স্থানে খোঁজ চালানোর পাশাপাশি সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করা হচ্ছে। কিশোরের সন্ধান পেতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 20, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 03:34 PM IST
দময়ন্তীর পর এবার সৌনিক! ত্রিবেণী স্টেশনে লাস্ট লোকেশন, কোথায় গেল ১৪-র কিশোর?
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
উত্তাল রাজধানী: যন্তর মন্তরে তুলকালাম, CJP শীর্ষ নেতা সৌরভ দাসের সঙ্গে মিটিঙে নাড্ডা
CJP31 min ago
2
FIFA World Cup 202632 min ago
3
Amit Shah40 min ago
4
CJP Protest in Delhi1 hr ago
5
CJP Protest1 hr ago