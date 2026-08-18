/চূড়ান্ত বেনিয়ম! তারাপীঠে ১৫ হোটেল অবিলম্বে বন্ধের কড়া নির্দেশ, কৌশিকী অমাবস্যার আগেই বিরাট সিদ্ধান্ত

পিয়ালি মিত্র: অবিলম্বে বন্ধের নির্দেশ তারাপীঠের ১৫টি হোটেলকে। 'জতুগৃহ' তারাপীঠের 'বিদেশিনী' হোটেলে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত ৮। সেই ঘটনায় এবার কড়া পদক্ষেপ প্রশাসনের। রামপুরহাট মহকুমাশাসক রাঠোর অশ্বিন বাবুসিং ও এসডিপিও কমল তেজা এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা করলেন, নিয়ম না মানার অভিযোগে তারাপীঠের ১৫টি হোটেলকে ক্লোজার নোটিস দেওয়া হচ্ছে। কৌশিকী অমাবস্যার আগেই তারাপীঠের সব হোটেল পরিদর্শনও করা হবে।
রামপুরহাট মহকুমাশাসক রাঠোর অশ্বিন বাবুসিং ও এসডিপিও কমল তেজা জানান, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অডিট কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রথম মিটিং হয়েছে। কৌশিকী অমাবস্যার আগে আবার রিভিউ মিটিং হবে। কৌশিকী অমাবস্যার আগে তারাপীঠের সমস্ত হোটেলগুলিতে ড্রিলও করা হবে। ফায়ার এবং ইলেকট্রিসিটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ৫টি টিম গঠন করা হচ্ছে। দমকল, পুলিস এরা সবাই থাকবে। যারা সব হোটেল পরিদর্শন করবে। ফায়ার অ্যালার্ম আছে কিনা দেখবে। না থাকলে সেটা লাগাতে বলা হবে।
এরপরই তাঁরা জানান যে, ১৫টি হোটেলকে অবিলম্বের বন্ধের নোটিস ধরানো হচ্ছে। কদিন আগেই সেই হোটেলগুলিকে বেনিয়মের অভিযোগে নোটিস দেওয়া হয়েছিল। অনেকের কাছে ফায়ার সার্টিফিকেট নেই। পলিউশন সার্টিফিকেট নেই। ফায়ারের গাইডলাইন মানা হয়নি। এমন একাধিক বেনিয়ম ধরা পড়েছে। কিন্তু তাদের থেকে কোনও রেসপন্স পাওয়া যায়নি। তাই সেই ১৫টি হোটেলকে এবার ক্লোজার নোটিস দেওয়া হচ্ছে। কারণ তারা বেনিয়ম করেছে। তারা নিয়ম মানছে না। তাই অবিলম্বে সেই হোটেলগুলি বন্ধ করতে হবে। আগে নোটিস দিয়ে কাজ না হওয়াতেই কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।
প্রসঙ্গত, অডিট কমিটি অত্যন্ত কড়াভাবে অনেক বিষয় পরিদর্শন করবে। হোটেলগুলির বৈদ্যুতিক সংযোগ, তারের মান, লোড ক্যাপাসিটি, আর্থিং ব্যবস্থা, ফায়ার এক্সটিংগুইশার, হাইড্র্যান্ট, ফায়ার সেফটি এনওসি, বিল্ডিংয়ের ইমার্জেন্সি এগজিট সবই খতিয়ে দেখবে। নিরাপত্তা সংক্রান্ত ত্রুটি এড়াতে অবিলম্বে এই জরুরি সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওায়া হয়েছে।
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