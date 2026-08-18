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চূড়ান্ত বেনিয়ম! তারাপীঠে ১৫ হোটেল অবিলম্বে বন্ধের কড়া নির্দেশ, কৌশিকী অমাবস্যার আগেই বিরাট সিদ্ধান্ত

Tarapith Hotel Fire: ফায়ার সার্টিফিকেট নেই। পলিউশন সার্টিফিকেট নেই। ফায়ারের গাইডলাইন মানা হয়নি। এমন একাধিক বেনিয়ম ধরা পড়েছে। কৌশিকী অমাবস্যার আগে তারাপীঠের সমস্ত হোটেলে ড্রিল করা হবে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 18, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 03:08 PM IST
চূড়ান্ত বেনিয়ম! তারাপীঠে ১৫ হোটেল অবিলম্বে বন্ধের কড়া নির্দেশ, কৌশিকী অমাবস্যার আগেই বিরাট সিদ্ধান্ত

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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