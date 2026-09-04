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মুখ্যমন্ত্রীর ফোন! ১৯ ঘণ্টা পর ঝিলে মিলল নিথর রোহন, স্কুলের প্র্যাক্টিসে বড় অঘটন... ছেলেকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মা

15 year old teen drowned and died: রাতভর চলে তল্লাশি। ডুবুরি নামিয়ে চলে তল্লাশি। ফ্লাড লাইট জ্বেলে স্পিডবোট ও ডুবুরির সাহায্যে সারারাত চলে তল্লাশি। শেষে নিখোঁজ পড়ুয়ার খোঁজে দিঘির জল পাম্প করে তুলে ফেলার পরিকল্পনা করা হয়।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 04, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 12:25 PM IST
মুখ্যমন্ত্রীর ফোন! ১৯ ঘণ্টা পর ঝিলে মিলল নিথর রোহন, স্কুলের প্র্যাক্টিসে বড় অঘটন... ছেলেকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মা
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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মুখ্যমন্ত্রীর ফোন! ১৯ ঘণ্টা পর ঝিলে মিলল নিথর রোহন, স্কুলের প্র্যাক্টিসে বড় অঘটন
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