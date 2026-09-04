/মুখ্যমন্ত্রীর ফোন! ১৯ ঘণ্টা পর ঝিলে মিলল নিথর রোহন, স্কুলের প্র্যাক্টিসে বড় অঘটন... ছেলেকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মা

কিরণ মান্না: শেষরক্ষা হল না। আশঙ্কা-ই সত্যি হল। প্রায় ১৯ ঘন্টা পর উদ্ধার হল রোহনের মৃতদেহ। স্কুলের প্র্যাকটিসের সময় বল কুড়োতে গিয়ে জলে ডুবে যাওয়া রোহনকে নিথর অবস্থায় জল থেকে উদ্ধার করল এনডিআরএফ টিম। বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে 'মিসিং' ছিল রোহন। মাঠে প্র্যাক্টিসের সময় খেলতে খেলতে বল পড়ে যায় ঝিলের জলে। সেই বল কুড়োতে গিয়েই জলে তলিয়ে যায় রোহন। তারপর থেকেই 'মিসিং' ছিল সে। খবর পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজে ফোন করে খোঁজখবর নেন 'মিসিং' রোহনের। দেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিস।
বল কুড়োতে গিয়েই তলিয়ে যায় ১৫ বছরের কিশোর রোহন মাইতি। স্থানীয় মোহনবাগান ফ্যান ক্লাবের উদ্যোগে আন্তঃস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতা চলছে। সেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে মহিষাদলের পূর্ব মেদিনীপুরের অ্যাপেক্স অ্যাকাডেমি নামে একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল। সেই স্কুলের পড়ুয়ারাই বৃহস্পতিবার দুপুরে মহিষাদল রাজ গ্রাউন্ড মাঠে প্র্যাক্টিস করছিল। হঠাৎ বলটি গড়িয়ে গিয়ে মাঠের পাশে ঝিলে পড়ে যায়। ঝাঁপ দিয়ে সেই বল কুড়োতে যায় রোহন। বল কুড়োতে গিয়েই ঝিলের জলে তলিয়ে যায় চণ্ডীপুরের বাসিন্দা ১৫-র কিশোর রোহন। বেলা ১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে।
প্রথমে মাছ ধরার জাল দিয়ে ওই কিশোরকে খোঁজার কাজ শুরু হয়। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় ২ ঘন্টার খোঁজার পরেও ওই কিশোরকে না পাওয়ায় জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দলের প্রতিনিধিরা খোঁজ শুরু করেন। নিখোঁজ কিশোরের খোঁজে স্পিডবোর্ড নিয়ে তল্লাশি শুরু করে বিপর্যয় মোকাবিলা দল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে উদ্ধার অভিযান তদারকি করেন এসডিপিও, মহিষাদল থানার অফিসার ইনচার্জ এবং বিডিও। উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য আধিকারিকরাও। এই ঘটনার খবর পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজে ফোন করে খোঁজখবর নেন।
শেষে প্রায় ১৯ থেকে ২০ ঘণ্টা তল্লাশির পর অবশেষে দিঘির জলে ডুবে যাওয়া বেসরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলছাত্রের দেহ উদ্ধার হয়। রাতভর চলে তল্লাশি অভিযান। ডুবুরি নামানো হয় তল্লাশিতে। রাত প্রায় ২টা নাগাদ এনডিআরএফের ৩০জনের আরও একটি টিম উদ্ধারকাজে আসে। ফ্লাড লাইট জ্বেলে স্পিডবোট ও ডুবুরির সাহায্যে সারারাত চলে তল্লাশি। শেষে নিখোঁজ পড়ুয়ার খোঁজে দিঘির জল পাম্প করে তুলে ফেলার পরিকল্পনা করা হয়। সেইমতো দমকল থেকে আসে দুটি পাম্প মেশিন।
সকাল থেকে শুরু হয় জল তোলার কাজ। শেষে সকাল পৌনে ৯টা নাগাদ দিঘির মাঝখানে মৃত রোহনের নিথর দেহ ভেসে ওঠে। তারপরই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায় পুলিস। এদিকে ছেলের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন সন্তানহারা হতভাগ্য মা। গোটা পরিবার শোকস্তব্ধ। শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়।
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