/জলে ডুবে গেছে ১৫-র রোহন, ফোন করে খোঁজ নিলেন উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী

কিরণ মান্না: বল কুড়োতে গিয়ে তলিয়ে গেল ১৫ বছরের কিশোর। নিখোঁজ কিশোরের খোঁজে স্পিডবোর্ড নিয়ে তল্লাশি শুরু বিপর্যয় মোকাবিলা দলের। ফোন করে খবর নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মাঠে ফুটবল প্যাকটিস করার সময় মাঠের পাশে ঝিলে পড়ে যায় বল। ঝাঁপ দিয়ে বল কুড়োতে গিয়ে তলিয়ে যায় রোহন মাইতি নামে এক কিশোর। বাড়ি চন্ডিপুরে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে মহিষাদল রাজ গ্রাউন্ড সংলগ্ন এলাকায়৷
স্থানীয় মোহনবাগান ফ্যান ক্লাবের উদ্যোগে আন্তঃস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতা চলছে। সেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে মহিষাদলের পূর্ব মেদিনীপুরের অ্যাপেক্স অ্যাকাডেমি নামে একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল। সেই স্কুলের পড়ুয়ারাই এদিন দুপুরে মাঠে প্র্যাক্টিস করছিল। হঠাৎ বলটি মাঠের পাশে ঝিলে পড়ে যায়। ঝাঁপ দিয়ে সেই বল কুড়োতে গিয়ে তলিয়ে যায় ১৫-র কিশোর রোহন।
প্রথমে মাছ ধরার জাল দিয়ে ওই কিশোরকে খোঁজার কাজ শুরু হয়। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় ২ ঘন্টার খোঁজার পরেও ওই কিশোরকে না পাওয়ায় জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দলের প্রতিনিধিরা এবার খোঁজ শুরু করেছে। ঘটনার খবর নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজে। ঘটনাস্থলে হলদিয়া মহকুমা পুলিস আধিকারিক, মহিষাদল থানার অফিসার ইনচার্জ, বিডিও সহ অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত রয়েছেন।
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