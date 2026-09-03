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জলে ডুবে গেছে ১৫-র রোহন, ফোন করে খোঁজ নিলেন উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী

Suvendu Adhikari: স্কুলের প্র্যাক্টিসের সময়ই অঘটন! ২ ঘণ্টা ধরে খোঁজাখুঁজিতেও ওই কিশোরের কোনও খোঁজ মেলেনি। এবার জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দলের প্রতিনিধিরা এবার খোঁজ শুরু করেছে। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 03, 2026, 07:01 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 07:01 PM IST
জলে ডুবে গেছে ১৫-র রোহন, ফোন করে খোঁজ নিলেন উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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