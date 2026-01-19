Beldanga Unrest: বেলডাঙায় অশান্তিতে ধৃত বেড়ে ৩০, হাইকোর্টে জোড়া মামলা...বন্ধ ব্যবসা, ভাতে টান...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Beldanga Unrest: প্রায় ৭ টি স্পর্শকাতর স্থানে রুট মার্চ করেছে পুলিস। প্রতিটি জায়গাতেই এলাকাবাসীর সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে কথা বলেছেন পুলিশ সুপার কুমার কৃষ্ণা সানি রাজ। কিন্তু সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষ, বয়স্ক, শিশু, মহিলারা এখনও বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন না।

Jan 19, 2026, 01:51 PM IST
অর্ণবাংশু নিয়োগী ও অয়ন ঘোষাল: বেলডাঙার ঘটনা নিয়ে প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ। বেলডাঙ্গার ঘটনা নিয়ে দুটি জনস্বার্থ মামলা দায়েরের অনুমতি চেয়ে প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ। আগে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের ঘটনা নিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। এবার বেলডাঙার ঘটনার ক্ষেত্রেও একই নির্দেশের দাবি। মামলা দায়েরের অনুমতি চেয়ে আবেদন।

মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। আগামিকাল মামলার শুনানি। একটি মামলার আবেদন বিজেপির। অপর মামলাটি স্থানীয় বাসিন্দাদের । প্রসঙ্গত, বেলডাঙায় অশান্তির ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০। ধৃতদের মধ্যে ১৪ দিনের পুলিস হেফাজতে ওয়াজেদ আলি মোল্লা, সালাউদ্দিন শেখ, মুদাসর শেখ, রাজা শেখ, ইনজামুল হক, রিয়াজুল হক, নাসির শেখ, শেখ মিলন বাবলু, মতিউর রহমান । ওদিকে জেল হেফাজতে রয়েছে, আফরোজ শেখ,তানভীর আঞ্জুম, সোমায়ুন শেখ, মহম্মদ আলি মুর্তজা, নজিবুর রহমান, ওয়াসিম আক্রম, আবু মোতালেম শেখ, কামাল মহরম, শেখ ইয়াকুব, শেখ জানারুল, শেখ মুলুক চাঁদ, নাসির শেখ, হাদিসুল শেখ, অকূল চাঁদ, সৈয়দুল শেখ, আনোয়ার আলি শেখ, হোদালেব শেখ, মফিজুল ইসলাম শেখ, মুসলিম শেখ। গতরাতে তল্লাশি চালিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ কাণ্ডে আরও একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। নাম ফজলুর রহমান। ধৃতকে আজ তোলা হবে বহরমপুর আলাদতে। সোস্যাল মিডিয়া এবং আশেপাশের সিসিটিভি দেখে সনাক্তকরণের পর রাতে তল্লাশি চালিয়ে মধ্যমপুর নতুনপাড়া থেকে গ্রেফতার করা হয় ফজলুর রহমানকে। 

আজও বেলডাঙা রেজিনাগর এলাকায় সকাল থেকে পুলিসের রুট মার্চ চলছে। থমথমে বেলডাঙায় ভাতে টান ব্যবসায়ীদের। এলাকায় শনিবার বিকেলের পর নতুন করে আর কোনও অশান্তির খবর নেই। শনিবার জাতীয় সড়ক দখলমুক্ত করার জন্য পুলিস ব্যাপক লাঠি চার্জ করে। রবিবার এলাকায় অন্তত ৭ টি স্পর্শকাতর স্থানে রুট মার্চ করেছে পুলিস। প্রতিটি লোকেশনে এলাকাবাসীর সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে কথা বলেছেন পুলিশ সুপার কুমার কৃষ্ণা সানি রাজ। কিন্তু সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষ, বয়স্ক, শিশু, মহিলারা এখনও বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন না। বেলডাঙা গামছার হাট, পলাশডাঙা হাট মাছি তাড়িয়েছে রবিবার। বাধ্য হয়ে বেলডাঙা সম্মিলিত ব্যবসায়ী সমিতি রবিবার সন্ধ্যায় বেলডাঙা থানার এসডিপিও এবং এইচডিপিও সহ পুলিশ কর্তাদের কাছে দরবার করেছেন। প্রায় ২ ঘণ্টা থানার ভিতরেই বৈঠক হয়। 

পুলিসের পরামর্শে ব্যবসায়ীরা আজ বিকেলের পর বেলডাঙায় যৌথ পদযাত্রা করতে পারে। পুলিস এবং ব্যবসায়ী সমিতির এই যৌথ শান্তি পদযাত্রা মূলত এলাকাবাসীর মনে সাহস এবং আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে তাদের আবার বাড়ি থেকে বের করার উদ্দেশ্যে। কারণ ক্রেতা না বেরোলে বিক্রেতার পেটে ভাত জুটবে না। শুধু এই এলাকা নয়, পলাশি, ভাকুরি, সাগরদীঘি সহ আশেপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে প্রতিদিন সকালে বেলডাঙায় এসে বিক্রিবাট্টা করে দিনের শেষে যারা ঘরে ফিরে যান, তারা আপাতত এইমুখো হচ্ছেন না। শান্তি পদযাত্রার মাধ্যমে তাদের কাছেও বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা হবে।

